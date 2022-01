Sight Diagnostics® et Inter Medico annoncent l'approbation par Santé Canada du système OLO de Sight pour les examens de biologie médicale délocalisée





Il s'agit du premier test de formule sanguin complète avec l'analyse différentielle en cinq parties homologué par Santé Canada qui ne nécessite que 2 gouttes de sang.

TEL AVIV (Israël), 12 janvier 2022 /CNW/ - Sight Diagnostics , l'entreprise qui permet d'obtenir des résultats de formule sanguine complète (FSC) de qualité laboratoire en quelques minutes, a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation de Santé Canada afin de fournir des analyseurs OLO® de Sight pour les examens de biologie médicale délocalisée. Par l'entremise de son partenaire de distribution Inter Medico, Sight fournira le premier et le seul test de FSC avec l'analyse différentielle en cinq parties aux services d'urgence, aux hôpitaux et aux autres établissements de soins décentralisés partout au Canada.

En raison de la faible densité de population au Canada, de nombreux petits hôpitaux sont répartis dans les provinces, ce qui rend la décentralisation des analyses essentielle. Grâce à l'analyseur OLO de Sight, les utilisateurs prélèvent un échantillon de sang à partir d'une piqûre au doigt et obtiennent en quelques minutes des résultats de formule différentielle en cinq parties pouvant servir au diagnostic clinique. L'analyseur ne nécessite aucun entretien et dispose d'une configuration simple à base de cartouche.

L'établissement de Grey Bruce Health Services d'Owen Sound, en Ontario, a été un site d'essai pour le système OLO de Sight et Tom Blashill, technologue responsable de l'hématologie, a fait les commentaires suivants : « Petit, aux lignes épurées et doté d'un affichage très intuitif, OLO de Sight est quelque chose que vous vous attendriez à voir dans un magasin Apple. Ce n'est pas exagéré, cet appareil produit des résultats exacts et précis, comme on l'a annoncé, et ce, avec un minimum d'efforts. »

M. Blashill a ensuite parlé de la facilité d'utilisation. « Pour les petits centres comme les cabinets de médecin ou les petits hôpitaux, c'est la solution idéale. Comme les réactifs sont tous intégrés dans la trousse de test, il n'est pas nécessaire de stocker et de gérer les réactifs liquides ou les déchets. En bref, je n'hésiterais pas à recommander ce dispositif pour remplacer les analyseurs traditionnels de FSC dans les situations de faible volume. »

« L'approbation de Santé Canada pour les examens de biologie médicale délocalisée ouvre une vaste gamme de possibilités pour l'analyseur OLO de Sight afin d'aider les cliniciens à prendre des décisions rapides, précises et réalisables en matière de traitement », a déclaré Yossi Pollak, chef de la direction et cofondateur de Sight Diagnostics. « Dorénavant tout le monde, pas seulement les hôpitaux, mais également le personnel infirmier, les techniciens de laboratoire, les cabinets de médecins plus petits et bien d'autres encore, ont accès aux tests de FSC avec l'analyse différentielle en cinq parties. »

En avril 2021, Sight a annoncé l'approbation de Santé Canada pour fournir les analyseurs OLO de Sight aux laboratoires, et cette nouvelle approbation pour les examens de biologie médicale délocalisée élargit la portée du marché de Sight afin d'inclure les petits laboratoires, hôpitaux et centres de santé ruraux et éloignés de l'ensemble du Canada. Par exemple, grâce au partenariat de Sight avec AA Pharma, les cliniques de psychiatrie peuvent tirer parti de l'analyseur OLO de Sight pour effectuer la surveillance hématologique des patients traités par la clozapine.

Les autres partenaires qui souhaitent tirer parti de l'analyseur OLO de Sight en milieu éloigné doivent communiquer avec : sales@sightdx.com

* Le présent communiqué est fourni à l'intention de l'auditoire au Canada. Au Canada, l'analyseur OLO de Sight a reçu une licence de dispositif médical de Santé Canada pour son utilisation en laboratoire et pour les examens de biologie médicale délocalisée. À l'extérieur du Canada, l'analyseur OLO de Sight porte le marquage CE et est inscrit à l'Australian Register of Therapeutic Goods avec une indication pour l'utilisation hors laboratoire. Pour obtenir des informations complètes sur l'utilisation et l'innocuité, veuillez consulter la page Quality and Compliance (Qualité et conformité) à l'adresse www.sightdx.com .

À propos de Sight Diagnostics

Fondée en 2011, Sight Diagnostics vise à transformer les systèmes de santé et les résultats pour les patients grâce à des examens diagnostiques précis et pratiques. La technologie de Sight, dont la mise au point a exigé une décennie de recherche, représente des innovations révolutionnaires dans le traitement des échantillons par intelligence artificielle (IA). OLO, le dernier analyseur de sang de Sight, est capable de fournir des résultats de formule sanguine complète, l'analyse sanguine la plus souvent prescrite dans le monde, en quelques minutes seulement. L'analyseur OLO crée une version numérique d'un échantillon de sang en capturant plus de 1 000 images très détaillées à partir de seulement deux gouttes de sang obtenues au moyen d'une piqûre au doigt ou d'un échantillon veineux. Ces images sont ensuite interprétées par des algorithmes d'IA exclusifs et entièrement automatisés. Le premier produit de Sight, ParasightMC, a été utilisé pour détecter le paludisme dans près d'un million de tests dans 24 pays. L'entreprise a des bureaux en croissance rapide aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Israël. Pour en savoir plus, visitez le site www.SightDX.com .

À propos d'Inter Medico

Inter Medico se spécialise dans la fourniture d'instruments de pointe et de solutions de réactifs à des clients canadiens. Nous sommes fiers du succès que nous avons obtenu au cours des 40 dernières années grâce à notre service et à notre soutien dévoués. Notre organisation se compose d'une matrice de soutien de première ligne par l'intermédiaire de notre équipe de soutien à la clientèle bilingue, d'un réseau pancanadien de gestionnaires de comptes et de techniciens d'entretien sur le terrain. Notre équipe de soutien technique est prête à répondre à toute question concernant nos réactifs et instruments grâce à notre ligne d'assistance téléphonique bilingue 1-800, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour en savoir plus, visitez le site www.Inter-Medico.com .

