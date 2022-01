RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. annonce la dissolution du FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD - Couvert)





TORONTO, le 11 janv. 2022 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA ») a annoncé aujourd'hui la dissolution du FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD - Couvert) (TSX : RBDI) (le « FNB dissous ») le 8 avril 2022 ou aux alentours de cette date (la « date de dissolution »).

Les parts du FNB dissous sont censées être radiées volontairement de la cote de la Bourse de Toronto (TSX) à la demande de RBC GMA Inc., gestionnaire des fonds dissous, après la fermeture du marché le 5 avril 2022 ou vers cette date, et toutes les parts encore détenues par les investisseurs feront l'objet d'un rachat obligatoire à la date de dissolution. Les porteurs de parts peuvent continuer d'acheter ou de vendre des parts de chacun du FNB dissous à la TSX ou à toute autre bourse de valeurs à laquelle ces parts sont négociées, jusqu'à ce qu'elles soient radiées de la cote.

Avant la date de dissolution et dans la mesure raisonnablement possible, RBC GMA Inc. convertira l'actif du FNB dissous en espèces. Après avoir acquitté le passif du FNB dissous ou constitué une provision suffisante à cet égard et dès que possible après la date de dissolution, RBC GMA Inc. distribuera l'actif net du FNB dissous au prorata aux porteurs de parts inscrits à la date de dissolution.

RBC GAM Inc. publiera un autre communiqué vers la date de dissolution afin de confirmer les derniers détails liés au FNB dissous. Des précisions supplémentaires concernant la dissolution seront envoyées par la poste aux porteurs de parts du FNB dissous au moins 60 jours avant la date de dissolution.

Pour plus de renseignements sur les FNB RBC, veuillez consulter le site www.rbcgam.com/solutionsfnb.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC GMA Inc., membre du groupe de sociétés de RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

