Lineage Logistics transfère ses opérations vers son site de Hvidovre, au Danemark





Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), l'une des plus grandes sociétés d'investissement immobilier cotée (SIIC) industrielles à température contrôlée, et l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques au monde, a annoncé aujourd'hui le transfert de ses opérations au n° Kanalholmen 15, site acquis en juin 2020 et loué à un tiers depuis cette date, grâce à l'acquisition de l'entreprise Agri-Norcold basée sur le site même.

Le bâtiment situé Kanalholmen 15 possède une superficie totale de 22 000 mètres carrés, et dessert plusieurs clients du secteur de la vente au détail de produits alimentaires.

« Grâce à sa localisation hautement stratégique ainsi qu'à sa riche clientèle, le transfert de nos opérations vers Hvidovre, confirme à nouveau notre engagement en faveur de la croissance dans les pays nordiques », a déclaré Harld Peters, vice-président principal pour la région Europe chez Lineage. « Nous intensifions nos opérations au Danemark et à travers l'ensemble de la retion nordique pour nous adapter au mieux aux chaînes d'approvisionnement étendues de nos clients. »

« Les pays nordiques, en particulier le Danemark, occupent une place centrale en matière de distribution alimentaire au sein du réseau mondial de Lineage », a déclaré Jesper Toft Mathiasen, vice-président régional pour les pays nordiques chez Lineage. « Le Grand Copenhague se situe au coeur de la région la plus densément peuplée de Scandinavie, et possède d'excellentes voies aériennes, maritimes et terrestres vers l'Europe et le reste du monde. Grâce à des opérations telles que celle d'Avedore, Lineage peut efficacement servir de passerelle pour les clients vers les marchés mondiaux. »

L'acquisition d'Avedore fait suite à une série d'acquisitions au Danemark et en Norvège. Depuis son entrée sur le marché scandinave en 2020, Lineage Logistics a procédé à l'acquisition de Claus Sørensen, opérateur d'entreposage frigorifique majeur au Danemark, de Lundsøe Køl & Frys A/S, qui possède des installations de stockage frigorifique dans le Jutland du Nord ainsi qu'à Aarhus, de Super Frost Sjælland ApS, et de Coldstar ApS.

Au total, la présence de Lineage dans les pays nordiques comprend près de 1,5 million de mètres cubes et 304 700 emplacements de palettes répartis au travers de 17 installations.

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est l'une des plus grandes SIIC industrielles à température contrôlée, et l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques au monde. Elle possède un réseau mondial de plus de 400 installations situées stratégiquement, pour une capacité totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes (environ 56,6 millions de m3), couvrant 19 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les compétences de premier plan dans l'industrie, et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier sans équivalent, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante permettent d'accroître l'efficacité de la distribution, de faire progresser le développement durable, de réduire la production de déchets au niveau de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, en tant que Partenaire visionnaire de Feeding America, d'aider à nourrir la planète. En reconnaissance des innovations de premier plan et des initiatives de développement durable de la société, Lineage figure au 17e rang sur la liste des 50 premiers perturbateurs de CNBC pour l'année 2021 (2021 CNBC Disruptor 50 list), au 1er rang des sociétés spécialisées en sciences des données, et 23e au classement général de la liste 2019 des Sociétés les plus innovantes au monde (The World's Most Innovative Companies) de Fast Company, en plus d'avoir été incluse sur la liste « Changer le monde (Change The World) » de Fortune, en 2020. (www.lineagelogistics.com)

