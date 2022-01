RiverMeadow annonce une nouvelle plateforme multinuages de reprise après sinistre





LOS GATOS, Californie, 11 janvier 2022 /CNW/ - RiverMeadow Software Inc., un important fournisseur de logiciels et de services de migration multinuages, a annoncé aujourd'hui qu'il élargit son portefeuille de produits pour y inclure la plateforme de reprise après sinistre (RS).

La nouvelle plateforme RS offre aux clients une façon très rentable de protéger leurs charges de travail VMware vSphere qui fonctionnent sur place ou dans VMware sur N'IMPORTE QUEL nuage public, y compris AVS (solution Azure VMware), GCVE (Google Cloud VMware Engine), VMC (VMware Cloud sur AWS), OCVS (Oracle Cloud VMware Solution) et IBM Cloud for VMware Solutions, avec l'utilisation du stockage d'objets pour une reprise après sinistre hautement rentable.

Selon Jim Jordan, président et chef de la direction de RiverMeadow, « notre nouvelle plateforme RS a été élaborée en réponse à la demande importante de nos clients et partenaires pour une solution intégrée de migration et de reprise après sinistre en nuage. Cette nouvelle capacité leur permet de déplacer, d'optimiser et de protéger leurs charges de travail avec toute la souplesse l'évolutivité dont ils ont besoin à partir de la même console. »

Les opérations de sauvegarde et de reprise sont configurées et gérées au moyen d'un tableau de bord libre-service facile à utiliser - cliquez ici pour visionner la démonstration de la plateforme RS :

Principaux avantages

Déploiement rapide et facile : La configuration et le déploiement sont simples et rapides, et il n'est pas nécessaire d'avoir un site dédié à la reprise après sinistre.

La configuration et le déploiement sont simples et rapides, et il n'est pas nécessaire d'avoir un site dédié à la reprise après sinistre. Continuité d'activité optimale : La plateforme est conçue pour une réplication asynchrone avec des flux de travail d'orchestration qui sont optimisés pour atteindre des objectifs de points de reprise (RPO) et des objectifs de temps de reprise (OTR) prédéterminés.

La plateforme est conçue pour une réplication asynchrone avec des flux de travail d'orchestration qui sont optimisés pour atteindre des objectifs de points de reprise (RPO) et des objectifs de temps de reprise (OTR) prédéterminés. Option de stockage à faible coût : Azure Blob, Amazon S3 ou Google Cloud Storage offrent une option de stockage d'objets à faible coût comme cible pour la réplication de données.

Azure Blob, Amazon S3 ou Google Cloud Storage offrent une option de stockage d'objets à faible coût comme cible pour la réplication de données. Souplesse en matière de reprise : RiverMeadow offre aux clients la souplesse ultime pendant la reprise pour répondre aux divers besoins d'utilisation. Les charges de travail peuvent être récupérées dans l'environnement source et cible vSphere en fonction du point de reprise sélectionné :

RiverMeadow offre aux clients la souplesse ultime pendant la reprise pour répondre aux divers besoins d'utilisation. Les charges de travail peuvent être récupérées dans l'environnement source et cible vSphere en fonction du point de reprise sélectionné : Récupérer une ou plusieurs machines virtuelles en fonction d'une politique de reprise selon la date et l'heure spécifiées du point de reprise (le client choisit RPO et le nombre de points de reprise à conserver).

en fonction d'une politique de reprise selon la date et l'heure spécifiées du point de reprise (le client choisit RPO et le nombre de points de reprise à conserver).

Récupérer une ou plusieurs machines virtuelles dans lesquelles la machine virtuelle d'origine est écrasée (utile en cas de rançongiciel ou de corruption) ou la reprise peut être redirigée vers une nouvelle machine virtuelle (le client choisit un nouveau nom de machine virtuelle et des options de placement) pour la récupérer à côté d'une machine virtuelle existante, en fonction du point de reprise souhaité/disponible.

dans lesquelles la machine virtuelle d'origine est écrasée (utile en cas de rançongiciel ou de corruption) ou la reprise peut être redirigée vers une nouvelle machine virtuelle (le client choisit un nouveau nom de machine virtuelle et des options de placement) pour la récupérer à côté d'une machine virtuelle existante, en fonction du point de reprise souhaité/disponible.

Récupérer une ou plusieurs machines virtuelles dans différents environnements vSphere (utile dans les cas où le site vSphere principal n'est plus disponible ou accessible).

Cas d'utilisation courante :

« RiverMeadow rend la reprise après sinistre plus abordable en permettant aux clients de protéger non seulement les charges de travail essentielles à la mission, mais aussi toute charge de travail en tirant parti des options de stockage à faible coût, explique Greg Dennis, chef des technologies chez RiverMeadow. Les clients peuvent maintenant se protéger contre les rançongiciels et autres attaques malveillantes en récupérant les charges de travail en quelques minutes jusqu'à une dernière bonne configuration connue. »

À propos de RiverMeadow : RiverMeadow est un fournisseur de services de migration et de reprise après sinistre multinuages qui offre des produits permettant de déplacer, d'optimiser et de protéger les charges de travail plus rapidement, plus efficacement et de façon plus rentable. Courriel de la personne-ressource pour les médias : emma@rivermeadow.com; téléphone : +44 (0)7949 278 497

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1723696/RiverMeadow_Software_Inc_DR_Dashboard.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1723697/RiverMeadow_Software_Inc_DR_Use_Cases.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/694644/logo_stacked_color_Logo.jpg

