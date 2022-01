C'est officiel ! ZBrush fait maintenant partie de la famille Maxon.





Maxon, développeur de solutions logicielles 3D professionnelles, est heureux d'annoncer que toutes les exigences financières et réglementaires ont été remplies pour l'acquisition de tous les actifs de Pixologic, créateur du logiciel de sculpture et de peinture ZBrush, primé aux Oscars. En outre, toute l'équipe de ZBrush a déjà rejoint Maxon, apportant des décennies d'expertise dans le domaine de la 3D. Cette opération complète de manière appropriée la gamme de produits de Maxon et positionne fermement l'entreprise en tant que leader de l'industrie en fournissant des outils créatifs haut de gamme aux artistes numériques dans le secteur de l'animation 3D, qui représente 16 milliards de euros*.

Le développement de Zbrush poursuit normalement son cours après l'acquisition. Mieux encore, la collaboration avec l'équipe de développement de Maxon, l'accès à ses autres technologies et les intégrations potentielles qui en découlent devraient apporter une plus grande innovation et des capacités étendues à ZBrush ainsi qu'à l'ensemble de la gamme de produits Maxon. En outre, l'inclusion de l'équipe de ZBrush garantit des ressources plus importantes en matière de marketing, de formation et de soutien.

"Nous sommes ravis de commencer à travailler avec l'équipe de Maxon", a déclaré Ofer Alon, le visionnaire fondateur de Pixologic. "Nos synergies sont indéniables - les deux entreprises partagent une grande tradition de produits exceptionnels, d'innovation et de passion pour servir la communauté créative."

"Je suis impatient de voir comment cette alliance va influencer, faire évoluer et enrichir toutes nos offres de produits", a déclaré David McGavran, PDG de Maxon. "Non seulement nous voulons transformer la manière de travailler dans les milieux créatifs; mais nous aspirons encore plus à révolutionner le secteur."

Impact immédiat : Prix et disponibilité

Jusqu'à nouvel ordre, les prix de ZBrush restent inchangés après la finalisation de l'acquisition. Les clients peuvent continuer à acheter ZBrush par le biais de leurs canaux de vente habituels, y compris la boutique en ligne de ZBrush.

Veuillez vous référer à la FAQ pour de plus amples informations.

*Research and Markets, Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial de l'animation 3D par technique (Modélisation 3D, Effets Spéciaux), par composant, par déploiement (sur site, à la demande), par utilisation finale, et prévisions par segment, 2021-2028, Juin 2021 - Plus d'informations

À propos ZBrush

ZBrush est utilisé par des studios de cinéma, des développeurs de jeux, des designers, des publicitaires, des illustrateurs et des scientifiques de renommée mondiale. Les meilleurs créatifs du secteur ont utilisé ZBrush pour presque toutes les grandes franchises, notamment Dune, Star Wars, Avatar, l'univers Marvel, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux/Le Hobbit et bien d'autres. Sa polyvalence en a également fait une partie intégrante des films d'animation tels que La Reine des Neiges, Rayponce, Zootopia, Vaiana : La Légende du bout du monde, Raya et le dernier dragon et Encanto. ZBrush a également été largement utilisé dans des jeux Triple A, notamment Fortnite, les franchises God of War, Uncharted, Assassin's Creed, Far Cry,The Division et bien d'autres encore.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2022 à 13:55 et diffusé par :