Lineage Logistics renforce ses capacités de transport européen et accroît sa présence au Benelux





Lineage Logistics, LLC («Lineage » ou la « Société »), l'une des plus grandes SIIC industrielles à température contrôlée, et l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques au monde, a annoncé aujourd'hui les acquisitions de Van Tuyl Logistics, de H&S Coldstores et de Frigocare Rotterdam BV. Ces transactions stratégiques renforceront la gamme de solutions logistiques de bout en bout de Lineage dans la région, et contribueront à accroître la présence de Lineage aux Pays-Bas grâce à une capacité supérieure à 250 000 mètres cubes.

Basée à Gameren, Van Tuyl Logistics est un fournisseur néerlandais de solutions logistiques à température contrôlée, qui est spécialisé dans le transport de marchandises réfrigérées et surgelées. Van Tuyl recourt à une flotte moderne de 60 camions et 90 remorques qui bénéficient de leur propre centre de réparation, propose des services d'entreposage grâce à 30 000 emplacements de palettes à différentes températures, et possède une division immobilière.

« Nous sommes ravis d'accueillir Van Tuyl Logistics au sein de la famille One Lineage, à l'heure où nous continuons de créer une dynamique ainsi que de renforcer nos opérations européennes », a déclaré Harld Peters, vice-président principal de la région Europe, chez Lineage. « Les Pays-Bas demeurent un pôle crucial pour la chaîne du froid alimentaire sur le marché européen, compte tenu de sa localisation centrale et de son accessibilité aux ports maritimes et terminaux intérieurs clés. Par conséquent, l'ajout de Van Tuyl permettra à Lineage de relier davantage de points sur les chaînes d'approvisionnement étendues de ses clients. »

« Nous savons que Lineage est le partenaire idéal pour le nouveau chapitre de l'histoire de notre société, ainsi que dans le cadre de notre ambition consistant à réinventer le transport des produits alimentaires », a déclaré Richard van Tuijl, directeur général de Van Tuyl Logistics. « Nos solutions de bout en bout complètent la présence solide et croissante de Lineage en Europe, et nous sommes persuadés que nos clients demeureront bien desservis à l'heure où nous combinons nos opérations de logistique et de stockage frigorifique. »

Lineage a également procédé à l'acquisition du fournisseur néerlandais H&S Coldstores et de son activité de transport et de logistique auprès de H&S Group, plus grand opérateur intermodal d'aliments liquides en Europe.

Basée à Beneden-Leeuwen, H&S Coldstores fournit des services de chaîne d'approvisionnement de bout en bout destinés aux jus, notamment des solutions de transport, d'entreposage, de douanes, de production, de traitement, de tests en laboratoire et d'emballage. L'activité de transport et de logistique de H&S Group offre également un réseau paneuropéen de plus de 250 véhicules privés et sous-traités, ainsi que plus de 1 500 citernes pour l'industrie des aliments liquides.

Au total, cette acquisition permettra d'ajouter une capacité de 48 000 tonnes à l'implantation de Lineage en Europe. Les installations de H&S Coldstores d'Elst et de Tiel seront transférées vers un nouveau site basé dans une nouvelle installation, plus proche des autres installations existantes de Beneden-Leeuwen. Le nouvel entrepôt frigorifique près du port de Rotterdam sera opérationnel en milieu d'année 2022. La nouvelle installation est conforme aux certifications LEED/BREEAM les plus élevées, et utilisera l'énergie solaire.

« H&S Coldstores constitue un autre exemple formidable de notre investissement continu aux Pays-Bas », a déclaré Peters de Lineage. « Plus particulièrement, ses services différenciés de mélange de jus complètent grandement nos capacités existantes via notre récente acquisition de Kloosterboer, et diversifieront davantage notre offre commerciale sur la chaîne du froid. »

Enfin, Lineage a également annoncé aujourd'hui l'acquisition des installations néerlandaises de Frigocare Rotterdam BV, société spécialisée dans la gestion des importations de poissons surgelés principalement en provenance de l'Atlantique Nord et d'Asie, vers le port de Rotterdam. L'installation est située près de l'installation existante de Lineage, dans le même port, et permettra d'ajouter 15 000 emplacements de palettes au sein de ses entrepôts de 20 000 mètres carrés aux opérations de Lineage à Rotterdam.

Les conditions financières des transactions n'ont pas été divulguées.

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est l'une des plus grandes SIIC industrielles à température contrôlée, et l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques au monde. Elle possède un réseau mondial de plus de 400 installations situées stratégiquement, pour une capacité totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes, couvrant 19 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les compétences d'experts à la pointe de l'industrie, et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier sans équivalent, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante permettent d'accroître l'efficacité de la distribution, de faire progresser le développement durable, de réduire les pertes de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, en tant que Partenaire visionnaire de Feeding America, d'aider à nourrir la planète. En reconnaissance des innovations de premier plan et des initiatives de développement durable de la société, Lineage figure au 17e rang de la liste CNBC Disruptor 50 de 2021, après s'être classée n° 1 des sociétés spécialisées en sciences des données, et 23e au classement général de la liste 2019 des Sociétés les plus innovantes au monde (The World's Most Innovative Companies) de Fast Company, en plus d'avoir été incluse sur la liste Changer le monde (Change The World) de Fortune, en 2020. (www.lineagelogistics.com)

À propos de Van Tuyl Logistics

Van Tuyl Logistics est une société néerlandaise du secteur de la logistique de la chaîne du froid, qui est présente aux Pays-Bas depuis sa création en 1983. La société est spécialisée dans le transport de produits frais et autres produits alimentaires réfrigérés et surgelés. Parallèlement à ses activités de transport, Van Tuyl Logistics fournit également des solutions de stockage via son installation de stockage frigorifique située à Gameren, aux Pays-Bas.

À propos de H&S Group

H&S Group est le plus grand opérateur intermodal d'aliments liquides en Europe. La société est basée à Barneveld, aux Pays-Bas, et fournit des services de chaîne d'approvisionnement de bout en bout. H&S Group offre également un réseau paneuropéen de plus de 250 véhicules privés et sous-traités, ainsi que plus de 1 500 citernes pour l'industrie des aliments liquides. H&S Coldstores possède trois installations à Tiel, Beneden-Leeuwen et Elst, à partir desquelles elle délivre les services suivants : transport, entreposage, services douaniers, production, traitement, tests en laboratoire et solutions d'emballage.

À propos de Frigocare Rotterdam

Frigocare Rotterdam BV est une société de stockage frigorifique spécialisée dans la logistique alimentaire, notamment dans la gestion de poissons surgelés en provenance de l'Atlantique Nord et d'Asie, et à destination du port de Rotterdam, aux Pays-Bas. Parallèlement aux solutions de stockage, la société fournit les services suivants : réception de conteneurs, inspection frontalière, tri, palettisation, (ré)emballage, et (dé)chargement de nombreuses cargaisons fragiles, principalement des produits de la mer, sous licence UE.

