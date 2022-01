L'Accélérateur de l'entrepreneuriat féminin lance un Programme de certification entrepreneuriale en ligne, pour les femmes à travers le monde





L'Accélérateur de l'entrepreneuriat féminin (Women's Entrepreneurship Accelerator, WEA) a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de son programme de formation entrepreneuriale en ligne, destiné à inspirer, former et soutenir les entrepreneuses à travers le monde. Le Programme de certification entrepreneuriale (Entrepreneurship Certificate Programme) en ligne a été annoncé pour la première fois lors de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU 76), à l'occasion du deuxième anniversaire du WEA.

Le WEA est un partenariat stratégique impliquant diverses parties prenantes, et réunissant six agences de l'ONU : l'Organisation internationale du travail (OIT), le Centre du commerce international (International Trade Centre, ITC), l'Union internationale des télécommunications (UIT), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Pacte mondial des Nations unies (PMNU), ONU Femmes, et Mary Kay. L'ITC dirige l'aspect construction des capacités du multipartenariat.

Développé par ITC SheTrades, et alimenté par Mary Kay dans le cadre de son soutien au WEA, le Programme de certification entrepreneuriale mis en oeuvre comprend 27 modules interactifs, accompagnés de plus de 200 vidéos. L'objectif consiste à enseigner aux entrepreneuses, aspirantes ou expérimentées, les compétences nécessaires pour concevoir et créer des entreprises à fort potentiel, économiquement viables. Les participantes apprendront à adopter une culture entrepreneuriale, développer des idées via le « design thinking » et des méthodologies de « lean start-up », élaborer un cadre de modèle économique, concevoir un argumentaire, identifier des sources de financement, trouver les bons partenaires, organiser un programme de mentorat, constituer une équipe, et créer leur propre entreprise.

Le Programme de certification couvre les sept phases essentielles du développement d'une entreprise :

Certification 1 : Décider de devenir entrepreneuse (6 modules),

Certification 2 : Développer l'idée ? Conceptualisation de l'entreprise (3 modules),

Certification 3 : Élaboration du modèle d'entreprise (4 modules),

Certification 4 : Élaboration de l'argumentaire relatif à l'entreprise (4 modules),

Certification 5 : Financement de l'entreprise (3 modules),

Certification 6 : Constitution de l'équipe (4 modules),

Certification 7 : Lancement de l'entreprise (3 modules).

Le Programme de certification entrepreneuriale en ligne, du WEA est désormais accessible en quelques clics pour plusieurs millions de femmes, directement sur le site Web de l'initiative ITC SheTrades (www.shetrades.com/en/learn/e-learning), et sur le site Web du WEA. Il est actuellement disponible en anglais, espagnol et français, et sera également proposé en arabe, russe et mandarin au cours de l'année 2022. Il est gratuit pour toutes les utilisatrices de shetrades.com, sans barrière à l'entrée. Les participantes recevront une certification après avoir achevé chacune des sept phases essentielles du développement d'une entreprise.

« Le monde a besoin d'un plus grand nombre d'entrepreneuses », a souligné Deborah Gibbins, directrice de l'exploitation, chez Mary Kay Inc. « Près de la moitié des entrepreneuses affirment être animées par le désir de contribuer au bien de la société. Leur impact peut se révéler immense. Le Programme de certification entrepreneuriale en ligne, du WEA vient changer la donne pour les femmes et les jeunes filles du monde entier. Dès lors qu'elles bénéficient d'un soutien et des outils adaptés, il n'existe plus de limite à ce que les femmes peuvent accomplir. »

« Il nous faut accroître la participation des femmes au commerce international, en les aidant à développer leurs entreprises afin qu'elles deviennent les catalyseurs de communautés plus inclusives et plus durables. Les femmes sont de puissants agents du changement, et le fait de les soutenir bénéficie à des sociétés entières », a déclaré Pamela Coke-Hamilton, directrice exécutive du Centre du commerce international.

