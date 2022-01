Andersen Global renforce sa présence dans les Caraïbes grâce à l'intégration de McW Todman & Co. dans les îles Vierges britanniques





Andersen Global poursuit son expansion dans les Caraïbes grâce à l'intégration du cabinet collaborateur McW Todman & Co., cabinet d'avocats basé sur l'île de Tortola, dans les îles Vierges britanniques.

Spécialisé dans les secteurs de l'entreprise, de l'immobilier et de la planification successorale, McW Todman fournit divers services dans des domaines tels que le droit des sociétés, les services bancaires, les fusions-acquisitions, la propriété intellectuelle, les litiges civils, l'immobilier, le droit du travail et l'insolvabilité. Le cabinet fournit ses services à des clients privés ainsi qu'à des entreprises, cabinets de services professionnels, fabricants, et distributeurs, aussi bien locaux qu'internationaux.

« Nos connaissances approfondies de l'environnement juridique local, ajoutées à notre approche focalisée sur le client, nous permettent d'offrir à nos clients des solutions globales répondant aux normes professionnelles les plus élevées », a déclaré Terrance B. Neale, associé principal. « Nous sommes impatients de travailler avec les professionnels des cabinets membres et collaborateurs, d'Andersen Global, qui partagent le même état d'esprit, afin de continuer à fournir à nos clients des solutions de premier ordre, par-delà les frontières. »

« McW Todman & Co. réunit une équipe d'experts dotés d'une solide expérience en matière juridique et d'un engagement sans faille en faveur de la bonne gestion, d'où l'avantage compétitif du cabinet sur le marché », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global, et PDG d'Andersen. « Cette collaboration constitue une nouvelle intégration cruciale dans le cadre de notre stratégie d'expansion dans les Caraïbes. Sa riche expérience locale et ses relations transfrontalières dans la région viennent compléter notre plateforme mondiale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 9 000 professionnels à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 325 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2022 à 16:45 et diffusé par :