Janice Stein préside le jury international de la 32e édition annuelle du Prix Lionel Gelber

TORONTO et WASHINGTON, 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Janice Stein présidera un jury international d'experts pour le Prix Lionel Gelber 2022, qui est décerné chaque année au meilleur ouvrage de non-fiction en anglais sur les affaires étrangères.

Le jury de cette année se compose de sa présidente Janice Stein (Toronto, Canada), et de Janine di Giovanni (New York), Francis J. Gavin (Washington, D.C.), James Goldgeier (Washington, D.C.) et Doug Saunders (Toronto, Canada).

« Le Prix Lionel Gelber a été créé pour approfondir le débat public sur des questions internationales importantes », a déclaré Judith Gelber, présidente du conseil d'administration du Prix Lionel Gelber. « Depuis plus de trente ans, le prix met en lumière certains des ouvrages de non-fiction les plus importants au monde dans le domaine des affaires étrangères, sur des sujets allant de la sécurité et des inégalités à la montée de l'autoritarisme et à l'avenir de la démocratie. Nous sommes ravis d'accueillir les jurés tant estimés de cette année ».

Dates clés : Le jury annoncera sa sélection de cinq livres le 8 février 2022, suivie de la diffusion d'entretiens podcastés avec chacun des finalistes. Le lauréat sera dévoilé le 12 avril 2022 et participera à un événement en ligne coparrainé par Foreign Policy et la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto.

À propos du Prix : Le Prix Lionel Gelber, prix littéraire récompensant le meilleur ouvrage de non-fiction en anglais sur les affaires étrangères, a été fondé en 1989 par le diplomate canadien Lionel Gelber. Le lauréat se voit remettre une récompense de 15 000 dollars. Le prix est décerné chaque année par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto, en partenariat avec le magazine Foreign Policy.

À propos du jury du Prix Lionel Gelber 2022 :

Janice Gross Stein, présidente du jury (Toronto, Canada) est la directrice fondatrice de la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto et titulaire de la chaire Belzberg en gestion des conflits au département des sciences politiques et à la Munk School. Elle est membre honoraire de la Société royale du Canada et membre étranger honoraire de l'American Academy of Arts and Sciences. La professeure Stein a été la conférencière Massey en 2001 et boursière de la Fondation Trudeau. Le Conseil des Arts du Canada lui a décerné le Prix Molson pour la contribution exceptionnelle apportée par un spécialiste des sciences sociales au débat public. Elle a obtenu quatre doctorats honorifiques et est membre de l'Ordre du Canada et de l'Ordre de l'Ontario. Elle contribue fréquemment aux émissions de la CBC, de la BBC et de TVO.

Janine di Giovanni (New York, NY), chercheuse principale au Yale Jackson Institute for Global Affairs, a fait rapport sur certains des conflits et guerres les plus violents au monde pendant plus de trois décennies, enquêtant et documentant les violations des droits de l'homme au Moyen-Orient, en Afrique et dans les Balkans. Elle dirige actuellement Enabling Witnesses, un projet parrainé par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie qui promeut la justice transitionnelle au Yémen, en Irak et en Syrie. En 2019, elle a obtenu une bourse Guggenheim pour l'ensemble de ses recherches au Moyen-Orient, et en 2020, elle a reçu le plus grand prix de l'Académie américaine des arts et des lettres pour la non-fiction, le Blake Dodd, pour son travail depuis 30 ans. Elle est écrivaine et auteure primée à plusieurs reprises, actuellement chroniqueuse des Affaires mondiales pour le magazine Foreign Policy et le quotidien anglophone d'Abu Dhabi, The National, et contribue régulièrement au Washington Post, au New York Times et à de nombreuses autres publications. Son neuvième livre, The Vanishing: Faith, Loss and the Twilight of Christianity in the Middle East, a été publié par Public Affairs en octobre 2021.

Francis J. Gavin (Washington, DC) est le professeur distingué Giovanni Agnelli et le premier directeur du Henry A. Kissinger Center for Global Affairs à la School of Advanced International Studies de l'Université Johns Hopkins. En 2013, Gavin a été nommé le premier titulaire de la chaire Frank Stanton en études sur les politiques de sécurité nucléaire et professeur de sciences politiques au MIT. Avant de rejoindre le MIT, il était le professeur Tom Slick des affaires internationales et directeur du Robert S. Strauss Center for International Security and Law à l'Université du Texas. Gavin est le président du comité de rédaction de la Texas National Security Review. Il a notamment écrit Gold, Dollars et Power: The Politics of International Monetary Relations, 1958-1971 et Nuclear Statecraft: History and Strategy in America's Atomic Age. Son dernier livre, Nuclear Weapons and American Grand Strategy, a été publié par Brookings Institution Press en 2020.

James Goldgeier (Washington, DC) est chercheur invité au Center for International Security and Cooperation de l'Université de Stanford, chercheur invité à la Brookings Institution et professeur de relations internationales à l'American University. Il est conseiller principal pour l'initiative Bridging the Gap, financée par la Carnegie Corporation de New York et la Fondation Raymond Frankel. Il est président du Comité consultatif historique du département d'État. Il est l'auteur ou le coauteur de quatre livres, et il a reçu les prix du livre Edgar Furniss Book Award et le Georgetown University Lepgold Book Prize.

Doug Saunders (Toronto, Canada) est chroniqueur aux affaires internationales du Globe and Mail. Il est rédacteur pour le journal depuis 1995 et possède une solide expérience en tant que correspondant à l'étranger, ayant dirigé les bureaux étrangers du Globe à Los Angeles et à Londres. De 2003 à 2012, il a été le chef du bureau européen du journal basé à Londres, responsable de la couverture de plus de 40 pays. Il a effectué de nombreux reportages au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, dans le sous-continent indien et en Asie de l'Est. De 2013 à 2015, il a été rédacteur en chef des opinions en ligne du journal et créateur de la section en ligne Globe Debate. D. Saunders a remporté le National Newspaper Award, l'équivalent canadien du Prix Pulitzer, à cinq reprises, dont trois prix consécutifs sans précédent pour ses écrits critiques en 1998-2000, et des prix l'honorant comme meilleur chroniqueur du Canada en 2006 et 2013. Il a remporté le Prix Stanley McDowell pour l'écriture, le Prix Schelling en théorie de l'architecture, le Prix du livre Wenjin de la Bibliothèque nationale de Chine et le Prix Donner.

