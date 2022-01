Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour décembre 2021





Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 11 janv. 2022 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX pour le mois de décembre 2021.

En décembre 2021, la TSX a accueilli neuf nouveaux émetteurs, comparativement à 25 le mois précédent et à dix en décembre 2020. Les nouvelles inscriptions comptent quatre fonds négociés en bourse, deux sociétés minières, deux sociétés du secteur des sciences de la vie et une société technologique. Le total du financement réuni en décembre 2021 est en baisse de 52 % par rapport au mois précédent et en baisse de 35 % par rapport à décembre 2020. Le nombre total d'opérations de financement en décembre 2021 s'est établi à 56, comparativement à 60 le mois précédent et à 53 en décembre 2020.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En décembre 2021, la TSXV a accueilli 14 nouveaux émetteurs, comparativement à 16 le mois précédent et à huit en décembre 2020. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent 11 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et trois sociétés minières. Le total du financement réuni en décembre 2021 est en hausse de 2 % par rapport au mois précédent, mais en en baisse de 5 % par rapport à décembre 2020. Le nombre total d'opérations de financement en décembre 2021 s'est établi à 165, comparativement à 138 le mois précédent et à 177 en décembre 2020.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de décembre 2021 peuvent être consultées à l'adresse www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Décembre 2021 Novembre 2021 Décembre 2020 Émetteurs inscrits 1 749 1 751 1 642 Nouveaux émetteurs inscrits 9 25 10 PAPE 5 21 8 Émetteurs provenant de la TSXV 4 3 2 Émissions inscrites 2 425 2 423 2 293 Financement réuni dans le cadre de PAPE 67 250 050 $ 2 328 258 567 $ 339 028 246 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 247 278 543 $ 2 479 445 842 $ 3 479 516 201 $ Financement supplémentaire réuni 1 190 475 684 $ 436 147 496 $ 47 308 800 $ Total du financement réuni 2 505 004 277 $ 5 243 851 905 $ 3 865 853 247 $ Nombre total d'opérations de financement 56 60 53 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 223 871 393 563 $ 4 098 383 716 196 $ 3 398 550 102 622 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 213 170 +25,3 PAPE 157 140 +12,1 Émetteurs provenant de la TSXV 36 20 +80,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 10 487 796 183 $ 6 759 887 738 $ +55,1 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 28 374 208 875 $ 27 199 147 749 $ +4,3 Financement supplémentaire réuni 7 054 778 977 $ 2 220 900 538 $ +217,7 Total du financement réuni 45 916 784 035 $ 36 179 936 025 $ +26,9 Nombre total d'opérations de financement 641 533 +20,3 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 223 871 393 563 $ 3 398 550 102 622 $ +24,3

Bourse de croissance TSX **



Décembre 2021 Novembre 2021 Décembre 2020 Émetteurs inscrits 1 892 1 899 1 889 Nouveaux émetteurs inscrits 14 16 8 PAPE 13 9 5 Émetteurs passés à la TSX 4 3 2 Émissions inscrites 2 000 2 011 1 974 Financement réuni dans le cadre de PAPE 10 012 922 $ 70 656 617 $ 12 042 642 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 235 851 660 $ 177 743 941 $ 370 556 898 $ Financement supplémentaire réuni 665 389 223 $ 644 211 413 $ 576 022 238 $ Total du financement réuni 911 253 805 $ 892 611 971 $ 958 621 778 $ Nombre total d'opérations de financement 165 138 177 Capitalisation boursière des émissions inscrites 102 467 123 398 $ 101 455 114 372 $* 78 362 951 154 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 147 63 +133,3 PAPE 101 39 +159,0 Émetteurs passés à la TSX 36 20 +80,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 269 665 407 $ 213 018 283 $ +26,6 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 3 621 917 540 $ 1 879 583 265 $ +92,7 Financement supplémentaire réuni 7 138 371 483 $ 4 570 886 951 $ +56,2 Total du financement réuni 11 029 954 430 $ 6 663 488 499 $ +65,5 Nombre total d'opérations de financement 1 684 1 717 -1,9 Capitalisation boursière des émissions inscrites 102 467 123 398 $ 78 362 951 154 $ +30,8



* Correction

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en décembre 2021.

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Aclara Resources Inc. ARA BMO Fonds du marché monétaire ZMMK BriaCell Therapeutics Corp. BCT FNB Fidelity Advantage Bitcoin FBTC et FBTC.U Givex Information Technology Group Limited GIVX FNB Horizons GX Indice de cybersécurité HBUG FNB Horizons GX Indice de télémédecine et de santé numérique HDOC Numinus Wellness Inc. NUMI Orezone Gold Corporation ORE

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole ECC Ventures 5 Corp. ECCV.P ECC Ventures 6 Corp. ECCS.P EV Nickel Inc. EVNI Fairplay Ventures Inc. FPY.P Fountainhall Capital Corp. FUN.P Gold Basin Resources Corporation GXX Harmony Acquisitions Corp. MONY.P New Media Capital 2.0 Inc. NEME.P PC 1 CORP. PCAA.P Roshni Capital Inc. ROSH.P Rumbu Holdings Ltd. RMB.P Rupert's Crossing Capital Inc. RUCC.P Taura Gold Inc. TORA Wittering Capital Corp. WITT.P

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

