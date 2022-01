CSC nomme Remko Dieker au poste de directeur général aux Pays-Bas





CSC, leader mondial du service commercial, juridique, fiscal et de gestion des marques numériques, nomme Remko Dieker en tant que nouveau directeur général de sa division Global Financial Markets (GFM). Ce dernier assumera la supervision du bureau néerlandais. Dans ce rôle, Dieker pilotera les activités essentielles de services de fonds, explorera les opportunités de croissance commerciale et constituera une équipe qui demeurera axée sur le modèle de service de premier plan de l'entreprise.

« La position de CSC sur le marché en tant que société privée américaine, ses 120 ans d'histoire et sa capacité à se concentrer sur les besoins des clients plutôt que sur les bénéfices du prochain trimestre ont motivé ma décision de rejoindre l'entreprise », déclare Dieker. « De plus, à une échelle locale, j'admire l'activité du bureau néerlandais depuis des années, avec sa croissance impressionnante, son orientation client et ses talents exceptionnels. »

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les domaines bancaires et financiers à l'échelle internationale, plus récemment chez KAS BANK et CACEIS Bank Investor Services, Dieker a occupé divers postes de direction et a joué un rôle déterminant dans l'intégration de ces banques. Il relèvera de Jonathan Hanly, directeur général Europe. « Remko est idéalement qualifié pour développer davantage l'activité néerlandaise », déclare Hanly. « Grâce à notre forte présence locale et à nos perspectives internationales, il dirigera une équipe capable de travailler de manière transparente avec les juridictions américaines et européennes, offrant des solutions client axées sur la valeur. »

Dieker succède à Birgitte van den Broek, qui a élevé l'entreprise néerlandaise au rang de solide fournisseur de services aux fonds d'investissement alternatifs. Van den Broek quitte son poste de direction, mais sera toujours partie intégrante de l'équipe en endossant le rôle de responsable des relations d'affaires et en maintenant par conséquent les liens établis avec les clients au fil des années. « Remko est un leader expérimenté qui jouera un rôle clé dans notre réussite future », déclare van den Broek. « L'une de ses forces est sa capacité à établir des relations de confiance avec son personnel, ses clients et ses collègues de l'industrie. »

CSC est l'un des principaux fournisseurs de services administratifs spécialisés destinés aux gestionnaires d'actifs alternatifs pour toute une gamme de stratégies d'investissement, de participants aux marchés de capitaux sur les marchés publics et privés, et d'entreprises à la recherche d'un soutien fiduciaire et de gouvernance. Nous sommes le partenaire indéfectible de 90 % des entreprises du Fortune 500®, de près de 10 000 cabinets d'avocats et de plus de 3 000 institutions financières. Les acteurs des marchés financiers mondiaux de CSC sont situés dans les principaux centres financiers des États-Unis, d'Europe et d'Asie-Pacifique. Nous sommes une entreprise d'envergure internationale en mesure d'effectuer des transactions partout où nos clients se trouvent, une mission que nous accomplissons en déployant des experts dans toutes les entreprises avec lesquelles nous collaborons. Pour plus d'informations sur les services de CSC, rendez-vous sur le site cscgfm.com. Souhaitez-vous développer votre carrière chez nous ? Découvrez pourquoi nous sommes différents sur le site cscglobal.com/careers.

