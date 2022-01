Les 21 meilleurs lieux de travail en Europe dévoilés





LONDRES, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le programme Best Places to Work a dévoilé aujourd'hui le palmarès des 21 meilleurs lieux de travail en Europe en 2022. En tête du classement de cette année, Takeda, la plus grande multinationale pharmaceutique, suivie de Bacardi, la société privée de spiritueux la plus importante au monde. Colliers, société diversifiée de services professionnels et de gestion des investissements, se classe troisième parmi les 21 meilleures entités.

Pour être éligibles, les entreprises doivent être reconnues comme des employeurs exceptionnels dans au moins un des pays d'Europe.

Ces dernières années, le programme Best Places to Work a désigné les meilleurs employeurs du monde entier, en s'appuyant sur plusieurs années d'évaluation de la culture du lieu de travail et sur une base de données mondiale de plus de 25 millions d'employés.

Compte tenu de l'environnement économique actuel et de la pénurie de ressources humaines, les recherches et analyses récentes de « Best Places to Work » ont permis d'identifier plusieurs facteurs de différenciation essentiels pour les organisations leaders de la région, notamment le leadership inspirant, la priorité accordée aux ressources humaines, l'engagement communautaire et l'agilité. Cette année, les 21 meilleures organisations ont fait preuve d'une forte culture d'entreprise : 89 % des employés ont déclaré qu'ils étaient fiers de leur travail, que l'équipe de direction était inspirante et qu'ils étaient satisfaits de la manière dont l'entreprise contribuait à la société et à l'environnement.

La liste des 21 meilleurs lieux de travail en Europe :

Takeda Bacardi Colliers Servier Bristol Myers Squibb MSD Data Galaxy MSD Animal Health Huboo Technologies Johnson & Johnson Meridiam Gloo Adalvo Coptrz Decathlon Big Youth BConseil Quarkslab Doctolib Comdata Group Carenity

« Best Places to Work » est un programme de certification internationale, considéré comme la « référence absolue » en matière d'identification et de reconnaissance des meilleurs lieux de travail dans le monde. Il permet aux employeurs de mesurer l'engagement et la satisfaction de leurs employés et de récompenser les entreprises qui offrent une expérience professionnelle exceptionnelle et appliquent les normes les plus élevées en matière de conditions de travail.

Chaque année en Europe, le programme s'associe à plus de 500 organisations, dans différents secteurs d'activité, pour les aider à évaluer, comparer et améliorer leurs pratiques en matière de ressources humaines et à avoir accès aux outils et à l'expertise dont elles ont besoin pour opérer des changements efficaces et durables au sein de leur structure.

