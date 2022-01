Earnix désigne Kyle Caswell au poste de directeur des recettes





Earnix, le fournisseur mondial de solutions avancées de valorisation, de tarification et de personnalisation de produits basées sur l'IA et destinées aux assureurs et aux banques, a annoncé aujourd'hui la désignation du cadre dirigeant de la fintech Kyle Caswell au poste de directeur des recettes (Chief Revenue Officer ou CRO). Il est désormais chargé de développer l'entreprise, d'accélérer sa rapide croissance mondiale et de favoriser l'acquisition de nouveaux clients.

Caswell apporte ses plus de 25 ans d'expérience dans le secteur international de la gestion financière et des risques. Il a occupé divers postes de haute direction dans le domaine des assurances et de l'insurtech. Ses fonctions les plus récentes ont été les suivantes : vice-président principal des ventes chez Intellect Design Arena Ltd. et vice-président des ventes aux entreprises chez Verisk Analytics, où il a constamment fait croître les revenus d'un vaste portefeuille de sociétés d'assurance.

« Nous sommes ravis d'accueillir Kyle au sein de la famille Earnix. Il ne nous apporte pas uniquement son expertise approfondie en matière de ventes d'assurances, mais également son expérience dans la supervision des efforts de vente de technologies financières à l'international », a déclaré Udi Ziv, PDG d'Earnix. « L'impressionnant bilan de Kyle dans le domaine du conseil aux compagnies d'assurance de premier plan, associé à sa capacité à mettre en exergue la nature essentielle des analyses basées sur l'IA pour favoriser l'adoption en font un responsable des ventes idéal aux yeux d'Earnix. »

Earnix fait partie de la prestigieuse communauté de licornes technologiques sises en Israël. Le logiciel basé sur l'IA de l'entreprise a été conçu pour soutenir les systèmes essentiels des banques et assureurs d'envergure mondiale. Cela signifie que les organisations qui font appel à Earnix proposent des tarifs et fournissent des produits personnalisés plus intelligents, plus rapides et plus sécurisés. Grâce à des solutions en totale adéquation avec les stratégies commerciales et permettant d'excéder les besoins des clients, Earnix réduit l'écart entre les entreprises et leurs clients, tout en rendant possible une prise de décision vectrice de valeur à long terme.

« Je suis très heureux de rejoindre Earnix à un moment aussi crucial de son évolution », a indiqué Kyle Caswell, CRO d'Earnix. « Les solutions de valorisation, de tarification et de personnalisation de produits basées sur l'IA représentent précisément ce dont les assureurs et les banques ont besoin pour répondre aux transformations révolutionnaires observées à l'heure actuelle sur le marché. L'inertie n'est pas une option pour les organisations qui cherchent à croître et à surpasser les exigences de leurs clients. »

À propos d'Earnix

Earnix est un important fournisseur de systèmes essentiels aux assureurs et aux banques du monde entier. Grâce à Earnix, les clients peuvent proposer des tarifs et des produits personnalisés plus intelligents, plus rapides, plus sécurisés, et en parfaite adéquation avec les cibles et objectifs commerciaux des sociétés. Les solutions d'Earnix permettent de créer une valeur systématique à l'échelle de l'entreprise, avec un RSI ultra rapide. Earnix innove pour les assureurs et les banques depuis 2001 et dispose de bureaux sur le continent américain, dans la zone Asie-Pacifique, en Europe et en Israël. Rendez-vous sur earnix.com.

