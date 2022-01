Synergis Adept se classe numéro 1 dans les catégories utilisabilité, installation, assistance et relationnel dans les rapports G2 Winter 2022





Synergis Software, un chef de file mondial des solutions de gestion des documents et de flux de travail, annonce que son produit phare, Adept, a décroché 30 premières places dans les rapports Winter 2022 Grid de G2. Ces premières places couvrent les catégories de gestion de contenus d'entreprise, gestion de données produit, et gestion des plans de construction de G2.

Les rapports G2, basés sur des évaluations validées indépendamment, mettent en lumière les avantages clés pour les clients, y compris la "meilleure utilisabilité", l'"installation la plus simple", le "déploiement le plus rapide", la "meilleure assistance", et le "meilleur relationnel".

Adept conserve sa position en haut de l'indice de déploiement, l'indice d'utilisabilité, et l'indice relationnel de G2 pour la gestion de données produits (PDM) pour le sixième trimestre consécutif.

"En tant qu'éditeur logiciel et partenaire de confiance, nous prenons à coeur les rapports G2. Comprendre l'expérience de nos clients avec nos logiciels et le partenariat qui nous lient à eux est un élément crucial de notre activité", déclare Scott Lamond, vice-président du marketing chez Synergis Software. "La voix de nos clients oriente la direction que nous donnons à nos produits et reflète notre qualité de service."

Les rapports Winter 2022 Grid® se basent sur l'algorithme unique de G2, qui calcule la satisfaction client et note la présence de marché en temps réel. D'après les évaluations et données utilisateur provenant de sources en ligne et de réseaux sociaux, Adept se hisse à la première place dans les catégories suivantes:

Gestion des données produit (PDM)

#1 Indice d'utilisabilité

#1 Indice de déploiement

#1 Indice relationnel

#1 Meilleur niveau de satisfaction, marché intermédiaire

#1 Délai de déploiement

#1 Délai de déploiement, marché intermédiaire

#1 Facilité d'installation, marché intermédiaire

#1 Facilité d'administration

#1 Facilité d'administration, marché intermédiaire

#1 Facilité de faire des affaires, marché intermédiaire

#1 Le plus susceptible d'être recommandé

#1 Le plus susceptible d'être recommandé, marché intermédiaire

#1 Taux de recommandation net

#1 Taux de recommandation net, marché intermédiaire

#1 Qualité de l'assistance

#1 Qualité de l'assistance, marché intermédiaire

#1 Adoption utilisateurs, marché intermédiaire

#1 en contrôle de version

Gestion des plans de construction

#1 Fonctionnalités de gestion de documents, petite entreprise

#1 Facilité de faire des affaires

#1 Facilité de faire des affaires, petite entreprise

#1 Facilité d'installation, marché intermédiaire

#1 Meilleur niveau de satisfaction, petite entreprise

#1 Taux de recommandation net

#1 Taux de recommandation net, petite entreprise

#1 Qualité d'assistance

#1 Qualité d'assistance, marché intermédiaire

#1 Qualité d'assistance, petite entreprise

Gestion du contenu d'entreprise (ECM)

#1 Facilité de faire des affaires, marché intermédiaire

#1 Le plus susceptible d'être recommandé, marché intermédiaire

Adept se classe également dans les trois premières places en gestion de contenu d'entreprise pour la recherche, les métadonnées, le contrôle de version, la probabilité de recommandation, le taux de recommandation net, et l'indice relationnel, marché intermédiaire.

Synergis s'est également vu décerner le badge "Users Love Us", qui rend hommage aux solutions logicielles recevant régulièrement des évaluations élevées de leurs utilisateurs.

Avis d'utilisateurs vérifiés sur G2 Crowd

Voici quelques-uns des commentaires de clients de Synergis figurant dans les évaluations vérifiées sur G2:

"Les données sont la pierre angulaire de toute entreprise aujourd'hui, et ne pas les sécuriser représente un risque considérable. Si vous voulez sécuriser correctement vos données, la plateforme Adept est la référence absolue."

Ryan Mongeau, directeur de la technologie

Space Age Electronics

"Je travaille dans les TI depuis 25 ans. J'ai parlé à des milliers de fournisseurs, travaillé avec des centaines de consultants, administré des dizaines de plateformes logicielles d'entreprise, et l'équipe de Synergis est de loin ma préférée. Je me sens toujours, absolument toujours, comme une priorité!"

Blake Donley, analyste principal TI

Great River Energy

"Nous utilisons Adept pour organiser les documents de construction pour près de 200 bâtiments, six campus et près d'un milliard de dollars en construction en cours. Grâce à Adept, nos techniciens de maintenance et nos équipes de projet peuvent rapidement localiser et partager les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."

Chad Thome, analyste commercial principal TI

Université d'Houston

"Nous gérons toute la documentation pour que l'usine reste opérationnelle 24/7/365. Adept nous donne accès aux conditions d'usine en cours, à la documentation des fournisseurs, manuels d'installation et d'exploitation ? tous disponibles en cherchant le numéro d'étiquette de l'équipement."

Paul Opiela, coordinateur du contrôle des documents

Aux Sable

Pour plus d'informations à propos de Synergis Adept dans les rapports G2 Winter 2022 Grid, cliquez ici.

Découvrez comment Adept se positionne face à sa concurrence sur le marché PDM en cliquant ici.

À propos de Synergis Software

Synergis Software est un chef de file mondial des solutions de gestion de documents et de flux de travail, et le créateur du logiciel Synergis Adept. Adept reçoit la confiance de plus de 120 000 utilisateurs dans des dizaines de secteurs pour fournir un accès rapide et centralisé à des documents de conception et d'affaires au sein d'un environnement sécurisé et collaboratif. Adept Integrator connecte les applications de l'entreprise pour garantir un flux optimal de vos données et processus d'affaires dans l'ensemble de votre infrastructure TI.

Désignée comme leader des services à la clientèle dans le secteur mondial de la gestion des informations d'ingénierie par Frost & Sullivan et classée dans le top 5 mondial par Helpdesk International durant trois ans d'affilée, la société s'engage de manière indéfectible en faveur de ses clients.

Créée en 1985 et basée à Bucks County, en Pennsylvanie, Synergis Technologies, LLC est une société privée financée par des fonds privés. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter SynergisSoftware.com.

Adept est testé sur le terrain depuis plus de 30 ans par les ingénieurs de clients tels que Dow Chemical, Con Edison, General Mills, Merck, NASA, et Nucor Steel.

À propos de G2 Crowd

G2 est la plus grande plateforme technologique au monde où les entreprises peuvent découvrir, évaluer et gérer les technologies dont elles ont besoin pour atteindre leur plein potentiel. Aujourd'hui, plus de trois millions de personnes visitent G2 pour lire et écrire des évaluations à propos de milliers de produits logiciels et services professionnels. G2 a publié plus de 1 000 000 d'évaluations et plus de cinq millions de visiteurs aident des millions d'entreprises à prendre des décisions éclairées et à optimiser leur activité.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2022 à 21:15 et diffusé par :