Croix Bleue Vie nommée compagnie d'assurance vie la plus respectée au Canada





L'assureur se hisse au premier rang parmi 18 compagnies dans le cadre d'un classement public annuel

TORONTO, le 11 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les résultats d'un vaste sondage national annuel ont été dévoilés, révélant que la Compagnie d'Assurance-vie Croix Bleue du Canada (« Croix Bleue Vie ») a été désignée compagnie d'assurance vie la plus respectée au Canada.

« Notre entreprise est ravie de cette marque de reconnaissance, qui vient souligner de belle façon les efforts que nous avons déployés en 2021 et insuffler beaucoup de confiance à notre équipe en ce début d'année, déclare Marie-Josée Martin, présidente et chef de la direction de Croix Bleue Vie. Les progrès réalisés par notre entreprise ne sont pas une surprise pour nous à l'interne, mais nous sommes enchantés de continuer à voir notre travail reconnu à l'extérieur de Croix Bleue Vie. »

Croix Bleue Vie est une entreprise sous réglementation fédérale qui exerce des activités dans chaque province du Canada. Depuis plus de 70 ans au Canada, le nom Croix Bleue est synonyme de régimes abordables de qualité, tant en assurance collective qu'en assurance individuelle.

Parmi les 18 compagnies évaluées, Croix Bleue Vie est arrivée première, suivie de Canada Vie, Sun Life et Manuvie.

« Après s'être classée deuxième l'an passé, Croix Bleue Vie remporte la convoitée première place cette année, grâce à la forte hausse de ses scores de notoriété et de respect partout au pays », affirme Jeff Munn, directeur général du programme de reconnaissance des entreprises les plus respectées au Canada.

Établi en 2019, le programme de reconnaissance des entreprises les plus respectées au Canada mesure les scores de respect de diverses entités dans huit catégories sectorielles en fonction de critères nationaux. Le classement des compagnies d'assurance vie les plus respectées au Canada est fondé cette année sur les résultats d'un sondage mené auprès d'un échantillon national représentatif de 4 082 adultes par la firme Maru Public Opinion. Les résultats complets, ainsi que la méthodologie et les classements de cette année, sont accessibles ici : www.canadasmostrespected.com/awardee-categories (site en anglais seulement).

« Le respect est une marque de succès absolue, peu importe l'organisation ou le secteur d'activité, ajoute Jeff Munn. Ce classement est déterminé par le public canadien, et non par un comité ou un groupe, ce qui lui confère une grande valeur. Nous félicitons Croix Bleue Vie pour cette distinction bien méritée. »

À propos de Croix Bleue Vie

Croix Bleue Vie est une entreprise sous réglementation fédérale qui exerce des activités dans chaque province du Canada. Elle appartient à six actionnaires, soit Croix Bleue du Pacifique, Croix Bleue de l'Alberta, Croix Bleue de la Saskatchewan, Croix Bleue du Manitoba, Croix Bleue Canassurance et Croix Bleue Medavie. Elle se spécialise dans les produits d'assurance vie, de prestations du vivant et d'assurance invalidité qui viennent compléter la gamme de produits d'assurance soins de santé et soins dentaires distribués par les Croix Bleue. Les produits de l'entreprise sont commercialisés, vendus et fournis par les Croix Bleue régionales.

