Les syndicats en éducation de l'Ontario exigent que la réouverture des écoles se fasse en toute sécurité





TORONTO, le 11 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (ETFO/FEEO), la Ontario English Catholic Teachers' Association (OECTA) et la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (OSSTF/FEESO) ont émis la déclaration ci-dessous au sujet de la décision du gouvernement de procéder à la réouverture des écoles, le 17 janvier :

« Une fois de plus, le gouvernement Ford laisse au hasard la santé et la sécurité des élèves, du personnel en éducation et les familles en procédant à la réouverture des écoles sans mettre en place les mesures de santé et de sécurité critiques qui ont été à maintes reprises demandées par les experts en éducation et en santé publique.

Le personnel enseignant et les travailleuses et travailleurs en éducation veulent désespérément que les écoles ouvrent leurs portes d'une façon sécuritaire, pour faire en sorte que les élèves puissent se prévaloir des nombreux bienfaits de l'apprentissage en présentiel. Nous partageons l'opinion de la Science Table que la fermeture des écoles « ne devrait faire partie d'une stratégie de contrôle de la pandémie que dans les circonstances les plus catastrophiques. »

Toutefois, la série de demi-mesures retardataires et de promesses non tenues du gouvernement Ford met en danger la capacité des écoles à ouvrir de nouveau et à demeurer ouvertes, surtout alors que le variant Omicron continue de poser un risque considérable à nos communautés.

La décision de rouvrir les écoles, annoncée par une fuite dans les médias sociaux au milieu de la nuit, fait peu pour répondre aux nombreuses questions et préoccupations légitimes du public sur les actions du gouvernement Ford pour assurer une année scolaire sécuritaire et durable.

Les élèves de l'Ontario ne méritent pas et ne peuvent pas se permettre une autre année de fermetures répétitives, mais prévisibles des écoles et de dérangements à leur apprentissage.

Nous exhortons le gouvernement d'agir immédiatement et de mettre en place les mesures ci-dessous dans le but de contrer la COVID-19 dans les écoles, afin que les élèves puissent profiter en toute sécurité des bienfaits de l'apprentissage en présentiel :

Rehausser les taux de vaccination dans nos communautés scolaires en faisant la promotion publique de l'importance de la vaccination chez les élèves;

Accorder à tout le personnel enseignant et à TOUTES les travailleuses et TOUS les travailleurs en éducation, partout en province, la priorité concernant les injections de rappel;

Ajouter la COVID-19 à la liste des maladies désignées dans le Règlement de l' Ontario 261/13 Maladies désignées , en vertu de la Loi sur l'immunisation des élèves (LIÉ) ;

, en vertu de la ; Améliorer et entretenir la ventilation et installer des filtres HEPA dans TOUTES les salles de classe et TOUS les espaces publics dans les écoles et les campus, ainsi que des mesures et des normes en matière de qualité de l'air qui sont disponibles au public;

Réduire les effectifs de classe pour assurer le maintien de la distanciation physique;

Faire en sorte que les commandes de masques N95 sans ajustement par les conseils scolaires sont remplies et livrées immédiatement;

Offrir à tous les élèves les meilleurs masques possibles, et améliorer les lignes directrices pour assurer la conformité aux exigences en matière de port du masque;

Mettre en place des exigences plus strictes en matière de dépistage et d'isolement;

Mettre en place un processus de dépistage et de recherche des contacts plus rigoureux, y compris offrir à tout le personnel en éducation un accès régulier à des tests d'antigène rapide et offrir la priorité d'accès aux tests RCP aux travailleuses et travailleurs en éducation et aux élèves de l' Ontario , advenant un résultat positif à un test d'antigène rapide;

, advenant un résultat positif à un test d'antigène rapide; Mettre en place un plan durable pour aborder la question de l'augmentation anticipée des absences du personnel en raison d'une maladie et (ou) de l'isolement lié à la COVID-19;

Rétablir l'exigence pour les écoles de signaler et d'aviser les familles des expositions à la COVID-19 dans la salle de classe et dans l'école de leur enfant; et

Revenir sur la décision mal avisée de réduire la période d'isolement présentement fixée à 10 jours, puisque cela risquerait inutilement de réintroduire le virus dans les milieux scolaires.

Le personnel enseignant et les travailleuses et travailleurs en éducation de l'Ontario continueront de faire tout en leur possible pour mieux répondre aux besoins des élèves et des communautés. Il est plus que temps que le gouvernement Ford emboîte le pas. »

Karen Brown, présidente, ETFO/FEEO Karen Littlewood, présidente, OSSTF/FEESO Barb Dobrowolski, présidente, OECTA Anne Vinet-Roy, présidente, AEFO

