NEXPLANON® (IMPLANT SOUS-CUTANÉ D'ÉTONOGESTREL À LIBÉRATION PROLONGÉE) MAINTENANT COUVERT PAR LES FORMULAIRES PUBLICS DE L'ONTARIO, DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE.

KIRKLAND, QC, le 11 janv. 2022 /CNW/ - Organon Canada, Organon (NYSE : OGN) est fière d'annoncer que les inscriptions publiques en Ontario (Ontario Drug Benefit program), en Colombie-Britannique (BC PharmaCare) et en Nouvelle-Écosse (Nova Scotia PharmaCare) pour NEXPLANON® (implant sous-cutané à libération prolongée d'étonogestrel) sont maintenant en vigueur. NEXPLANON® est un implant hormonal à progestatif seul utilisé pour prévenir les grossesses pour une durée de maximum trois ans. Avec ces listes supplémentaires, onze juridictions offrent maintenant la couverture de NEXPLANON sur leur formulaire public.

« Le choix d'une méthode de contrôle des naissances commence par la compréhension des options disponibles et la façon de choisir le type de contraceptif qui vous convient », a déclaré Dr Dustin Costescu, professeur agrégé et spécialiste de la planification familiale à l'Université McMaster. « Il est important que les patientes puissent accéder à des options de contraception qui donnent la priorité à l'évolution de leurs besoins. »

« La sensibilisation et l'accès aux différentes formes de contrôle des naissances permettent aux patientes de faire des choix éclairés », a déclaré Dre Renée Hall, Directrice médicale de la clinique de consultations externes pour femmes de l'hôpital général de Kingston et professeure agrégée de clinique de l'Université de la Colombie-Britannique. « Nous sommes ravis de voir que davantage de gouvernements provinciaux reconnaissent l'importance d'accroître l'accès à la contraception. »

« Nous sommes heureux de constater que les besoins des patientes continuent d'être au centre des préoccupations à travers le Canada, ce qui permet d'offrir davantage d'options dans la catégorie des contraceptifs », a déclaré Amy Cairns, directrice exécutive de la division Santé de la femme d'Organon Canada. « Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de l'accès à diverses méthodes de contraception. »

À propos de NEXPLANON®

NEXPLANON® est approuvé pour la prévention de la grossesse pendant une période maximale de trois ans.1 Il ne protège pas les patientes contre les infections transmises sexuellement (ITS), y compris le VIH/sida.1 Pour prévenir les ITS, les patientes doivent utiliser des condoms en latex ou en polyuréthane pendant l'utilisation de l'implant.1 Santé Canada a approuvé NEXPLANON® en 2020.

L'implant est inséré par voie sous-cutanée dans le bras. Il est radio-opaque, ce qui signifie que les médecins peuvent vérifier la présence de l'implant après son insertion et le localiser avant son retrait à l'aide d'une radiographie bidimensionnelle, d'une tomodensitométrie (TDM) et d'une échographie (USS) ou d'une imagerie par résonance magnétique (IRM).1 Après l'insertion et avant le retrait, les médecins doivent pouvoir vérifier la présence de l'implant dans le bras de la patiente par palpation.1 Si l'implant ne peut être palpé, le médecin peut utiliser l'une des quatre méthodes disponibles pour vérifier la présence de l'implant.1

À propos d'Organon

Organon (NYSE : OGN) est une entreprise mondiale de soins de santé issue d'une scission de Merck (NYSE : MRK), connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, se consacrant à l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Dévouée à la santé des femmes, l'entreprise possède plus de 60 médicaments et produits dans une variété de champs thérapeutiques. Grâce au portefeuille de santé génésique, à l'expansion de l'activité des biosimilaires et à la stabilité des médicaments établis, les produits d'Organon génèrent des flux de trésorerie importants qui soutiendront les investissements dans les futures occasions de croissance dans le domaine de la santé des femmes, y compris le développement d'activités comme la société Alydia Health récemment acquise, une société de dispositifs médicaux axée sur le traitement des hémorragies post-partum. De plus, Organon poursuit des occasions de collaborer avec des innovateurs biopharmaceutiques qui cherchent à commercialiser leurs produits en tirant parti de son envergure et de sa présence sur les marchés internationaux à croissance rapide.

Organon, dont le siège social est situé à Jersey City, New Jersey, peut compter sur une présence mondiale d'une vaste envergure géographique, sur des capacités commerciales de classe mondiale et sur un effectif d'environ 9 000 employés.

Pour plus d'information, visitez www.organon.ca et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Déclaration prospective d'Organon & Co., Jersey City, N.J., É.-U.

Ce communiqué de presse d'Organon & Co, Jersey City, N.J., USA (la « société ») peut contenir des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les attentes actuelles de la direction de la société et sont soumises à des risques et à des incertitudes importants. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes se matérialisent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.

Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales de l'industrie ainsi que la concurrence; les facteurs économiques généraux, incluant les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; les effets de la récente pandémie mondiale de la nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19); les effets de la réglementation de l'industrie pharmaceutique ou des lois concernant les soins de la santé aux États-Unis et dans le monde; les tendances mondiales à l'égard de la limitation des coûts des soins de santé; les avancées technologiques et les nouveaux produits et brevets des concurrents; les défis liés à l'élaboration d'un nouveau produit, incluant l'obtention de l'approbation réglementaire; la capacité de la société à prédire précisément les conditions des futurs marchés; les difficultés ou les retards de fabrication; l'instabilité financière des économies mondiales et le risque de souveraineté; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de la société et des autres protections relatives aux produits innovants; et le risque de faire l'objet d'actions judiciaires, y compris les litiges sur les brevets, ou de mesures réglementaires.

La compagnie n'est pas tenue de publier de mise à jour des déclarations prospectives, que ce soit suite à de nouvelles données, à des événements futurs ou à tout autre élément. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et les résultats décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés dans les documents de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et accessibles sur le site Internet de cette dernière (www.sec.gov).

