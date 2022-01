La fonction d'audit de wandaNEXTtm de Bunzl Canada permet de boucler la boucle d'un nettoyage intelligent





Une technologie exclusive permettant d'effectuer des audits de conformité et de qualité pour améliorer le nettoyage et l'hygiène des installations

BURLINGTON, ON, le 11 janv. 2022 /CNW/ - Bunzl Canada (bunzlcanada.ca) a annoncé aujourd'hui les dernières améliorations apportées aux fonctions de la nouvelle version de son logiciel exclusif de gestion du nettoyage wandaNEXTtm, qui fait partie intégrante de sa gamme globale de produits et services ConfidentCleantm.

wandaNEXTtm offre maintenant la capacité de surveiller la conformité du nettoyage et de documenter la qualité de celui-ci grâce à des audits périodiques, ainsi que ses capacités de surveillance de circulation, d'optimisation de la programmation du nettoyage, de gestion des tâches, de suivi de la consommation, de rétroaction des utilisateurs finaux et de production de rapports. Ces nouvelles fonctions permettent d'effectuer des tâches programmées et des vérifications de la qualité qui comprennent le téléchargement d'images et un système d'évaluation de la qualité pour enregistrer et documenter avec précision l'état de l'installation en temps réel. Des audits sont effectués par rapport à des protocoles spécifiques de nettoyage et de désinfection qui correspondent à des évaluations des risques pour chaque installation.

« Aujourd'hui plus que jamais, les environnements difficiles comme l'éducation, les soins de santé de longue durée et l'aide à la vie autonome doivent s'assurer et valider que le nettoyage et la désinfection de leurs installations sont effectués correctement et aux intervalles adéquats », a déclaré David Smith, directeur, Nettoyage, Hygiène et Assainissement chez Bunzl. « Nous concevons des protocoles spécifiques de nettoyage basés sur une évaluation des risques de ConfidentCleantm pour chaque zone. Le respect de ces protocoles est essentiel, et les nouvelles fonctions de conformité et d'audit de wandaNEXTtm facilitent l'évaluation, l'enregistrement, l'établissement de rapports et la correction, au besoin. »

wandaNEXTtm, mis au point par Visionstate IoT et maintenant en partenariat avec Bunzl Canada, est un logiciel de gestion de programme de nettoyage comportant de multiples composants de collecte de données IdO fournies par des capteurs, tels que des dispositifs de comptage de personnes, ainsi que des distributeurs de papier et de savon. Son application mobile guide les équipes de nettoyage à travers des procédures de nettoyage personnalisées. La fonction d'audit du système et sa production de rapports en temps réel procurent aux gestionnaires d'installations une visibilité continue, de sorte qu'ils puissent procéder à des ajustements de programmation, affecter des tâches, traiter des besoins en matière de formation, déclencher des commandes de fournitures et traiter proactivement des besoins de service.

« Compte tenu du risque plus élevé de transmission du variant Omicron de la COVID-19, les gestionnaires d'installations doivent avoir la certitude absolue que le nettoyage est effectué correctement et efficacement », a déclaré Brock Tully, vice-président, Nettoyage et Hygiène, Bunzl. « Ce n'est pas seulement une bonne pratique, mais aussi un élément fondamental pour la santé et la sécurité au travail - c'est pourquoi wandaNEXtm est un composant essentiel de notre solution en boucle fermée ConfidentCleantm. »

WandaNEXTtm a des domaines croissant d'installations comprenant des installations de santé, de détail, de bureaux, de lieux de conférences, d'aéroports et de distribution partout au Canada, aux États-Unis et en Europe. wandaNEXTtm a des domaines croissants d'application comprenant des installations de santé, de détail, de bureaux, de lieux de conférences, d'aéroports et de distribution partout au Canada et aux États-Unis. Il a été lancé au Royaume-Uni et en Australie et a été introduit récemment dans le marché belge des soins de santé.

Pour en savoir plus sur wandaNEXTtm, consultez le site bunzlch.ca.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d'exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L'entreprise offre à ses clients l'avantage de l'approvisionnement mondial, de l'innovation au chapitre des produits et des activités d'envergure nationale, le tout combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social se trouve à Saint-Louis, au Missouri, est la plus grande division de Bunzl PLC, un groupe international de distribution et d'impartition établi à Londres. Comptant plus de 100 centres de distribution situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits à des transformateurs d'aliments, à des supermarchés, à des détaillants, à des magasins de proximité ainsi qu'à d'autres utilisateurs.

