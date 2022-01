Diligent finalise l'acquisition d'Insightia, un éminent prestataire SaaS de renseignements essentiels et d'analyses





Diligent, leader mondial des solutions SaaS de gouvernance, de risque, de conformité et d'ESG, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Insightia, éminent prestataire SaaS de renseignements d'experts et d'analyses intelligentes pour les sociétés cotées, spécialisé dans l'activisme des actionnaires, le vote par procuration et la gouvernance d'entreprise. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Née en 2020 de la fusion d'Activist Insight et de Proxy Insight, Insightia offre une source unique d'informations sur les sociétés publiques d'envergure mondiale à un vaste éventail de banques d'investissement internationales, de cabinets juridiques, de solliciteurs de procurations et d'autres conseillers d'entreprise. Ses principaux clients incluent PJT CamberView, Glass Lewis, Morrow Sodali, FTI Consulting et Georgeson.

Le fait de combiner les solutions de premier plan de Diligent dans les domaines de la gouvernance, de l'analyse et de l'ESG aux renseignements vitaux d'Insightia sur diverses sociétés publiques offrira aux clients encore plus d'informations utiles à l'appui des décisions de leurs conseils et des pratiques de gouvernance de leurs organisations. Les clients pourront ainsi accéder à un riche écosystème d'évaluations des risques organisationnels et d'outils de données dans des domaines tels que la composition du conseil, la rémunération des cadres, les processus de diligence raisonnable de la chaîne d'approvisionnement et les normes et cadres d'ESG. Diligent envisage par ailleurs de procéder à l'intégration de différentes solutions avec Insightia, notamment en ajoutant des alertes relatives aux investisseurs activistes à son application Boards afin de permettre aux clients de mieux surveiller leur sensibilité à cet égard.

Brian Stafford, PDG de Diligent, a déclaré : « Nos contacts réguliers avec des membres de conseils, des leaders d'entreprises et des investisseurs nous apprennent qu'un accès aux informations les plus complètes et pertinentes qui soient facilite l'adoption de meilleures directives et permet de prendre des décisions avec davantage de confiance. C'est pourquoi nous sommes très enthousiastes à l'idée d'intégrer la solide expérience d'Insightia et ses outils d'analyse intelligente de premier ordre, compte tenu notamment de la rapidité avec laquelle évolue l'engagement des actionnaires. Les clients actuels et futurs peuvent s'attendre à profiter de toujours plus d'informations dans les domaines les plus importants, et continuer ainsi à bâtir des organisations fructueuses, équitables et durables. »

Kerry Pogue, cofondateur et PDG d'Insightia, a déclaré : « Nous nous réjouissons à l'idée de bénéficier de l'expertise et des ressources de Diligent, en sa qualité d'organisation SaaS de premier plan, dans le cadre de cette nouvelle phase de croissance pour Insightia. Cette combinaison de nos capacités aux solutions de Diligent dans les domaines de la gouvernance, de l'analyse et de l'ESG ouvre un chapitre fascinant tandis que nous ambitionnons d'étendre notre offre dans le monde entier, au bénéfice de nos clients. Nos deux sociétés se complètent à merveille, tant en termes de stratégie que de culture, et nos collaborateurs sont impatients de faire partie de Diligent et d'accélérer sur la voie de la concrétisation de notre mission. »

District Capital Partners et Willkie Farr & Gallagher LLP sont respectivement intervenus en qualité de conseiller financier exclusif et de conseiller juridique auprès de Diligent. Taylor Wessing est intervenu en qualité de conseiller juridique auprès d'Insightia.

À propos de Diligent Corporation

Leader mondial des solutions SaaS de gestion de la gouvernance, des risques, de la conformité et de l'ESG, Diligent répond aux besoins de plus d'un million d'utilisateurs dans au moins 25 000 organisations à travers le monde. Sa technologie innovante apporte aux dirigeants une vision connectée de la gouvernance, du risque, de la conformité et de l'ESG au sein de leurs propres organisations, leur offrant ainsi les points de repères nécessaires à des prises de décisions éclairées et à un pilotage judicieux de leurs activités. Pour en savoir plus, consultez le site diligent.com.

À propos d'Insightia

Insightia, dont le siège se trouve à Londres, est née en 2020 de la fusion d'Activist Insight et de Proxy Insight. Ces dix dernières années, elles ont ensemble apporté à une clientèle mondiale un éventail de données relatives à l'activisme des actionnaires, aux votes des actionnaires et à la gouvernance d'entreprise. Insightia a pour mission d'améliorer l'engagement, la gérance et la gouvernance des entreprises en offrant aux principaux intervenants et à leurs conseillers des renseignements opportuns. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez consulter le site insightia.com.

