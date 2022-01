BitMEX Link accueille Ivo Sauter en qualité de nouveau PDG





Au 1er janvier, Ivo Sauter a été nommé Président Directeur Général (PDG) de BitMEX Link, propriétaire et exploitant d'une plateforme de courtage de cryptomonnaies innovante fonctionnant 24h/24 et 7j/7 sur des marchés hors cote, des produits structurés et des marchés au comptant. Il sera basé en Suisse, où se trouvent les bureaux BitMEX Link (à Zoug et à Zurich).

Avant de rejoindre BitMEX Link, Ivo a occupé le poste de directeur du Numérique, de la Transformation et de la Stratégie au sein de Gazprombank (Suisse) Ltd. pendant plus d'un an. Il possède plus de vingt ans d'expérience dans des fonctions de leadership au sein d'établissements bancaires et de sociétés de gestion de fonds. Ivo apporte également son expertise en cryptomonnaies, acquise à son poste de responsable de la clientèle chez SIX Digital Exchange, première infrastructure de marchés financiers au monde à proposer des services de négociation de bout en bout, de règlement et de dépôt d'actifs numériques entièrement intégrés.

« Je suis très content d'avoir rejoint BitMEX Link à cette étape de leur croissance : leur dynamique est incroyable, tout comme leur potentiel pour 2022. BitMEX Link va améliorer la façon dont les traders, professionnels ou non, comme les investisseurs institutionnels interagissent avec les produits crypto, et je suis fier d'être à la tête de ce secteur d'activité et de venir renforcer l'équipe BitMEX Link ici, en Suisse », a déclaré Ivo.

Alexander Höptner, président de BitMEX Link, d'ajouter : « la nomination d'Ivo est une étape importante dans le développement de BitMEX Link et de la présence de la marque BitMEX en Suisse. Au fil des mois et des années à venir, nous allons investir dans la croissance de BitMEX Link en Suisse, où le potentiel de développement à long terme est immense. »

