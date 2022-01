Perpetual: Nomination de Céline Boutin Andreu au poste de manager





DARIEN, Conn., 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Perpetual:, le premier cabinet de conseil en talents pour les marques grand public les plus inspirantes au monde, est heureux d'annoncer la promotion de Céline Boutin Andreu au poste de manager.

Céline Boutin Andreu a été embauchée comme consultante internationale chez Perpetual en novembre 2019. Ses performances au cours de ses deux premières années chez Perpetual ont confirmé sa présence comme un rôle essentiel du bureau européen et comme une force au sein de l'entreprise au niveau international. Elle s'est distinguée par ses résultats incroyables dans toutes ses missions de recrutement ainsi que par l'élargissement de sa sphère d'influence pour devenir une membre productive de l'entreprise au sens large, car elle assiste l'équipe marketing, particulièrement en Europe.

« Depuis qu'elle a rejoint Perpetual, Céline s'est attachée à soutenir le développement de nos activités européennes et est devenue une partie intégrante de l'équipe qui a coeur de faire de Perpetual une véritable force dans l'espace Talents », a déclaré Steve Morrissey, PDG et fondateur de Perpetual.

« L'embauche et la progression de Céline constituent une histoire incroyable pour Perpetual Europe. Elle a été l'une de nos premières recrues et a contribué à notre succès dès le premier jour, a expliqué Pierre Trippitelli, Managing Partner Europe de Perpetual. Elle est incroyablement talentueuse et apporte un niveau d'énergie qui fait avancer toute l'entreprise. »

Avant de rejoindre Perpetual, Céline a travaillé comme chasseur de têtes dans divers secteurs en France, après avoir passé cinq années à travailler et à étudier pour obtenir un diplôme en psychologie et un master en ressources humaines et organisation de la London School of Economics avec une spécialisation en relations internationales du travail. Sa formation en psychologie combinée aux connaissances approfondies en ressources humaines et en gestion acquises à la LSE représentent de véritables atouts pour diriger les recherches de nos clients et interagir avec nos candidats internationaux.

Perpetual est un cabinet de conseil spécialisé en gestion des talents pour des marques grand public qui conseille ses clients sur la façon d'attirer, de retenir, d'évaluer et de former la ressource la plus essentielle de toute organisation : le capital humain. Nous travaillons avec des entreprises du Fortune 500, ainsi que des start-ups, des entreprises familiales et des entreprises privées financées par des capitaux propres. Au coeur de nos services se trouve un partenariat de confiance et ouvert avec nos clients et nos candidats. Notre équipe mondiale est fière de ses exigences élevées en matière de transparence, d'agilité et d'intégrité. Nous offrons des solutions dans trois domaines distincts : l'acquisition de talents, le développement des talents et l'analyse des talents.

