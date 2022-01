Trees Corporation, détaillant phare du secteur du cannabis au Canada, fait son entrée sur la NEO Bourse





NEO est fière d'accueillir Trees Corporation ("Trees" ou la "Société"), un détaillant canadien de premier plan dans le secteur du cannabis, à l'occasion de son lancement aujourd'hui sur la NEO Bourse. Trees est désormais négociable sur NEO sous le mnémo TREE.

Fermement ancré au sein de la communauté du cannabis et fervent défenseur de la légalisation, Trees dispose de dix boutiques au Canada, six d'entre elles sont détenues et exploitées en Ontario par Trees, les quatre autres étant exploitées par 1015712 B.C. Ltd ("101") en Colombie-Britannique.

Fort de sa réputation éprouvée, son histoire et sa passion pour cette plante, Trees s'engage à fournir une expérience client différenciée, et authentique et sans pareil.

"Nous pensons que 2022 est une année prometteuse, à commencer avec cette introduction en bourse, qui sera suivie par une stratégie de croissance visant à renforcer Trees en tant que chef de file national du commerce de détail du cannabis proposant une approche différenciée afin de répondre aux besoins des consommateurs de cannabis, quel que soit leur profil d'utilisateur", déclare Jon Conquergood, PDG de Trees.

"Nous sommes ravis de travailler au côté de la NEO Bourse et sommes convaincus que grâce à cette plateforme innovante et reconnue, nous élargirons notre exposition auprès de la communauté des investisseurs au Canada ainsi qu'aux États-Unis", ajoute Jeff Holmgren, responsable financier. "Les investisseurs de ce segment sont de plus en plus avisés et nous pensons que Trees démontra, grâce à une exécution claire et une gestion prudente, sa capacité à prospérer et à se mettre à échelle en saisissant les vastes opportunités de croissance dont fait preuve le marché aujourd'hui."

Trees devient aujourd'hui la première entreprise en 2022 à se lancer sur en bourse sur NEO, et rejoint ainsi la liste croissante d'émetteurs du secteur du cannabis de NEO. Les investisseurs peuvent négocier les actions de Trees (NEO:TREE) via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet.

"C'est une heureuse coïncidence que notre tout premier lancement pour cette nouvelle année est pour une entreprise du secteur du cannabis", déclare Jos Schmitt, PDG de NEO. "Il s'agit d'un secteur qui a joué un rôle fondamental dans la réussite de NEO, dès les débuts de notre activité de référencement d'entreprises, au côté de la fintech et de la biotech, et qui continue de se développer alors que nous élargissons notre portefeuille à tous les segments verticaux de l'économie de l'innovation, notamment les matériaux stratégiques, la cleantech, la DeFi, et bien d'autres. Nous sommes très heureux d'accueillir Trees parmi notre panel d'émetteurs de qualité et nous nous réjouissons à l'idée de générer des résultats tangibles et d'agir en tant que catalyseur pour leur succès renouvelé."

La NEO Bourse accueille près de 200 références uniques, y compris certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales parmi les plus innovantes, et les FNB des plus grands émetteurs de FNB du Canada. NEO traite près de 15% du volume total de courtage au Canada. Cliquez ici pour un aperçu exhaustif des titres référencés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de Trees Corporation

À propos de Trees Corporation

Trees est un détaillant indépendant solidement ancré dans la communauté du cannabis et un défenseur reconnu de la légalisation du cannabis. En s'appuyant sur sa réputation, son histoire et sa passion pour cette plante, Trees offre une expérience client unique et authentique dans ses 10 boutiques au Canada, six étant détenues et exploitées en Ontario par Trees et les quatre autres étant exploitées par 1015712 B.C. Ltd. ("101") en Colombie-Britannique. Trees a convenu du rachat des actifs de 101 en vertu des clauses de la seconde convention d'achat de biens modifiée et reformulée (la "Convention d'achat 101") conclue entre Trees et 101. La clôture des transactions visées par la Convention d'achat 101 est soumise à certaines conditions, y compris l'obtention d'accords de licence et autorisations réglementaires afférentes.



