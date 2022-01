Axiom Space formera le colonel Walter Villadei de la Force aérienne italienne en tant qu'astronaute professionnel en vue d'une future mission spatiale





HOUSTON, 11 janvier 2022 /CNW/ - Axiom Space, Inc., chef de file des vols spatiaux habités et des infrastructures spatiales pouvant accueillir des humains, a annoncé mardi avoir accueilli le colonel Walter Villadei de la Force aérienne italienne (FAI) au sein de son siège à Houston. Ce dernier commencera sa formation d'astronaute au Centre spatial Johnson (CSJ) de la NASA dans le cadre des services de formation réservés aux astronautes professionnels d'Axiom.

Grâce à son partenariat avec KBR et la NASA, Axiom, qui forme et envoie dans l'espace des astronautes professionnels et privés, est en mesure d'offrir aux astronautes candidats l'accès aux installations, aux instructeurs et à la formation de la NASA. Les candidats au vol suivent le programme de formation d'Axiom pendant de nombreux mois afin de se préparer à vivre dans l'espace et à mener leur mission à bien.

« En tant que cosmonaute qualifié, je suis ravi de commencer ma formation d'astronaute professionnel avec Axiom, a déclaré le colonel Villadei. Il s'agit pour moi d'une occasion unique de participer à l'expansion du rôle de l'Italie dans l'exploration spatiale humaine. Celle-ci renforcera le partenariat historique entre l'Italie et les États-Unis, ouvrira de nouvelles possibilités en matière de développement technologique et ouvrira des portes aux nouvelles générations de scientifiques et d'ingénieurs. En tant que premier astronaute international formé par Axiom, c'est un honneur pour moi de participer au renforcement de la relation d'Axiom avec l'Italie. »

Le contrat signé par Axiom Space et la Force aérienne italienne le 1er novembre 2021 est la pierre angulaire de la préparation du colonel Villadei à une future mission de recherche d'Axiom.

La formation du colonel Villadei donne une nouvelle dimension à l'important et fructueux partenariat entre l'Italie et Axiom Space. Misant sur sa riche expérience des vols spatiaux habités, qui comprend la construction de modules pour la Station spatiale internationale, l'entreprise italienne Thales Alenia Space construit actuellement la structure principale des deux premiers modules de la première station spatiale commerciale d'Axiom. Les deux modules seront expédiés à Houston pour que tous les sous-systèmes opérationnels soient installés et adaptés à l'usage de l'équipage et de l'équipe scientifique avant leur lancement prévu en 2024 et 2025.

D'autres discussions avec des représentants italiens sont en cours dans le but d'élargir la collaboration de l'industrie italienne et de renforcer sa participation à la station Axiom, dont le lancement et l'exploitation donneront accès à de nouveaux marchés dans l'orbite terrestre basse. Il s'agit en effet d'une étape essentielle dans la création d'une économie spatiale durable qui rendra possible l'exploration de la Lune et de Mars.

« En tant qu'important partenaire d'Axiom, l'Italie poursuivra sa contribution à l'exploration spatiale et sa collaboration de longue date avec les États-Unis au cours des prochaines années », a déclaré Michael Suffredini, président et chef de la direction d'Axiom. Nous sommes ravis du nouveau rôle de l'Italie qui servira de partenaire de la station spatiale commerciale, à commencer par la formation du colonel Villadei. Nous avons hâte de conclure de nouvelles ententes qui nous permettront d'approfondir notre relation lors de l'installation de l'orbite terrestre basse et de la commercialisation du développement scientifique et technologique. »

