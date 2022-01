1E double en vue d'une croissance importante dans le secteur de la DEX avec une transformation de son leadership axée sur le succès client, les produits, la technologie et les ventes





1E, leader en expérience employé numérique (Digital Employee Experience, DEX), a nommé aujourd'hui six nouveaux leaders seniors en réponse à la croissance exponentielle du secteur de la DEX au vu de la priorité croissante donnée par les entreprises aux besoins des employés en conditions de travail hybrides et à distance.

« 2022 va être un tournant pour 1E. Nous entamons l'année après avoir réalisé le trimestre le plus important de notre histoire et lancé la nouvelle génération de notre plateforme SaaS de DEX, 1E Tachyon. Nous avons aussi le vent en poupe : la DEX est devenue une priorité majeure pour les directions d'entreprise car elle constitue un moyen de comprendre l'implication, le bonheur et la productivité des employés en des temps incertains », a déclaré Mark Banfield, PDG de 1E. « Ces nouvelles nominations, dont la moitié sont des femmes, constituent une importante pièce du puzzle dans notre stratégie de croissance agressive, et nous propulseront vers des sommets encore jamais atteints dans l'histoire de la DEX. »

Renforcer une entreprise fortement focalisée sur le succès client était d'une importance capitale pour la transformation commerciale de 1E. Cette nouvelle approche place les clients de 1E au centre de façon à mieux les équiper pour soutenir et améliorer l'expérience numérique de leurs employés. 1E double également son offre de produits et de technologies. Ces ajouts récents reflètent sa stratégie.

Quelques nouvelles nominations :

Marie Palmer, Directrice clientèle

Ian Van Reenen, Directeur technique

Amy Collins, Vice-présidente senior Produits

Alice Carlisle, Vice-présidente Ventes pour la région EMEA

Lucas Ryder, Vice-président Ventes pour l'Amérique du Nord

Jason Keogh, Directeur technique terrain

Marie Palmer rejoint 1E en qualité de Directrice clientèle. Marie possède plus de quinze ans d'expérience à la tête d'équipes de succès client, et a passé les six dernières années à de tels postes chez VMWare pour les régions EMEA et APAC.

Ian Van Reenen rejoint 1E en tant que Directeur technique. Ian, technologue expérimenté, possède plus de 20 ans d'expérience dans l'élaboration de produits pour aider les départements informatiques à proposer des services plus sûrs, plus efficaces et de meilleure qualité, au sein d'entreprises comme Datto, Autotask ou encore CentraStage.

Amy Collins a été promue Vice-présidente senior Produits. Amy travaille dans l'industrie de la technologie depuis 20 ans, se consacrant principalement au développement de produits logiciels au sein d'entreprises à la croissance rapide développant des technologies de rupture, comme Brandwatch et Signal AI.

Alice Carlisle et Lucas Ryder sont nommés vice-présidents Ventes respectivement pour les régions EMEA et Amérique du Nord. Alice a rejoint l'équipe tout récemment. Auparavant chez LogicMonitor, elle a réalisé une croissance significative des ventes pour la région EMEA. Avant de nous rejoindre, Lucas était chez Darktrace, où il était directeur des ventes pour l'Amérique du Nord. Tous deux ont auparavant occupé des postes au sein d'Autotask et de Datto.

Jason Keogh a été promu Directeur technique terrain afin d'accompagner les clients de 1E à cartographier leurs besoins en DEX et à les convertir en solutions technologiques, ainsi qu'à mettre en place une boucle de feedback entre la clientèle et l'équipe produits. Avant de rejoindre 1E, Jason a été fondateur et directeur technique de iQuate.

À propos de 1E

1E est une société innovante en expérience employé numérique (Digital Employee Experience, DEX), qui accompagne les entreprises en télétravail total, pour que les employés soient sécurisés, soutenus et productifs, quel que soit l'environnement de travail qu'ils choisissent. La plateforme 1E Tachyon fournit un diagnostic, une remédiation et une automatisation en temps réel qui corrige les problèmes, rapidement et sans interruption. Elle permet aux employés d'assumer le contrôle par le biais du libre-service, de l'auto-réparation et de la surveillance de leurs émotions, pour comprendre ce qu'ils ressentent vraiment, réduisant ainsi le nombre d'appels au service d'assistance et, au final, les coûts. C'est la raison pour laquelle plus de 500 organisations disséminées dans 42 pays font confiance à 1E pour les aider à gérer 11 millions de points d'accès, sans accrocs. Pour de plus amples informations, visitez le site www.1E.com.

