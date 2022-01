Access Advance annonce le groupe initial de concédants de licence de la communauté de brevets vidéo VVC/H.266





Vingt-huit (28) titulaires de brevets deviennent concédants de licence

BOSTON, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Access Advance a annoncé aujourd'hui que vingt-huit (28) entreprises, dont l'estimation totale devrait représenter un pourcentage substantiel du paysage du brevet essentiel à une norme (Standard Essential Patent, « SEP ») VVC attendu, ont rejoint la communauté de brevets VVC Advance en tant que concédants. VVC (« Versatile Video Coding ») est la norme de codec vidéo prochaine génération finalisée il y a moins de dix-huit (18) mois, qui offre des améliorations significatives dans la compression vidéo jusqu'à 50 % par rapport à HEVC, permettant une nouvelle génération de produits, une qualité vidéo supérieure, des téléchargements plus rapides, une latence plus faible et des économies de stockage améliorées.

La liste de concédants VVC Advance comprend les entreprises suivantes :

Alibaba Singapore Holding Private Limited

ARRIS Enterprises LLC, une société CommScope

B1 Institute of Image Technology, INC.

Société à divulguer à une date ultérieure

Dolby Laboratories, Inc.

L'Electronics and Telecommunications Research Institute

GE Video Compression, LLC

Godo Kaisha IP Bridge 1

HFI Innovation Inc.

IDEAHUB Inc.

Groupe de coopération université-industrie de l'Université Sejong

Intellectual Discovery Co., Ltd.

IUCF-HYU (Industry-University Cooperation Foundation Hanyang University )

) JVCKENWOOD Corporation

KDDI Corporation

Koninklijke Philips N.V.

Korea Advanced Institute of Science & Technology

Korean Broadcasting System

Kuaishou Technology

Groupe de coopération université-industrie de l'Université Kwangwoon

Mitsubishi Electric Corporation

OP Solutions, LLC

Panasonic Corporation

SK Telecom Co., Ltd.

Université Sungkyunkwan (SKKU) Research & Business Foundation

Toshiba Corporation

Groupe de coopération université-industrie de l'Université Kyung Hee

XRIS Corporation

« Il s'agit d'un appui extraordinaire de la communauté de brevets Advance VVC et de notre Video Codec Platform Initiative, et nous tenons à remercier chacun des titulaires de brevets qui ont fait confiance à Access Advance pour accorder une licence à leurs brevets VVC SEP », a déclaré Pete Moller, PDG d'Access Advance. « Le lancement d'une communauté de brevets pour une technologie révolutionnaire comme VVC est un processus long qui demande plusieurs étapes. Nous avons travaillé avec plus de cinquante (50) titulaires de brevets pendant largement plus de 18 mois pour établir la structure du programme et avons lancé la communauté de brevets VVC Advance le 1er juillet 2021. Nous sommes ravis qu'une grande majorité de ces titulaires de brevets se soient officiellement joints au programme en tant que concédants de licence. Ces concédants de licence fournissent une masse critique de SEP VVC et une assurance importante pour le marché que VVC Advance, tout comme HEVC Advance, fournira de la valeur à long terme grâce à un programme équilibré et efficace. »

« Nous sommes impatients de travailler avec le reste des titulaires de brevets toujours en cours de prise de décision et nous nous attendons à ce que la plupart d'entre eux prennent la décision de rejoindre VVC Advance au cours des six (6) prochains mois », a poursuivi M. Moller. « Les avantages sont nombreux pour les titulaires de brevets et les responsables de la mise en oeuvre des brevets qui se joignent au programme d'ici le 30 juin 2022. Il s'agit notamment de points de brevet supplémentaires pour les concédants de licence et de mesures incitatives très importantes pour la signature anticipée des titulaires de licence. »

La communauté de brevets VVC Advance fait partie de l'Access Advance Video Codec Platform Initiative qui intègre de manière transparente les technologies HEVC et VVC dans une structure unique de taux de redevance réduit avec des obligations de déclaration et de paiement simplifiées pour les titulaires de licence dont les produits comprennent les deux codecs. Cette innovation répond au désir du marché d'avoir une structure de licences encore plus efficace pour la prochaine génération de communautés. Les titulaires de licence qui ont signé la licence de portefeuille de brevets (Patent Portfolio License, « PPL ») HEVC Advance Platform et la PPL VVC Advance Platform ont la possibilité de bénéficier d'avantages supplémentaires via l'exécution du nouvel accord de transition multi-modèles (Multi-Codec Bridging Agreement, « MCBA »). Le MCBA n'est pas une troisième licence ; il s'agit plutôt d'un accord administratif qui établit un pont entre la licence HEVC Advance et la licence VVC Advance pour les exécutants qui ont mis en oeuvre les deux licences et le MCBA lui-même. Ces titulaires bénéficieront d'un taux de redevance réduit pour chacun des codecs HEVC et VVC de leurs produits multi-codec qui sont vendus après la mise en oeuvre du MCBA, qui se traduit par le même taux de redevance qu'ils paieraient pour un produit qui comprend uniquement VVC.

Les paiements de redevances en vertu de la PPL de l'Advance Platform VVC sont requis pour les ventes de produits VVC à compter du 1er janvier 2022. Access Advance encourage les parties intéressées à agir rapidement pour profiter des mesures incitatives et de taux réduits MCBA, comme mentionné ci-dessus.

À propos d'Access Advance :

Access Advance LLC (anciennement HEVC Advance LLC) est une société indépendante d'administration de licences formée pour diriger le développement, l'administration et la gestion de communautés de brevets pour l'octroi de licences de brevets essentiels pour les plus grosses technologies de codecs vidéo basées sur des normes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace à la fois pour les détenteurs de brevets et pour ceux qui les mettent en oeuvre. Access Advance gère et administre actuellement la communauté de brevets HEVC Advance pour l'octroi de licences sur des brevets essentiels à la technologie H.265/HEVC, et la communauté de brevets VVC Advance, distincte et indépendante, pour l'octroi de licences sur des brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Pour en savoir plus, consultez le site www.accessadvance.com .

Contact : press@accessadvance.com

