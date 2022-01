L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - RMB.P

Émergia Inc. (la « Société » ou « Émergia ») est heureuse d'annoncer qu'elle a complété une clôture (la « clôture ») de son placement privé annoncé précédemment. Le 10 janvier 2022, la Société a émis un nombre additionnel de 4 857 020 unités (tel que...

Sorcia Minerals a le plaisir d'annoncer qu'elle a formé une coentreprise avec Terra Novo Energy, Triangle Lithium LLC, dans le but d'acquérir et de développer des actifs spécifiques liés à la prospection et à l'exploitation du lithium. Grâce à son...