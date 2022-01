Technologies D-BOX nomme Karen Mendoza au poste de vice-présidente, ventes ? divertissement commercial





MONTRÉAL, 11 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), un chef de file mondial en matière de divertissement haptique et immersif, est heureuse d'annoncer la nomination de Karen Mendoza au poste de vice-présidente, ventes ? divertissement commercial. Elle remplacera Yannick Gemme, qui quitte la Société pour des raisons personnelles. Mme Mendoza compte plus de 20 années d'expérience en développement commercial, en gestion des partenaires, en ventes et en marchandisage. Elle a développé des marchés commerciaux pour des entreprises de divertissement, de jeux et de sports électroniques telles que Nintendo of America, FOX Sports Interactive et GameTruck Licensing. Elle travaillera à San Francisco, fera partie du comité de direction et relèvera du président et chef de la direction de D-BOX.



Dans ses nouvelles fonctions, Mme Mendoza sera chargée de maintenir des contacts stratégiques avec les partenaires commerciaux existants, de développer de nouveaux partenariats, de favoriser la réussite des clients et de développer de nouvelles occasions commerciales. Sa nomination s'inscrit dans le cadre de l'objectif à long terme de la Société, qui consiste à consolider sa réputation mondiale dans le secteur du divertissement et de la simulation en proposant des expériences haptiques immersives et haute-fidélité inégalées. Son expérience dans le secteur et son vaste réseau de contacts sont des avantages clés qui joueront un rôle important dans la réussite de la Société. L'expertise, la perspicacité et le sens de l'attention de Mme Mendoza seront des atouts extrêmement importants pour la Société à l'échelle mondiale.

« Je suis très heureux de voir Mme Mendoza rejoindre notre équipe de vente, a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. Sa riche expérience et ses excellents antécédents sont une combinaison parfaite pour la croissance de nos activités commerciales. Elle jouera un rôle essentiel dans le renforcement de notre marque alors que nous continuons à développer nos activités et à fournir en permanence un service de premier ordre à nos partenaires commerciaux. »

« Je suis ravie de profiter de cette occasion et j'ai hâte de contribuer aux objectifs de D-BOX en 2022 et dans les années à venir, a souligné Mme Mendoza. Il s'agit d'une entreprise dotée d'un modèle d'affaires solide et d'une vision claire, dirigée par une équipe de professionnels motivés qui ont pour objectif de faire des vagues sur la scène mondiale. L'innovation de la technologie de la Société et les projets qu'elle a pour l'avenir sont très intéressants pour moi. Je suis impatiente de mettre à profit mon expertise pour contribuer de manière significative à ce succès. »

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l'imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d'applications de réalité virtuelle, d'expérience métaverse, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d'une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com .

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER : TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Stéphane Vidal David Montpetit Vice-président, Marketing et communications Chef des finances 514 826-1903 450 999-3216 svidal@d-box.com dmontpetit@d-box.com

