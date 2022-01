PCI-SIG® lance la spécification PCIe® 6.0 qui offre une performance record pour alimenter les applications de Big Data





PCI-SIG®, l'organisation à l'origine de la norme largement adoptée PCI Express® (PCIe®) , a annoncé aujourd'hui la sortie officielle de la spécification PCIe 6.0, qui atteint 64 GT/s.

Caractéristiques de la spécification PCIe 6.0

Un débit de données brutes de 64 GT/s et jusqu'à 256 Go/s via une configuration x16

Une modulation d'impulsions en amplitude avec une signalisation à 4 niveaux (PAM4) et exploitant la PAM4 existante déjà disponible dans l'industrie

Une correction d'erreur sans voie de retour (Forward Error Correct, FEC) légère et un contrôle de redondance cyclique ou (cyclic redundancy check, CRC) réduisent l'augmentation du taux d'erreurs binaires associée à la signalisation PAM4

L'encodage basé sur l'unité de régulation du débit (Flit, flow control unit) prend en charge la modulation PAM4 et permet de plus que doubler la largeur de bande

Une configuration de paquet mise à jour utilisée en mode Flit pour offrir une fonctionnalité supplémentaire et simplifier le traitement

Maintient la rétrocompatibilité avec toutes les générations précédentes de technologie PCIe

La technologie PCI Express officie de fait en tant qu'interconnexion de choix depuis près de deux décennies. La spécification PCIe 6.0 double la largeur de bande et le rendement énergétique de la spécification PCIe 5.0 (32 GT/s), tout en fournissant une faible latence et en réduisant la surcharge en bande passante.

« PCI-SIG est fière d'annoncer le lancement de la spécification PCIe 6.0 moins de trois ans seulement après la spécification PCIe 5.0, » a déclaré Al Yanes, président du conseil et président de PCI-SIG. « La technologie PCIe 6.0 est la solution d'interconnexion rentable et évolutive qui continuera d'exercer un impact sur les marchés sensibles aux données tels que les centres de données, l'intelligence artificielle/l'apprentissage machine, l'HPC, l'automobile, l'IdO, et l'armée/aérospatial, tout en protégeant également les investissements industriels en maintenant la rétrocompatibilité avec toutes les générations précédentes de technologie PCIe. »

« Avec un marché PCI Express SSD qui devrait augmenter à un taux de croissance composé annuel (TCCA) de 40 % pour atteindre plus de 800 exaoctets d'ici 2025, PCI-SIG continue de répondre aux besoins futurs des applications de stockage », a déclaré Greg Wong, fondateur et analyste principal chez Forward Insights. « Avec la transition de l'industrie du stockage vers la technologie PCIe 4.0 et à la veille d'introduire la technologie PCIe 5.0, les entreprises commenceront à adopter la technologie PCIe 6.0 dans leurs feuilles de route afin d'assurer l'avenir de leurs produits et de profiter de la large bande passante et de la faible latence qu'offre la technologie PCI Express. »

« La demande ne cesse d'augmenter pour une performance toujours supérieure dans de nombreux segments des centres de données tels que les calculs haute performance et l'IA », a commenté Ashish Nadkarni, vice-président de groupe, Groupe systèmes d'infrastructure, plateformes et technologies, IDC. « D'ici trois à cinq ans le paysage des applications sera très différent et les sociétés commenceront vraisemblablement à mettre à jour leurs feuilles de route en conséquence. Les progrès d'une norme établie telle que l'architecture PCIe 6.0 servira bien l'industrie en créant une infrastructure composable pour les cas d'utilisation de calculs gourmands en performance. »

À propos de PCI-SIG

PCI-SIG est le consortium qui détient et gère les spécifications PCI en tant que normes industrielles ouvertes. L'organisation définit des spécifications I/O (input/output) de normes industrielles cohérentes avec les besoins de ses membres. Actuellement, PCI-SIG est composée de plus de 800 sociétés membres leaders du secteur. Pour rejoindre PCI-SIG, et pour obtenir une liste du conseil d'administration, visiter www.pcisig.com.

