Syncron va contribuer à optimiser l'inventaire des pièces de rechange et améliorer l'expérience client dans tout un réseau de concessionnaires sophistiqué





Syncron a annoncé aujourd'hui que Ford Motor Company avait étendu sa relation avec Syncron dans le but de rationaliser et optimiser l'inventaire des pièces de rechange pour son réseau de plus de 3 000 concessionnaires aux États-Unis.

La gestion d'inventaire, de pointe et la technologie d'optimisation, avancée de Syncron, mises en oeuvre aujourd'hui, permettent à ses clients de mieux promouvoir leur réputation positive en offrant à leur clientèle des délais de réparation plus courts, un processus de maintenance plus transparent, et des expériences de service de premier ordre. La solution de gestion des stocks favorise d'excellents paramètres de performance, avec notamment des taux de réparation plus élevés, tout en réduisant les excédents de stocks dans l'ensemble de son réseau de distribution.

Syncron Retail Inventory Management offre les avantages supplémentaires suivants :

Pour leur planification actuelle des pièces, les concessionnaires disposent d'un modèle plus stratégique et axé sur les données, qui permet à toutes les parties concernées de prendre de meilleures décisions d'inventaire, plus rapidement.

Une plateforme de service après-vente éprouvée, testée et évolutive, permet un déploiement rapide dans un vaste réseau de concessionnaires.

Amélioration de la disponibilité des pièces et des taux de remplissage chez les concessionnaires, ce qui augmente le débit de service et la satisfaction des clients.

« Dans l'industrie concurrentielle de la construction automobile, une approche rationalisée et entièrement connectée des opérations de rechange est indispensable au succès », a déclaré Anneliese Schulz, directrice des ventes, chez Syncron. « En aidant les principaux équipementiers, comme Ford, à obtenir une visibilité, une intelligence et un contrôle, accrus sur les défis d'inventaire les plus complexes, Syncron Inventory leur permet de conserver la confiance et la fidélité des clients. Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Ford. »

À propos de Syncron

Syncron aide les principaux fabricants et distributeurs à tirer parti de la nouvelle économie mondiale des services. Nous améliorons la rentabilité du marché secondaire, optimisons le fonds de roulement, fidélisons la clientèle, et permettons aux clients de réussir leur transition vers les futurs modèles commerciaux axés sur les services. Grâce à des investissements de premier plan dans l'IA et l'AA, Syncron offre le premier portefeuille complet de solutions de gestion du cycle de vie des services intelligents de bout en bout, approuvé par les clients. L'offre de Syncron comprend diverses solutions de pointe, notamment en matière d'inventaire des pièces de rechange, de tarification, de disponibilité de l'équipement, de garantie, de contrat de service, et de gestion du service sur site. Livrées sur la plateforme Connected Service Experience (CSX) de Syncron, nos solutions offrent aux clients une différenciation concurrentielle grâce à des expériences de service après-vente, exceptionnelles, tout en générant des améliorations significatives des revenus et des bénéfices. Ce n'est un secret pour personne que les plus grandes marques mondiales font confiance à Syncron, ce qui en fait le plus grand leader mondial privé de solutions intelligentes SLM SaaS. Pour en savoir plus, consultez syncron.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2022 à 18:05 et diffusé par :