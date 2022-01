La ministre Ng lance un nouvel appel de propositions dans le cadre de l'initiative du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat





OTTAWA, ON, le 11 janv. 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Alors que le Canada redouble d'efforts pour mener à terme la lutte contre la COVID-19, le gouvernement est déterminé à prendre les moyens nécessaires pour assurer une reprise économique forte et inclusive, qui comblera les lacunes systémiques et favorisera l'autonomisation économique des femmes.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a lancé un appel de propositions de projets dans le cadre de l'initiative du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui s'inscrit dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) de 6 milliards de dollars. Elle était en compagnie de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien; du secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Arif Virani; ainsi que de la vice-présidente de la Fondation Asie-Pacifique du Canada, Christine Nakamura, et de la chef de l'exploitation de Growcer, Alida Burke, qui représentaient les organismes qui ont reçu du financement.

À ce jour, le Fonds pour l'écosystème de la SFE a investi 100 millions de dollars dans 52 projets visant à combler les lacunes dans les services qui sont offerts aux femmes dans l'écosystème entrepreneurial, particulièrement dans les domaines du mentorat, du réseautage et du perfectionnement de compétences. De 2020 à 2021, le Fonds pour l'écosystème a aidé plus de 5 000 femmes à mettre sur pied une entreprise et plus de 7 000 femmes à faire croître leur entreprise existante.

Dans le cadre de ce nouvel appel de propositions, 25 millions de dollars seront disponibles pour des projets qui viseront à éliminer les obstacles systémiques et à créer un accès plus équitable aux ressources nécessaires à la réussite des femmes qui s'identifient comme membres de la diversité et de l'intersectionnalité ou qui sont moins bien desservies.

Pour être admissibles, les projets doivent être proposés par des organismes sans but lucratif, être de portée nationale ou multirégionale, et être axés sur les femmes entrepreneures membres de la diversité et de l'intersectionnalité ou qui sont moins bien desservies. Les projets doivent aussi inclure une composante de mentorat et de réseautage et comporter également une offre de soutien en matière de développement ou de renforcement des capacités d'entreprise et de perfectionnement de compétences, à l'appui :

des entreprises en démarrage

des entreprises en expansion

de la diversité des fournisseurs

de la planification de la relance ou de l'adaptation

Les projets qui contribuent à renforcer le réseau des groupes de femmes en entrepreneuriat au Canada seront également pris en considération.

La somme supplémentaire allouée au Fonds pour l'écosystème de la SFE fait partie des investissements sans précédent faits par le gouvernement à l'appui des femmes depuis 2015, appui qui se traduit notamment par l'utilisation de l'analyse comparative entre les sexes pour la prise de décisions stratégiques, la légifération en matière d'équité salariale, la bonification de l'Allocation canadienne pour enfants, l'offre d'un financement spécial pour aider les femmes entrepreneures à passer au travers de la pandémie et un investissement de 30 milliards de dollars dans le budget de 2021 pour mettre sur pied un système pancanadien de garde des jeunes enfants.

Citations

« Les femmes propriétaires d'entreprise et les femmes entrepreneures sont confrontées à des difficultés particulières en ces temps difficiles et incertains. Notre gouvernement est déterminé à éliminer les obstacles systémiques et à favoriser l'autonomisation des femmes entrepreneures et propriétaires d'entreprise. Grâce à la somme supplémentaire de 25 millions de dollars allouée au Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, nous poursuivons nos efforts visant favoriser l'égalité et une reprise économique vigoureuse, inclusive et durable. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« À peine 16 % des petites et moyennes entreprises canadiennes sont détenues par des femmes. Nous savons que les femmes se heurtent à des obstacles lorsqu'elles tentent de lancer une entreprise ou de faire croître la leur. C'est justement pour remédier directement à ce problème que le Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat a été mis en place. Grâce à lui, nous continuerons d'aider les femmes à avoir accès à de la formation, au mentorat et aux services tout en soutenant leurs entreprises tout au long de la pandémie de COVID-19. Nous continuerons de préconiser et de favoriser un changement systémique afin d'assurer la prospérité des entreprises détenues par des femmes dans notre pays. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien

« Dans le contexte de la reprise après la pandémie de COVID-19, notre gouvernement sait que soutenir les femmes est ce qu'il y a de plus judicieux à faire. En favorisant l'équité entre les genres, c'est 150 milliards de dollars qui s'ajoutent à l'économie canadienne. Les investissements qui sont faits par notre gouvernement à l'appui du groupe diversifié des femmes entrepreneures dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat sont des mesures sociales et économiques importantes qui seront essentielles pour reconstruire en mieux et de manière plus inclusive. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Arif Virani

Faits en bref

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), qui est assortie d'une enveloppe de plus de 6 milliards de dollars, comporte les éléments suivants :

le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, qui conjugue les efforts de 10 carrefours régionaux, de plus de 300 organismes et de milliers de femmes entrepreneures en vue de créer un environnement plus inclusif et favorable à la croissance de l'entrepreneuriat féminin au Canada ;

;

le Fonds pour l'écosystème de la SFE, qui contribue à éliminer les obstacles à l'accès aux réseaux de soutien et à fournir les ressources nécessaires aux femmes entrepreneures pour se lancer en affaires, faire croître leur entreprise et accéder à de nouveaux marchés;



le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat, qui est un nouveau fonds qui permettra d'offrir du microcrédit abordable aux femmes entrepreneures. Le choix des administrateurs de ces prêts en en cours, et l'octroi de prêts à cette catégorie de femmes commencera à se faire sous peu.

Le gouvernement investit également pour éliminer les obstacles systémiques qui se dressent devant les entrepreneurs issus de la diversité, notamment par l'entremise du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

Afin de s'assurer que les femmes profitent autant que les hommes des possibilités et des avantages associés au commerce et aux investissements internationaux, le Canada a adopté une approche inclusive à l'égard du commerce en revendiquant l'ajout de dispositions relatives à l'égalité des sexes dans tous ses accords de libre-échange. Le gouvernement a également cosigné l'Arrangement mondial sur le commerce et le genre, une initiative indépendante ouverte à toute économie.

Liens connexes

Restez branchés

Pour en savoir plus sur le monde des affaires, suivez Entreprises Canada sur Twitter et Facebook, et téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 11 janvier 2022 à 11:00 et diffusé par :