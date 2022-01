NOMINATION DU CONSEIL DES MINISTRES





QUÉBEC, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé à la nomination suivante à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Luc Boileau est nommé sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux et directeur national de santé publique par intérim. M. Boileau est membre du conseil d'administration et président-directeur général de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux.

Note biographique disponible sur le site des emplois supérieurs.

