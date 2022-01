Rockefeller Capital Management: David Harris est nommé président du conseil de Rockefeller Asset Management; Casey Clark prendra la suite de David Harris en qualité de président et directeur des systèmes d'information





Rockefeller Capital Management a annoncé aujourd'hui la nomination de Casey Clark au poste de président du conseil et directeur des investissements de Rockefeller Asset Management (RAM). Casey Clark succède à David Harris, qui deviendra président du conseil de RAM tout en conservant ses fonctions de gérant de portefeuille senior, en se concentrant exclusivement sur le placement pour les clients.

Ces trois dernières années, Casey Clark était responsable mondial des investissements ESG de RAM sous la supervision de David Harris et, dernièrement, il était directeur adjoint des investissements. Il restera membre du comité de direction de Rockefeller Capital Management. Casey Clark gère également les offres thématiques actions de RAM, y compris les stratégies Climate Solutions et Ocean Engagement. Avant de rejoindre Rockefeller en 2019, Casey Clark était directeur général et directeur de l'investissement durable et à impact chez Glenmede, un poste déterminant pour le lancement et le développement de l'entreprise.

«RAM poursuivant son évolution en déployant des stratégies d'investissement fondamentales, systématiques et thématiques, Casey Clark est la personne idéale pour diriger notre prochaine phase de croissance, y compris l'expansion de notre plateforme d'investissement, et pour offrir à nos clients un meilleur accès à nos capacités différenciées d'investissement durable, a déclaré Gregory Fleming, président et directeur opérationnel de Rockefeller Capital Management. En quatre ans, RAM est passé du statut de gestionnaire fondamental à positions exclusivement longues à celui de leader dans plusieurs disciplines. Sous la direction de Casey Clark, nous sommes convaincus que nous verrons encore plus d'innovations déployées avec une rigueur permanente dans notre quête d'alpha et de résultats positifs pour nos clients.»

Casey Clark est titulaire d'un MBA de la Stern School of Business de l'Université de New York et d'une maîtrise en finance de l'Université de Pennsylvanie. Il est également analyste financier agréée. Auteur de nombreuses publications sur les placements et le développement durable, il est fréquemment cité dans la presse écrite et les médias audiovisuels.

«David Harris est le leader de notre activité de gestion d'actifs et le moteur essentiel du succès et de l'évolution de RAM, a déclaré Gregory Fleming. Au cours des années à venir, il continuera de jouer un rôle important au sein de la société et l'aidera à naviguer sur des marchés dynamiques pour atteindre les objectifs d'investissement de nos clients.»

La longue histoire de Rockefeller dans l'investissement durable remonte à la création de son premier fonds axé sur une mission en 1977. En 2021, RAM a remporté la prestigieuse récompense «ESG Incorporation Initiative of the Year» des PRI (Principes pour l'investissement responsable) pour ses travaux de mesure intitulés «ESG Improvers: An Alpha Enhancing Factor». De même, en 2019 l'évaluation par RAM de l'implications du changement climatique sur les portefeuilles de placement, réalisée avec les Nations Unies, a remporté le «ESG Research Report of the Year Award» des PRI. RAM est le seul gestionnaire d'actifs basé aux États-Unis à avoir été récompensé ces deux années-là.

Actuellement, RAM gère 12,8 milliards USD d'actifs dans le cadre de stratégies actives d'actions, d'obligations et alternatives.

À propos de Rockefeller Capital Management

Créée en 2018, Rockefeller Capital Management est une société privée indépendante, leader dans le domaine des services financiers. Fondée à l'origine en 1882 en tant que family office de John D. Rockefeller, la société est devenue au fil du temps le conseiller stratégique des personnes et des familles fortunées et très fortunées, des institutions et des entreprises. La société compte 32 bureaux États-Unis et a ouvert une antenne à Londres cette année. Au 31 décembre 2021, Rockefeller Capital Management gérait environ 95 milliards USD d'actifs clients dans le cadre de ses trois branches d'activité: Rockefeller Global Family Office (qui comprend les activités Private Wealth Management et Family Office), Rockefeller Asset Management et Rockefeller Strategic Advisory.

À propos de Rockefeller Asset Management (RAM)

Rockefeller Asset Management, une division de Rockefeller Capital Management, propose des stratégies d'actions et d'obligations basées sur des approches fondamentales, systématiques et thématiques qui visent à obtenir une surperformance sur plusieurs cycles de marché, grâce à un processus d'investissement discipliné et à une culture d'équipe hautement collaborative. En s'appuyant sur les 30 ans d'expérience de RAM en matière d'investissement mondial et de recherche ESG intégrée, nos professionnels apportent à la recherche fondamentale une vision du monde originale qui combine des analyses traditionnelles et non traditionnelles pour générer des perspectives et des résultats exceptionnels. Au 31 décembre 2021, Rockefeller Asset Management gérait 12,8 milliards USD d'actifs sous gestion. Pour de plus amples informations, visiter le site https://rcm.rockco.com/ram.

