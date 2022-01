Bast Fibre Technologies rachète la société Lumberton Cellulose LLC basée en Caroline du Nord à Georgia-Pacific





Ce rachat établit la première installation de traitement de fibres naturelles à grande échelle en Amérique du Nord et vise à répondre à la croissance rapide de la production de chanvre dans cette région

VICTORIA, BC, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Bast Fibre Technologies Inc. (BFT), fabricant de fibres naturelles de qualité supérieure pour les industries mondiales des produits non tissés et du textile, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif d'acquisition de Lumberton Cellulose LLC (LC), une installation de traitement de fibres naturelles située à Lumberton, en Caroline du Nord, auprès de Georgia-Pacific Cellulose LLC.

« L'acquisition de cette installation de traitement de fibres naturelles à la pointe de la technologie et l'intégration de l'excellente équipe de Lumberton permettent à BFT d'établir immédiatement des opérations de fabrication en Amérique du Nord pour répondre à la demande en pleine expansion des fibres naturelles durables », a déclaré Noel Hall, PDG de BFT. « Après la récente acquisition de l'installation allemande FVT spécialisée dans le traitement des fibres, il s'agit d'une nouvelle étape clé de notre stratégie à long terme, qui consiste à mettre en place une importante capacité de production de haute qualité pour nos clients internationaux, dans le respect de notre mission fondamentale, à savoir produire localement, traiter localement et vendre localement. »

L'achat de LC s'appuie sur la relation existante de BFT avec Georgia-Pacific. En février 2020, BFT a obtenu de Georgia-Pacific Consumer Products une licence mondiale et exclusive pour une série de brevets relatifs à l'utilisation de fibres libériennes dans une variété de processus et de produits non tissés.

LC est un producteur de qualité et hautement automatisé de fibres naturelles pour les marchés de l'hygiène et des soins personnels. Idéalement située pour servir les clients nord-américains, BFT prévoit de développer et d'investir dans cette installation, en faisant de LC son site de fabrication phare aux États-Unis et en ouvrant de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour les producteurs de chanvre et de lin nord-américains.

« Cette acquisition est une étape stratégique de notre mission visant à mettre en place une importante capacité de fabrication tout en soutenant le vaste potentiel du chanvre et du lin cultivés en Amérique du Nord », a déclaré Jim Posa, président de BFT. « Lumberton Cellulose est un producteur de premier plan de fibres de qualité et, grâce à l'infrastructure actuelle et à l'excellente équipe expérimentée de Lumberton, nous prévoyons d'accroître considérablement les capacités de production de l'installation au cours des prochaines années. Cette acquisition jouera un rôle essentiel dans le soutien de la transition de l'Amérique du Nord vers un avenir plus durable en abandonnant les fibres cellulosiques plastiques et manufacturées. »

« L'équipe de Lumberton Cellulose est enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe de BFT et de développer notre activité », a déclaré Chuck Oxendine, directeur de l'usine de Lumberton. « Cette acquisition correspond bien à nos employés et à nos capacités, car nous continuons à fournir nos clients actuels, notamment Georgia-Pacific Consumer Products, tout en nous développant, en augmentant la capacité de traitement des fibres libériennes et en générant de nouveaux clients. »

L'achat final sera conclu au cours du premier trimestre de Bast Fibre Tech, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles.

À PROPOS DE BAST FIBRE TECHNOLOGIES INC.

Bast Fibre Technologies Inc. (BFT) est une entreprise d'ingénierie des fibres de technologie propre à trois niveaux qui fabrique des fibres naturelles spécialisées pour des applications dans les industries des produits non tissés et du textile. À l'aide d'une technologie avancée de traitement des fibres, BFT transforme les fibres libériennes brutes des plantes de chanvre et de lin afin de répondre aux normes rigoureuses des clients des secteurs des produits non tissés et du textile. La culture du liber est une culture annuelle à forte biomasse qui peut atténuer la pression croissante sur les ressources forestières mondiales tout en absorbant du carbone, en revitalisant les sols et en préservant la biodiversité.

À PROPOS DE LUMBERTON CELLULOSE LLC

L'usine Lumberton Cellulose de Georgia-Pacific dessert les segments de marché du coton cosmétique, de la filtration, de l'hygiène et des produits non tissés. Elle a ouvert ses portes en 1968 et emploie environ 25 personnes dans cinq bâtiments interconnectés (totalisant environ 34 000 mètres carrés) sur une propriété de 26 hectares.

