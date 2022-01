HICKMAN SHEARER S'ASSOCIE À CA GLOBAL PARTNERS POUR VENDRE DES ACTIFS AU NOM DES ADMINISTRATEURS D'ARENA TELEVISION LIMITED





LONDRES, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- CA Global Partners , un leader mondial de la gestion d'actifs et de la reconstitution de capital et Hickman Shearer , une société leader dans l'évaluation et la gestion d'immobilisations et la vente d'équipements d'occasion, ont annoncé aujourd'hui qu'ils mèneront une vente aux enchères en direct et en ligne d'une sélection de plus de 3000 pièces d'équipement d'émission en extérieur et de production télévisuelle de haute qualité et bien entretenu au nom de Kroll LLP, les administrateurs de Arena Television Limited (en administration).

Les actifs, qui comprennent des remorques d'émission en extérieur, des camions porteurs, des voies de caméras Sony et Grass Valley, des objectifs Canon et Fujinon, des équipements EVS, de son et de vision, seront vendus par vente négociée et par une vente aux enchères en ligne et sur site sur une période de trois jours, à partir du 22 février 2022. Le catalogue complet des actifs sera disponible en ligne dans les semaines à venir, et les articles pourront être consultés sur place avant la vente aux enchères publique.

Hickman Shearer et CA Global Partners combinent des décennies d'expérience dans l'achat, la vente, l'exploitation et l'évaluation d'actifs dans les secteurs industriel et commercial en Australie, au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

« Ce partenariat représentait une solution complète pour Kroll LLP, combinant les meilleurs services d'évaluation et de cession d'actifs de leur catégorie avec la certitude des recouvrements pour les créanciers d'Arena Television », a déclaré Tim Chapman, directeur général de Hickman Shearer. « Il s'agit d'une occasion véritablement unique d'acheter du matériel provenant de la fermeture d'une entreprise britannique majeure dans le domaine de l'émission en extérieur et, bien que les enchères se déroulent au Royaume-Uni, la vente devrait attirer un public mondial d'acheteurs potentiels afin de permettre à notre client de récupérer un maximum d'argent », a déclaré Dan Main, directeur EMEA de CA Global Partners.

Pour obtenir une liste d'actifs plus détaillée et pour vous inscrire à la vente aux enchères, consultez le site arenatvsale.com .

