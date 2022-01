The Gift Club lance un annuaire exclusif d'entreprises et la PREMIÈRE application de réseautage destinée aux secteurs mondiaux des cartes cadeaux, des récompenses et de la fidélisation





The Gift Club a annoncé aujourd'hui le lancement de son annuaire exclusif de distributeurs/fournisseurs et de la première application de réseautage du secteur, « The Hub by The Gift Club ».

L'annuaire d'entreprises de The Gift Club comprend actuellement plus de 50 fournisseurs agréés issus de 23 pays et proposant des produits et services aux entreprises en quête de solutions dans le domaine des programmes incitatifs, de fidélisation des clients et de développement de l'engagement des employés, ainsi que dans celui de la vente et de la distribution de cartes cadeaux et de récompenses aux collaborateurs. Les marques, détaillants et professionnels des RH sont invités à consulter le site www.the-gift-club.com pour accéder à la liste ou à envoyer un message à l'adresse info@the-gift-club.com pour pouvoir s'inscrire directement et accélérer le processus d'acquisition.

The Hub est une nouvelle application communautaire de soutien à l'objectif de The Gift Club : un instrument technologique, social et communautaire devant permettre aux personnes impliquées spécifiquement dans les secteurs susmentionnés de se rencontrer et de faire naître des débouchés professionnels dans le monde entier.

L'application présente également l'actualité du secteur tout en proposant des ressources didactiques et en listant toute une série d'événements sectoriels mondiaux. L'application est disponible au téléchargement sur iOS et Android. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.the-gift-club.com.

Hadie Perkas, fondatrice de The Gift Club, de The Hub et lauréate du prix « Women In Incentives » 2021, déclare : « C'est un moment extrêmement important, à la fois pour le secteur de la vente au détail et pour celui des ressources humaines, ainsi que pour leur chaîne d'approvisionnement, leurs distributeurs et leurs fournisseurs. Ils ont vécu un véritable choc sismique pendant la pandémie et nous souhaitons proposer, au sein d'une seule et même entité, des partenariats et des possibilités de réseautage et de conversation aux communautés professionnelles. » FIN

À propos de The Gift Club : The Gift Club a vu le jour en 2020 et est commercialisé à l'international sous la forme d'une solution complète de médias, de communications et de relations publiques destinée aux sociétés actives sur les marchés des cartes cadeaux, des récompenses et de la fidélisation. Organisation de membres, The Gift Club leur propose un ensemble de solutions de commercialisation visant à promouvoir leurs produits et services sur divers canaux, afin qu'ils puissent être vus, entendus et trouvés plus facilement, et ce, à l'international. The Gift Club compte quelques milliers de membres et de nouveaux partenariats commerciaux sont créés en permanence. Pour savoir comment rejoindre The Gift Club ou manifester votre intérêt quant à l'un de nos fournisseurs, veuillez envoyer un message à l'adresse Hadie@the-gift-club.com ou vous rendre sur www.the-gift-club.com

Notes aux rédacteurs :

The Hub est une application communautaire mise au point par l'entreprise technologique tierce Disciple Media.

L'application a été lancée le 29 novembre 2021.

Téléchargez les informations :

Apple : https://apps.apple.com/us/app/the-hub-by-the-gift-club/id1592279073

Google : https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.disciplemedia.giftclub

Internet : thehub.the-gift-club.com

Communiqué envoyé le 11 janvier 2022 à 08:10 et diffusé par :