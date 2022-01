Medisca signe un accord avec Padagis et devient le distributeur mondial exclusif de sa gamme de produits ORA, en dehors des États-Unis et d'Israël





Le 9 décembre 2021, Medisca a signé un accord mondial exclusif avec Padagis (l'ancienne division de produits sur ordonnance de Perrigo) pour la fabrication, l'approvisionnement, l'octroi de licence et la distribution de leur gamme de produits ORA, qui compte les produits Padagis finis suivants : ORA-Plus®, ORA-Sweet®, ORA-Sweet® SF, ORA-Blend® et ORA-Blend® SF. Avec cet accord, Medisca détient les droits de distribution exclusifs sur tous les marchés du monde entier à l'exception des États-Unis et d'Israël, ainsi que des droits de distribution non exclusifs avec avantages contractuels en Australie.

« Cet accord exclusif renforce les engagements de Medisca à ouvrir la voie à la médecine personnalisée dans le monde », a déclaré Panagiota Danopoulos, vice-présidente principale de la stratégie internationale et de l'innovation chez Medisca. « Notre partenariat avec Padagis est une nouvelle étape importante qui nous permet d'étendre la portée de notre société, alors que nous continuons à positionner les formidables marques de Medisca à l'avant-garde des préparations pharmaceutiques, des laboratoires scientifiques, des cosmétiques et d'autres industries de la santé dans le monde entier. »

Développée il y a plus de 20 ans par Paddock Laboratories, entreprise rachetée en 2011 par Perrigo, la gamme ORA est produite par Padagis dans le Minnesota. Ce sont les véhicules de suspension orale les plus anciens du marché, plus de 150 études de stabilité venant appuyer leur utilisation. Cet ensemble d'études inégalé explique de fait pourquoi beaucoup considèrent les produits ORA comme les véhicules de suspension orale de référence dans le monde entier. Outre la préparation magistrale, la marque ORA continue de tirer son épingle du jeu : on la retrouve en vente libre dans les grands magasins et elle est également incluse dans des médicaments finis approuvés par la FDA.

« Jusqu'ici, la gamme de produits ORA faisait appel à de nombreux distributeurs dans le monde », a déclaré Colter VanStedum, vice-président exécutif et directeur de la croissance chez Padagis. « Nous avons décidé de centraliser la distribution chez Medisca, une décision fortement influencée par leurs capacités de distribution mondiale. Les produits ORA présentent un fort potentiel dans le domaine des soins intensifs ? en particulier pour les patients pédiatriques ? et les pharmaciens, les médecins et surtout les patients devraient y avoir accès facilement, quelle que soit la région du globe. Ce partenariat représente un geste stratégique pour maximiser notre impact positif sur les patients du monde entier. »

Danopoulos a rajouté : « Le niveau de qualité de Medisca et son réseau international sont les éléments qui ont permis la signature d'un tel accord. Il s'agit d'une nouvelle étape clé de notre engagement en faveur de la croissance et du leadership, car elle va apporter une différence concrète et durable sur les marchés émergents. »

Dans le cadre de cet accord, Medisca a également procédé au dépôt de demandes de marques de commerce dans certains pays.

À propos de Medisca

Bien établie dans le domaine des préparations magistrales, Medisca est une société de premier plan pour les soins de santé, faisant preuve d'avancées dans les laboratoires scientifiques, les cosmétiques et d'autres industries de la santé. Depuis plus de 30 ans, Medisca offre aux pharmacies et aux établissements de santé ses solutions de pointe et son engagement passionné, en mettant sur pied un réseau mondial consacré à la médecine personnalisée. Grâce à des relations authentiques, des expériences sereines, des processus pratiques et des partenariats stratégiques à l'international, Medisca propose des produits innovants de qualité supérieure, des services à la pointe de l'industrie et des systèmes d'assistance de grande qualité. Pour de plus amples informations sur Medisca, rendez-vous sur www.medisca.com et suivez notre actualité sur Twitter : @medisca.

À propos de Padagis

Padagis se consacre à améliorer le bien-être du plus grand nombre de patients et de consommateurs possible en développant et en fabriquant des produits de santé spécialisés de haute qualité et en les distribuant à un prix abordable. Employant plus de 1?300 personnes dans le monde, la société est l'un des premiers fournisseurs de médicaments topiques et d'autres produits pharmaceutiques spécialisés. Rendez-vous sur le site Web de Padagis à l'adresse http://www.padagis.com.

