Revelstoke Capital Partners et la CDPQ annoncent un investissement important dans Crossroads Treatment Centers





DENVER et MONTRÉAL, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Revelstoke Capital Partners (« Revelstoke »), une société de placements privés de premier plan axée sur l'investissement dans des entreprises du secteur des soins de la santé, et la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »), un groupe mondial d'investissement, ont annoncé aujourd'hui avoir complété la recapitalisation d'une filiale de Crossroads Treatment Centers (« Crossroads » ou la « Société »), de concert avec la direction de la Société. Revelstoke a initialement investi dans la Société en décembre 2014.

Fondée en 2007 par le Dr Rupert McCormac et située à Greenville, en Caroline du Sud, Crossroads est un important fournisseur en matière de santé comportementale qui jouit d'une réputation clinique exceptionnelle et qui s'intéresse particulièrement aux troubles liés à la toxicomanie et à la santé mentale. La Société offre des soins par le biais de divers services, en utilisant le traitement assisté par médicaments, un accès aux soins 24 heures par jour et 7 jours par semaine, des visites en personne, la télémédecine, des soins fondés sur les évaluations des patients, de même que des services de laboratoire et des services de coordination des soins intensifs pour fournir un soutien complet pour l'ensemble des besoins du patient. Grâce à ses plus de 115 sites de traitement implantés dans 10 États américains, Crossroads aide à traiter plus de 26 000 vies à risque élevé.

Simon Bachleda, cofondateur et associé directeur de Revelstoke, a déclaré : « Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec le Dr McCormac et l'équipe de Crossroads, qui fournissent des solutions éprouvées par le biais de services de santé nécessaires et la coordination des soins auprès d'une population vulnérable. Nous nous réjouissons d'appuyer la croissance soutenue de la Société, alors qu'elle continue d'étendre sa mission et de lutter contre l'épidémie des troubles liés à la consommation de substances et à la santé mentale qui affligent notre pays. »

« Depuis sa fondation, Crossroads a eu un impact positif sur la vie de milliers de personnes grâce à sa culture axée sur sa mission et à son approche centrée sur le patient en matière de soins cliniques de qualité », a affirmé Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ. « Nous sommes heureux de soutenir la prochaine phase de croissance de Crossroads, alors que la Société continue à mettre ses services de soins de santé essentiels à la disposition d'un plus grand nombre de patients à travers les États-Unis. »

« Revelstoke a été un partenaire précieux de l'équipe de direction de Crossroads, et nous sommes heureux d'accueillir la CDPQ à titre de nouveau partenaire », a indiqué le Dr McCormac, fondateur et chef de la direction de Crossroads. « Ce partenariat extrêmement précieux nous permet d'élargir encore plus l'accès aux soins les plus pratiques, les plus complets et de la meilleure qualité, permettant ainsi de sauver les vies d'un grand nombre de gens qui ont un besoin urgent pour ces services. Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir. »

« Depuis l'investissement initial réalisé par Revelstoke dans Crossroads, la Société a étendu son empreinte géographique de quatre à dix États, et a multiplié par plus de dix le nombre de patients dont elle s'occupe », a affirmé Michael Constantinides, directeur principal chez Revelstoke. « Cette transaction fournira à la Société des capitaux additionnels qui lui permettront de réaliser des acquisitions complémentaires et d'investir pour développer son modèle de soins différencié et complet basé sur la valeur. »

Winston & Strawn LLP a fourni des conseils juridiques à Crossroads, et Harris Williams a agi en tant que conseiller financier de la Société. McGuireWoods LLP et Simpson Thacher & Bartlett LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Revelstoke. McDermott Will & Emery LLP a fourni des conseils juridiques à la CDPQ.

À PROPOS DE CROSSROADS

Crossroads (www.crossroadstreatmentcenters.com) a pour mission d'améliorer l'équité en matière de santé afin de réaliser des résultats de niveau supérieur au chapitre des soins de santé. Crossroads met l'accent sur le traitement de la personne dans sa globalité, en adhérant de manière disciplinée à des pratiques fondées sur des éléments probants pour plus de 26 000 vies à risque élevé, grâce à ses 115 sites répartis dans dix États et à son large éventail de services de soins de santé.

À PROPOS DE REVELSTOKE

Revelstoke (www.revelstokecapital.com) est une société de placements privés formée par des investisseurs chevronnés qui mettent l'accent sur la création de sociétés de pointe dans les secteurs des soins de santé et des services commerciaux connexes. Revelstoke établit des partenariats avec des entrepreneurs et des équipes de direction afin de mettre en oeuvre une rigoureuse stratégie de croissance organique et via acquisition, alors qu'elle s'emploie à bâtir des entreprises exceptionnelles. Ayant son siège social à Denver, au Colorado, Revelstoke a environ 4,3 G$ en actifs sous gestion. Depuis la création de l'entreprise en 2013, Revelstoke a réalisé 135 acquisitions, dont 24 sociétés plateformes et 111 acquisitions complémentaires.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

