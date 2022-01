Empire invite les Canadiens et Canadiennes à « Nourrir le rêve » et à soutenir fièrement les athlètes olympiques et paralympiques du Canada aux Jeux d'hiver de 2022





La plateforme « Nourrir le rêve » poursuit sur la lancée des Jeux de Tokyo 2020 afin de soutenir les athlètes olympiques et paralympiques d'Équipe Canada.

STELLARTON, NS, le 11 janv. 2022 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX: EMP.A), détaillant alimentaire officiel des équipes olympiques et paralympiques canadiennes, dévoile fièrement aujourd'hui la plateforme « Nourrir le rêve » des Jeux d'hiver de 2022, en soutien aux athlètes olympiques et paralympiques du Canada. Poursuivant sur la lancée des Jeux de Tokyo 2020, la famille de bannières d'Empire continue de célébrer le lien émotionnel entre la famille, l'alimentation et le sport grâce à sa plateforme « Nourrir le rêve »

Empire fournira des cartes d'épicerie à tous les athlètes olympiques et paralympiques qualifiés pour les Jeux d'hiver de 2022. Les cartes d'épicerie peuvent être échangées contre des aliments nutritifs dans les magasins de la bannière Empire, y compris Sobeys, IGA (Québec), Safeway, Foodland, Thrifty Foods et Voilà. Empire célébrera également ses athlètes partenaires dans le cadre d'une expérience nationale complète et immersive en magasin et en ligne. Elle racontera leur histoire au moyen de courtes vidéos biographiques, d'affiches en magasin et de sacs d'épicerie réutilisables en édition limitée. « Nourrir le rêve » tire également parti du pouvoir des médias sociaux et du site web NourrirLeReve.ca pour mettre les athlètes olympiques et paralympiques d'Équipe Canada en contact avec leur famille, leurs amis et leurs partisans partout dans le monde.

« Quelle joie pour nous de constater que notre plateforme « Nourrir le rêve » a suscité autant de fierté et de passion chez les Canadiens et Canadiennes ainsi que les athlètes l'été dernier, et notre équipe est ravie de continuer à nourrir cet élan en prévision des Jeux d'hiver, a déclaré Sandra Sanderson, vice-présidente principale, marketing - Empire. Les récits émouvants sur la façon dont les familles, les amis, les entraîneurs et les communautés entourent les athlètes olympiques et paralympiques canadiens sont touchants, inspirants et significatifs dans leur parcours individuel. Nous partageons certaines de ces histoires uniques avec le Canada et nous invitons tout le monde à se joindre à nous et à faire part de leurs expériences sur leur propre façon de nourrir le rêve au quotidien. Cette plateforme met en valeur la détermination et la discipline des athlètes olympiques et paralympiques canadiens ainsi que le rôle important de leur famille dans leur parcours - depuis les patinoires dans leurs cours arrière et les pentes de ski locales jusqu'à la plus grande scène sportive au monde. »

Empire a également annoncé les athlètes olympiques et paralympiques d'Équipe Canada qui représenteront Empire aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022 à Pékin, y compris l'équipe canadienne de hockey féminin et les athlètes de haut niveau de plusieurs autres sports.

Équipe canadienne de hockey féminin?

Blayre Turnbull , hockey féminin ( Stellarton , Nouvelle-Écosse)

, hockey féminin ( , Nouvelle-Écosse) Brady Leman , ski cross ( Calgary, Alberta )

, ski cross ( ) Cassie Sharpe , ski acrobatique - demi-lune ( Vancouver , Colombie-Britannique)

, ski acrobatique - demi-lune ( , Colombie-Britannique) Isabelle Weidemann , patinage de vitesse sur longue piste - 3000 m ( Ottawa, Ontario )

, patinage de vitesse sur longue piste - ( ) Marie-Philip Poulin , hockey féminin (Québec, Québec)

, hockey féminin (Québec, Québec) Mark Arendz , ski paranordique ( Hartsville , Île-du-Prince-Édouard)

, ski paranordique ( , Île-du-Prince-Édouard) Max Parrot , planche à neige ( Bromont , Québec)?

, planche à neige ( , Québec)? Mollie Jepsen, ski para-alpin ( Vancouver , Colombie-Britannique)?

, Colombie-Britannique)? Sarah Nurse, hockey féminin ( Hamilton, Ontario )

« Le programme novateur de cartes d'épicerie d'Empire offre un soutien incroyable aux athlètes paralympiques, reconnaissant l'importance d'une alimentation et d'un apport énergétique adéquats pendant leur entraînement pour les Jeux et leurs efforts pour atteindre leurs objectifs », a ajouté Karen O'Neill, chef de la direction du Comité paralympique canadien.

« Le rêve olympique de chaque athlète se nourrit par le travail acharné, le courage et la persévérance, mais surtout par le soutien inconditionnel de la famille, des amis, des entraîneurs et des amateurs. « Nourrir le rêve » veille à ce que les athlètes reçoivent le soutien nécessaire pour se surpasser sur la plus grande scène sportive au monde », a déclaré pour sa part Jacquie Ryan, chef de la marque et directrice commerciale du Comité olympique canadien.

La plateforme « Nourrir le rêve » débute officiellement aujourd'hui et se déroulera pendant toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022. Elle présentera notamment des créations publicitaires mettant en vedette des athlètes olympiques et paralympiques. La plateforme comprendra des publicités extérieures, des activités de mobilisation numérique et sociale, du contenu télévisuel pendant les Jeux ainsi que des initiatives de marketing en magasin. Empire est également partenaire officiel de l'émission En route vers les Jeux olympiques de la SRC.

Pour en savoir plus et participer à « Nourrir le rêve », visitez le site www.NourrirLeRêve.ca.???

Nos ressources multimédias se trouvent ici.

