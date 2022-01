Microland a obtenu la spécialisation avancée Virtual Desktop sur Microsoft Azure





L'obtention de cette spécialisation témoigne de notre expertise en matière d'évaluation, de conception, de mise en oeuvre et d'optimisation de l'infrastructure de bureau virtuel dans Azure

ATLANTA, BANGALORE, Inde et LONDRES, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Microland, un leader mondial de la transformation numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la spécialisation avancée Virtual Desktop sur Microsoft Azure (anciennement Windows Virtual Desktop), qui constitue une validation des connaissances approfondies, de la vaste expérience et de l'expertise d'un partenaire en matière de déploiement, de mise à l'échelle et de sécurisation de l'infrastructure de bureau virtuel sur Azure.

Seuls les partenaires qui répondent à des critères stricts de réussite client et de compétence du personnel, et qui se soumettent avec succès à un audit tiers de leurs pratiques techniques relatives à Azure Virtual Desktop, sont en mesure d'obtenir la spécialisation avancée Virtual Desktop sur Microsoft Azure.

Il est plus important que jamais de soutenir les solutions de travail à distance sécurisé destinées aux employés. Azure Virtual Desktop s'intègre parfaitement dans d'autres produits Microsoft, permettant aux clients de mettre en oeuvre des bureaux virtuels de manière évolutive, sécurisée et économique.

Les partenaires possédant des capacités validées de mise en oeuvre d'Azure Virtual Desktop peuvent aider les clients à tirer parti de ses avantages en matière de licences afin de déployer la solution la plus efficace pour leur organisation.

« Avec une vaste expérience dans l'orchestration de la transformation du lieu de travail et une expertise en infrastructure de bureau virtuel sur Azure, nous nous sommes associés avec des clients du monde entier pour concevoir et mettre en oeuvre des environnements numériques évolutifs, sécurisés et transformateurs, a déclaré Ashish Mahadwar, directeur d'exploitation chez Microland. Dans un contexte où les entreprises du monde entier continuent de compter sur une main-d'oeuvre hybride, l'obtention de la spécialisation avancée Virtual Desktop sur Azure permet à Microland de s'assurer de fournir des solutions et des services robustes qui accélèrent la croissance de nos clients. »

Rodney Clark, vice-président de la division Solutions partenaires mondiaux, canaux de distribution et responsable canaux chez Microsoft a ajouté : « La spécialisation avancée Virtual Desktop sur Microsoft Azure met en évidence les partenaires qui peuvent être considérés comme les plus capables quand il s'agit de déployer des bureaux virtuels dans Azure. Microland a clairement démontré que ses équipes possédaient à la fois les compétences et l'expérience nécessaires pour offrir aux clients une façon évolutive, sécurisée et rentable de faire la transition au bureau en tant que service. »

Microland aide ses clients à mobiliser une main-d'oeuvre capable de travailler où qu'elle soit, leur permettant de réagir rapidement aux changements opérationnels, d'établir des processus opérationnels, de rationaliser les coûts de TI et de générer un RCI. Microland SmartWorkspaces élimine la complexité des solutions hébergées traditionnelles en offrant des espaces de travail cloud entièrement gérés, sécurisés, cohérents et hautement performants auxquels les utilisateurs finaux peuvent accéder sur n'importe quel appareil, en tout temps et en tous lieux. En savoir plus sur lasolution Microland SmartWorkspaces with Azure Virtual Desktops (AVD).

À propos de Microland

L'engagement de Microland à « faire du numérique une réalité » permet à la technologie de faire plus en prenant moins de place. Nous facilitons la transition des entreprises vers l'infrastructure numérique nextGen grâce à notre vaste gamme de services, notamment le cloud et les centres de données, les réseaux, le lieu de travail numérique, la cybersécurité et l'IoT industriel. Nous veillons à ce que l'adoption des services numériques soit prévisible, fiable et stable.

Dans le monde touché par la COVID-19, Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects, garantissant ainsi des résultats commerciaux.

Constituée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

