Sorcia Minerals acquiert des ressources supplémentaires au moyen d'une coentreprise





Coentreprise créée en partenariat avec une société affiliée de Global Oil Management Group

SANTIAGO, Chili, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Sorcia Minerals a le plaisir d'annoncer qu'elle a formé une coentreprise avec Terra Novo Energy, Triangle Lithium LLC, dans le but d'acquérir et de développer des actifs spécifiques liés à la prospection et à l'exploitation du lithium. Grâce à son affiliation avec Sorcia, Triangle exploitera des ressources en lithium à l'aide de la technologie exclusive d'extraction directe de lithium d'International Battery Metals. « Nous ne pourrions pas être plus heureux d'annoncer cette coentreprise entre deux sociétés ayant le même type d'expérience requise pour l'exécution de grands projets et qui, selon nous, ont accès à la technologie qui permettra à Triangle de commencer à produire du lithium en un temps record », a déclaré Ali Rahman, PDG de Triangle Lithium.

Le projet initial de Triangle est situé dans le Salar de Antofalla, de renommée mondiale, en Argentine, et couvre 15 000 hectares de concessions minières acquises par GOMG auprès de Lithium Energi Exploration Inc. Les travaux doivent commencer immédiatement. « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'ajouter ce projet à notre base de ressources croissante », a déclaré Daniel Layton, président du groupe Ensorcia.

info@ensorcia.com

Badajoz 45, piso 17, Las Condes

Santiago ? Chili

Tél. +562 32102041

Tél. +562 32102042

Tél. +1 (917) 8096970

Ensorciametals.com

Trianglelithium.com