Un événement de lancement officiel aura lieu le 18 janvier 2022, à 15 h HNEC, en collaboration avec Mary Kay. Il réunira des entrepreneuses et des entreprises dirigées par des femmes, du réseau ITC SheTrades à travers le monde. Cet événement aura lieu sous forme virtuelle, en anglais, et servira de plateforme pour présenter le Programme de certification entrepreneuriale, ainsi que plusieurs formations à venir au sein des pays. L'équipe SheTrades présentera le Programme de formation entrepreneuriale et plusieurs autres outils disponibles sur www.shetrades.com. Inscrivez-vous ici au lancement du premier Programme gratuit de certification entrepreneuriale, du WEA.

Le lancement du Programme de certification du WEA, sur la plateforme de formation en ligne, de l'initiative ITC SheTrades, sera également complété au niveau national par des formations sur le terrain, pour les femmes issues des pays en voie de développement et s'intéressant à l'entrepreneuriat et/ou prévoyant d'intégrer des chaînes de valeur régionales et mondiales. Les sessions de formation au niveau des pays fourniront des renseignements pratiques et des compétences d'expertes aux entrepreneuses et aux PME, et auront lieu sous forme virtuelle en Colombie, au Brésil, au Mexique et en Inde. Les sessions de formation seront proposées en espagnol (Colombie, Mexique), en portugais (Brésil) et en anglais (Inde). Les sessions seront axées sur deux sujets principaux : « Compétitivité et préparation à l'exportation » (du 19 au 20 janvier), et « Marketing numérique et ateliers de commerce électronique » (du 1er au 3 février).

La contribution s'inscrit dans le cadre de l'objectif « Soutenir les femmes via un programme commercial » de l'ITC, qui favorise directement l'axe clé 5 de l'ITC, intitulé Promouvoir et généraliser le commerce inclusif et écologique (« Promoting and Mainstreaming Inclusive and Green Trade »), et les Objectifs de développement durable (ODD) 5, 8 et 17, des Nations unies.

Le WEA s'est engagé à soutenir 5 millions d'entrepreneuses d'ici 2030.

À propos de l'Accélérateur de l'entrepreneuriat féminin

L'Accélérateur de l'entrepreneuriat féminin (Women's Entrepreneurship Accelerator, WEA) est une initiative de multipartenariat axée sur l'entrepreneuriat des femmes, qui réunit six agences des Nations unies, et Mary Kay. L'Organisation internationale du travail (OIT), le Centre du commerce international (International Trade Centre, ITC), l'Union internationale des télécommunications (UIT), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Pacte mondial des Nations unies (PMNU), ONU Femmes, et Mary Kay, se sont engagés à soutenir 5 millions d'entrepreneuses d'ici 2030. L'objectif ultime de cette initiative consiste à maximiser l'impact de l'entrepreneuriat féminin sur le développement, afin d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), en créant un écosystème favorable aux entrepreneuses du monde entier. L'Accélérateur illustre le pouvoir de transformation d'un multipartenariat d'une ampleur unique permettant d'exploiter le vaste potentiel des entrepreneuses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur we-accelerate.com. Suivez-nous sur : Twitter et Instagram (@we_accelerator), Facebook et LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator).

À propos d'ITC SheTrades

L'initiative SheTrades, du Centre du commerce international (ITC) vise à connecter au marché trois millions de femmes d'ici 2021, ainsi qu'à rassembler des parties prenantes issues du monde entier, pour qu'elles travaillent ensemble et puissent remédier aux barrières commerciales, tout en créant de meilleures opportunités pour les entrepreneuses. Cette initiative repose sur une plateforme Web numérique et mobile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur SheTrades.com : https://www.shetrades.com/en.

À propos du Centre du commerce international

Le Centre du commerce international est l'agence conjointe de l'Organisation mondiale du commerce, et des Nations unies. L'ITC aide les petites et moyennes entreprises à développer et transformer les économies pour accroître leur compétitivité sur les marchés mondiaux, afin de contribuer à un développement économique durable dans le cadre du programme d'Aide au commerce (Aid-for-Trade), et des Objectifs de développement durable, des Nations unies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.intracen.org. Suivez l'ITC sur Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Flickr

