GlobalLogic annonce l'optimisation de son accélérateur OpeNgine destiné aux plateformes de microservices





GlobalLogic Inc., société du groupe Hitachi et leader en ingénierie numérique, a annoncé la mise à disposition d'OpeNgine version 2.1. Appartenant à la gamme des Accélérateurs numériques de GlobalLogic, OpeNgine automatise les éléments essentiels de l'intégralité du cycle de vie DevOps, à savoir l'intégration et la distribution continues, la configuration de l'ensemble d'outils, et la mise en service de l'infrastructure cloud, pour les plateformes de microservices. Ces capacités simplifient considérablement la mise en oeuvre des microservices, tout en réduisant les délais qui passent ainsi de plusieurs mois à quelques semaines, voire quelques jours. Globalement, la solution résout le défi lié à l'infrastructure en tant que code (Infrastructure as Code, IaC), qui constitue un processus crucial dans le cadre des applications critiques nécessitant des mises à jour, des tests et une surveillance, continus.

OpeNgine s'intègre de manière fluide avec les piles d'outils standard d'intégration et de distribution continues, et peut facilement s'étendre à de nouveaux outils et technologies. Des modèles de bout en bout, préétablis, et destinés aux environnements classiques sont proposés, offrant également une personnalisation de bas niveau si nécessaire. Conçu pour être un outil agnostique, l'accélérateur numérique fonctionne avec tous les principaux fournisseurs de cloud, dont Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, et Google Cloud Platform (GCP).

La version 2.1 introduit des améliorations de fonctionnalités, qui simplifient encore davantage le déploiement des plateformes de prestation de services (Service Delivery Platforms, SDP), telles que Kubernetes, CloudBuild, et CloudWatch, entre autres. Parmi les points forts, figurent :

Un vaste ensemble d'outils de plateformes open source, compatibles

La mise à niveau des dépendances tierces pour la correction potentielle des vulnérabilités

Un support GitLab étendu

« En ce qui concerne le DevOps, le défi réside dans le fait que de multiples technologies sont impliquées à chaque étape. En outre, chaque fournisseur de cloud possède sa propre méthode de mise en oeuvre. La délivrance rapide d'applications et de services fiables est de ce fait complexe et chronophage par défaut », a déclaré Andriy Gnennyy, vice-président associé de la Technologie, et responsable mondial de la Pratique DevOps, chez GlobalLogic. « OpeNgine fonctionne de la même façon, quelle que soit la plateforme cloud sous-jacente, en automatisant les processus fondamentaux du cycle de vie de développement du produit. Les répercussions commerciales sont concrètes, les clients économisant jusqu'à 15 mois-personnes lorsqu'ils utilisent l'accélérateur numérique. »

Pour les clients souhaitant créer de nouvelles plateformes numériques, OpeNgine a initialement été conçu en réponse au besoin d'une chaîne d'outils DevOps flexible et prête à l'emploi, qui modernise les applications tout en accélérant le développement des produits. La solution se fonde sur l'expérience acquise par GlobalLogic avec des technologies numériques éprouvées dans le cadre de nombreux programmes clients, et fait l'objet d'un support assuré par une équipe spécialisée, responsable de sa maintenance et de son amélioration. À cette fin, GlobalLogic invite les partenaires technologiques à collaborer sur la feuille de route d'OpeNgine afin d'accroître la valeur et l'impact de son programme.

OpeNgine est disponible pour tous les clients de GlobalLogic, et constitue un outil standard utilisé au profit de tous les projets de plateforme numérique.

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un chef de file de l'ingénierie numérique. Nous aidons les marques à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et savoir-faire en matière de données, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain.

