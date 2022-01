Aras annonce sa fusion avec Minerva pour proposer une solution PLM dédiée aux secteurs d'équipements médicaux et d'électronique





Aras, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions PLM pour concevoir, construire et exploiter des produits complexes, annonce sa fusion, effective dès aujourd'hui, avec Minerva Group, principal partenaire d'implémentation d'Aras Innovator. Minerva propose la solution PLM la plus reconnue, construite sur la plateforme Aras, pour les entreprises d'équipements médicaux et d'électronique de pointe, et dispose d'une expertise sur d'autres secteurs industriels tels que l'automobile, l'aérospatiale, et la défense. Minerva amènera aussi à Aras une présence directe en Scandinavie et dans les Pays-Bas.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe Minerva dans la famille Aras, ainsi que d'acquérir des solutions verticales pour les industries d'équipements médicaux et d'électronique. Minerva ayant fait partie intégrante de notre réseau de partenaires depuis plus de 10 ans, leur fusion au sein d'Aras est stratégique, pour qu'ensemble nous puissions résoudre les défis de numérisation les plus complexes auxquels nos clients sont confrontés dans l'ingénierie, la fabrication et la chaîne d'approvisionnement. » Roque Martin, PDG d'Aras

« Comme Minerva a été créée en Europe et a son siège au Danemark, nous sommes impatients d'unir nos forces pour fournir les meilleures solutions PLM et les meilleurs services à nos clients européens existants et futurs. » Stéphane Guignard, Directeur France et Directeur Commercial Europe d'Aras

La complexité croissante des produits et la pression concurrentielle, combinées à des changements fréquents dans les chaînes d'approvisionnement et les exigences réglementaires, sont les moteurs des initiatives de transformation numérique d'aujourd'hui. Les capacités à numériser et à s'adapter en permanence sont essentielles pour aider les entreprises mondiales à accélérer la mise sur le marché de nouvelles offres, à assurer leur conformité réglementaire et in fine à fournir des produits de haute qualité. Les applications prêtes à l'emploi de Minerva, construites sur la plateforme Aras, sont spécialement conçues pour atteindre cette agilité.

« Notre entreprise a été construite sur le succès de nos clients grâce à une connaissance approfondie de l'industrie et nos compétences techniques. Notre partenariat de longue date avec Aras nous a permis d'offrir une valeur inégalée aux clients. Rejoindre Aras aujourd'hui nous permettra de mieux servir les entreprises mondiales et d'accélérer notre croissance. » Asger Thierry, fondateur et PDG de Minerva Group

« Minerva apporte une richesse de connaissances de l'industrie et d'expertise dans le domaine PLM dont Aras et ses clients pourront bénéficier immédiatement. À l'aide de la plateforme Aras, Minerva a conçu des solutions PLM complètes pour la conformité aux réglementations des secteurs agroalimentaires et pharmaceutiques et pour les workflows de sous-traitance de produits électroniques de pointe. Ces applications industrielles clairement définies permettent aux entreprises de se déployer rapidement, de s'adapter facilement et d'évoluer très vite. » Peter Bilello, Président et PDG de CIMdata

Communiqué envoyé le 11 janvier 2022 à 11:35 et diffusé par :