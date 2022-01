SMAC, la société de portefeuille d'OpenGate Capital, finalise la cession de son pôle de production de produits à base de résines au groupe MAPEI





OpenGate Capital, société internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui que sa société de portefeuille SMAC, fournisseur français de premier plan spécialisé dans les travaux d'étanchéité et de l'enveloppe des bâtiment, avait finalisé la cession totale de sa division de fabrication Industrie, grâce à la vente de son pôle de production de produits à base de résines au groupe MAPEI, leader italien dans le domaine de la production d'adhésifs et de produits chimiques destinés au secteur de la construction. L'unité commerciale en charge de la production de produits à base de résines est composée de Resipoly et Services, un fabricant de résines, et d'Eurosynte spécialiste des applications de résines. Les modalités de l'accord n'ont pas été divulguées.

Cette dernière cession vient compléter le retrait de la division de fabrication de SMAC, conformément à sa stratégie consistant à se recentrer sur son coeur de métier (« Travaux »), axé sur l'étanchéité, le bardage, la rénovation énergétique ainsi que la maintenance des systèmes d'enveloppe de bâtiment. La cession de l'unité commerciale pour la production de résines fait suite à la vente précédemment annoncée des activités Skydôme et Essemes Services, vendues à Kingspan Light + Air en avril 2021, et d'AXTER, division spécialisée dans les membranes, vendue à IKO en mars 2021. Ces trois activités ont été vendues via le pôle de production de SMAC Industrie.

Julien Lagrèze, associé chez OpenGate Capital et directeur Europe, a commenté : « La vente finale de la division Industrie est tout à fait conforme à notre thèse d'investissement initiale vis-à-vis de SMAC. Nous sommes ravis de notre partenariat avec MAPEI dans le cadre de cette transaction, et demeurons enthousiastes à l'égard de la trajectoire de SMAC et la poursuite de ses solides performances grâce à une offre de produits plus ciblée. »

Le PDG de SMAC, Franck Davoine, a commenté : « La conclusion de ce processus de vente final nous permet de maintenir l'accent sur les projets de Travaux à grande échelle, tout en respectant l'environnement, au profit de nos clients. »

À propos de SMAC

SMAC fait partie des plus grandes entreprises d'étanchéité et de bardage en façades. Elle exerce ses activités en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, au Maroc (Sofima), ainsi qu'en Amérique du Sud (Reali). Elle s'appuie sur 2 300 collaborateurs et un réseau de 60 centres de profit en France, l'entreprise réalise plus de 10 000 projets par an.

À propos d'OpenGate Capital

OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises pour créer de la valeur par le biais de la croissance, de l'innovation ainsi que les améliorations opérationnelles. Fondée en 2005, OpenGate Capital, dont le siège social est situé à Los Angeles, possède des bureaux européens à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences essentielles nécessaires pour acquérir, faire évoluer, gérer, construire et mener sur une plus grande échelle des entreprises performantes. À ce jour, OpenGate Capital, grâce à ses placements de fonds et de legs, a procédé à plus de 30 acquisitions, y compris des démembrements d'entreprise, des rachats d'entreprise par les cadres, ainsi que des situations et transactions spéciales avec des vendeurs privés en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter le site www.opengatecapital.com.

