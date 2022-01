"Vous l'savez astheure", un projet du Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario soutenu par le Groupe Média TFO pour sensibiliser les jeunes canadiens à l'histoire des Premières Nations





Une nouvelle programmation jeunesse instructive et divertissante pour accompagner et sensibiliser à l'histoire des Premières Nations est désormais disponible gratuitement sur idello.org. "Vous l'savez astheure" témoigne de l'importance accordée à l'éducation inclusive, à l'équité, au respect et à la solidarité.

TORONTO, le 12 janv. 2022 /CNW Telbec/ - En ces temps d'éveil collectif sur l'histoire et la réconciliation avec les peuples autochtones, le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario (CSPGNO) et le Groupe Média TFO (TFO) s'engagent à ouvrir le dialogue et à stimuler les réflexions des jeunes canadiens avec "Vous l'savez astheure", une série de capsules vidéos éducatives qui célèbre l'histoire et la culture des Premières Nations.

Cette initiative rend accessibles, sur la plateforme IDÉLLO de TFO, 30 capsules produites et réalisées par le médiateur culturel en éducation autochtone du CSPGNO, Stéphane Paquette. Destinées à accompagner enseignants, éducateurs, élèves et parents à l'école comme à la maison, ces vidéos en français s'ajoutent à l'offre de ressources actuellement disponibles sur IDÉLLO pour apprendre des Premiers Peuples.

L'éducation au coeur de la réconciliation avec les peuples autochtones

Plus pertinentes que jamais, ces vidéos offrent à chacune et chacun la possibilité d'enrichir ses connaissances sur l'histoire et l'héritage des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et ainsi contribuer à entretenir des relations respectueuses avec les communautés.

« Malgré les défis de la crise sanitaire, Stéphane Paquette, grâce à son expérience personnelle et son grand talent, a su intéresser et faire découvrir la richesse culturelle des peuples autochtones aux élèves, aux membres du personnel et à toute la communauté scolaire. C'est avec une approche hautement créative qu'il s'attache à rappeler et célébrer la place fondamentale qu'occupent les peuples autochtones dans notre société canadienne et leurs nombreuses contributions à son essor. Nous sommes heureux que ce partenariat avec le Groupe Média TFO permette de faire rayonner à une plus grande échelle ce contenu ludo-éducatif par le biais de la plateforme IDÉLLO. » - Carole Dubé, Directrice des communications, Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario

Une approche pédagogique riche et variée pour déconstruire les préjugés sur les Autochtones

Ces 30 capsules informatives, savamment documentées et illustrées avec un brin d'humour, favorisent l'esprit critique des élèves et leur permettent de remettre en question des connaissances, idées et perspectives socioculturelles généralement répandues et souvent erronées. Retrouvez, sur IDÉLLO , les vidéos visant à identifier les stéréotypes et

abolir les préjugés :

Développer et soutenir les compétences de citoyenneté mondiale et de durabilité chez les élèves

TFO, fort de son mandat éducatif, confirme de nouveau sa direction vers l'apprentissage de compétences fondamentales pour former des citoyennes et citoyens tolérants, informés et responsables, telles la citoyenneté mondiale et la durabilité.

« Le contexte actuel nous incite à développer en continu des approches innovantes en apprentissage numérique. Il est important d'offrir aux jeunes des ressources interactives, éducatives et culturelles afin qu'ils se sentent interpellés par les sujets abordés. Nous sommes fiers d'ajouter à nos ressources existantes sur IDÉLLO, les capsules vidéos « Vous l'savez astheure » afin d'accompagner les enseignantes, enseignants, éducatrices et éducateurs, ainsi que les parents, dans la transmission des connaissances de la culture autochtone et de son riche héritage. Nous avons à coeur de telles initiatives qui contribuent à former les jeunes à devenir des agents de changement, un principe clé de l'éducation à la citoyenneté mondiale. » - Julie Caron, Vice-Présidente Continuum d'Apprentissage, Groupe Média TFO.

Ces ressources éducatives visent à inspirer les jeunes d'aujourd'hui et de demain à prendre des engagements et à réfléchir au travail à mener pour un avenir plus juste, plus égal et plus inclusif. En les informant dès leur plus jeune âge en ce qui concerne la réconciliation, nous les éduquons aux valeurs citoyennes et au respect des perspectives autochtones et de leurs nombreuses contributions à notre société.

Cette série de 30 capsules vidéos est un appel à poser des gestes concrets pour apprendre, échanger et bâtir ensemble un pays et un monde meilleur.

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO, des histoires qui forment notre demain.

Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au coeur de la mission et de la vision omnicanale de Groupe Média TFO, se voient ainsi grandir aux côtés de ses créations innovantes et primées. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applis, le savoir est au bout des doigts avec Groupe Média

TFO. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, il reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert et prépare la relève au monde de demain.

Reconnaissance des territoires sur lesquels sont situés les bureaux de TFO

Le bureau torontois de TFO est établi sur le territoire des Wendats, des Anishinabés, des Haudenosaunees, des Métis et des Mississaugas de la Première Nation Credit. Celui d'Ottawa sur le territoire des Iroquois du Saint Laurent, Anishinabewaki, Mohawk, Huron-Wendat, et Omàmiwininiwak (Algonquins). Et enfin, celui de Sudbury se trouve sur le territoire des Anishinabewaki. Nous sommes reconnaissants du territoire sur lequel nous nous rassemblons et rendons hommage aux générations précédentes qui ont été les gardiens de ce territoire et qui ont accueilli les nouveaux arrivants. Ensemble, nous sommes tous des peuples des traités et nous honorons notre responsabilité envers ce lieu que nous appelons notre foyer, pour aujourd'hui et pour les générations futures.

À propos du CSPGNO

Reconnu pour son innovation et son ouverture sur le monde, le CSPGNO offre une éducation publique de langue française de la plus grande qualité dans quatorze écoles élémentaires et huit écoles secondaires dans les communautés de Markstay, Noëlville, Sudbury, Elliot Lake, Blind River, Sault-Sainte-Marie, Wawa, Dubreuilville, Marathon, Manitouwadge et Longlac.

À propos de Stef Paquette

Stéphane Paquette a plusieurs casquettes: chanteur, auteur interprète, animateur radio, humoriste, comédien et médiateur culturel en éducation autochtone pour le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario (CSPGNO). Cet artiste multidisciplinaire franco-ontarien prend le temps d'écouter, d'écrire et surtout de partager. Seul avec ses instruments de musique ou accompagné de ses musiciens, Stéphane sillonne le Canada alternant festivals, concerts, spectacles et ateliers scolaires. Reconnu pour ses capacités de rassembleur et pour sa personnalité énergique, il est la personne qui a le plus d'influence positive sur la communauté du Nord de l'Ontario et passe ses journées à créer des capsules ludo-éducatives pour le conseil scolaire.

Lire la biographie complète de Stef Paquette

( https://groupejkb.ca/stef-paquette )

SOURCE Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)

Communiqué envoyé le 12 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :