Les nouveaux systèmes de dosage de fluides UltimusPlus-NX améliorent l'efficacité opérationnelle grâce à la programmation directe depuis un PLC





Nordson EFD, une société de Nordson (NASDAQ : NDSN) et premier fabricant mondial de systèmes de dosage de fluides de précision, présente le système de dosage de fluides UltimusPlus-NX. Ce système de dosage de fluides propose la connexion à Ethernet avec Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) pour l'intégration de la fabrication dans le cadre des concepts de Smart Factory et d'Industrie 4.0.

«L'UltimusPlus-NX offre une fonctionnalité sans parallèle. Sa capacité de pouvoir être géré à distance à 100 % tout en captant les données du process de dosage ne représente que l'un de ses nombreux avantages », a déclaré Ahmed Khan, responsable de la gamme de produits chez Nordson EFD. « Ces caractéristiques permettront à nos clients d'être plus précis, plus efficaces et d'en tirer des coûts de production plus rentables ».

Le système de dosage de fluides permet aux opérateurs de contrôler tous les paramètres de dosage directement depuis le Contrôleur logique programmable (PLC) ou d'autres contrôleurs de fabrication de l'usine. Cela fait gagner du temps à l'opérateur, qui peut programmer plusieurs systèmes de dosage à partir d'un lieu centralisé. La capacité de télécharger des données du dosage directement vers un site FTP améliore la documentation du process.

« Cela permet aux utilisateurs de bien vérifier les process et de prendre les décisions nécessaires pour les améliorer, un atout unique qui n'a jamais été offert par le passé », a expliqué Khan. « Cette technologie illustre notre volonté de vous apporter deux des éléments les plus importants pour les process de fabrication futurs : la connectivité et les données ».

En outre, les paramètres du système de dosage sont accessibles depuis une tablette, un ordinateur de bureau ou un appareil mobile grâce à une interface à distance. Cela permet aux utilisateurs d'accéder aux paramètres du programme et de les ajuster depuis n'importe quel endroit. L'interface à distance correspond à l'interface locale, ce qui facilite la tâche à chaque utilisateur.

Utilisé sur un convoyeur ou sur un système automatisé servi par palettes et en association avec les systèmes de dosage automatisés de Nordson EFD, le système facilite un contrôle du process de fabrication beaucoup plus rapide et plus précis.

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les process d'assemblage manuels et les lignes d'assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d'adhésif, de lubrifiant ou d'autre fluide d'assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu'une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l'un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l'électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d'étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s'appuient sur une expertise approfondie en matière d'applications ainsi que sur un réseau international de vente et d'assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l'emballage, les non-tissés, l'électronique, le médical, les appareils ménagers, l'énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l'assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d'assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

