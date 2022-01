Location Équipements Cooper Ltée célèbre son 50e anniversaire avec une collecte de fonds caritative... et dorée





Objectif : recueillir 100?000 $ grâce à la location de pièces d'équipement dorées

MISSISSAUGA, ON, le 11 janv. 2022 /CNW/ - Location Équipements Cooper Ltée, une entreprise à service complet louant de l'équipement de construction partout au Canada, souligne cette année son 50e anniversaire en organisant une collecte de fonds pour deux organismes importants : Un pas pour la vie et Movember. Les fonds seront amassés grâce à la location de 10 pièces d'équipement dorées récemment ajoutées à la flotte de Cooper, soit huit excavatrices, un caisson de tranchée et une pompe de 6 po.

L'entreprise lancera une campagne sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #VoiciCooperDoré (ou #SpotCooperGold). Un prix sera offert à quiconque repèrera l'un des équipements dorés de Cooper et publiera une photo sur les réseaux sociaux avec le mot-clic. La moitié des revenus de location de ces pièces d'équipement sera versée à Un pas pour la vie, une marche de collecte de fonds de 5 km pour les familles touchées par une tragédie sur le lieu de travail, et à Movember, un mouvement populaire axé sur la santé des hommes. L'objectif est d'amasser 100?000 $. Pour cette campagne du 50e anniversaire, Cooper s'est associée à deux partenaires fournisseurs, Oaken Equipment et Brandt, qui ont aidé à recouvrir de peinture dorée quatre Bobcat E50 et quatre John Deere 50G.

« Chez Cooper, la sécurité et le bien-être de nos employés et de nos clients sont toujours une priorité. La campagne dorée est pour nous une manière divertissante d'amasser des fonds plus que nécessaires pour deux organismes qui nous sont chers et qui méritent d'être mieux connus, affirme le PDG de Cooper, Doug Dougherty. Nous remercions grandement nos partenaires fournisseurs, Oaken Equipment et Brandt, pour leur soutien et leur aide avec le lancement de cette campagne. »

À l'exception du caisson de tranchée et de la pompe de 6 po, qui resteront en Ontario, les pièces d'équipement dorées seront envoyées dans chacune des huit régions desservies par Cooper : Colombie-Britannique, nord de l'Alberta, sud de l'Alberta, nord de l'Ontario, sud de l'Ontario, Ottawa, Québec et provinces de l'Atlantique.

Selon Shaun Semple, PDG de Brandt, « ce projet est une manière fantastique de souligner le 50e anniversaire de Location Équipements Cooper. Tout comme Cooper, Brandt s'engage depuis longtemps à redonner à sa communauté. Nous sommes fiers d'aider à amasser des fonds pour ces deux grandes causes. »

De son côté, le président d'Oaken Equipment, Kai Sørensen, affirme être « fier d'avoir un partenariat durable et de confiance avec Location Équipements Cooper. Si nous travaillons si bien ensemble, c'est parce que nos entreprises partagent les mêmes valeurs d'honnêteté, d'intégrité et de respect de nos promesses. En tant qu'entreprise de location majeure au Canada, Cooper est un moteur pour l'industrie, et nous sommes ravis de pouvoir l'aider à célébrer un si grand moment de son histoire. »

En plus de sa campagne dorée, Cooper soulignera également son 50e anniversaire grâce à une initiative auprès de la Canadian Association for Women in Construction (CAWIC). Ainsi, Cooper offrira six bourses de 1?000 $ à des femmes canadiennes dans les provinces où l'entreprise est en activité, ce qui permettra aux récipiendaires de poursuivre leurs études ou de recevoir une formation professionnelle dans le milieu de la construction. Avec cette initiative, Cooper souhaite continuer à encourager les femmes à intégrer l'industrie et à leur offrir des occasions équitables dans la famille Cooper.

« L'industrie a du retard à rattraper en matière de parité, et ce, même si les entreprises ont de meilleurs rendements lorsque des femmes font partie de la direction, affirme Doug Dougherty. J'espère que ces bourses seront pour six futures directrices le tremplin nécessaire pour faire progresser leur carrière. »

Finalement, Cooper célébrera son 50e anniversaire tout au long de l'année grâce à une campagne mensuelle sur les médias sociaux, qui permettra à ses abonnés de remporter de la marchandise Cooper. De plus, l'entreprise fera tirer en septembre 2022 un grand prix, soit un ensemble de quatre billets aller-retour pour n'importe quelle destination au Canada. Les 55 succursales de Cooper organiseront également une journée portes ouvertes le 15 juin, pendant laquelle les clients auront droit à un repas.

« Il y a 50 ans, mon père a fondé G. Cooper Equipment Rentals dans une petite cabane dans le fond de la cour d'un entrepreneur. Jamais il n'aurait pu l'imaginer devenir une entreprise nationale s'étendant d'un océan à l'autre, raconte Darryl Cooper, président de l'entreprise. Cooper a été fondée selon le principe que nos clients, nos employés et nos fournisseurs sont des partenaires; l'entreprise ne peut avoir du succès que si ses partenaires en ont aussi. Ces valeurs, encore mises de l'avant aujourd'hui, sont un élément essentiel de la différence Cooper. Je tiens à remercier tous les employés merveilleux ainsi que les clients et fournisseurs fidèles qui ont marché à nos côtés pendant les 50 dernières années. »

Vous pouvez trouver de plus amples renseignements sur Location Équipements Cooper Ltée. sur le site https://cooperequipment.ca.

Fondée en 1972, Cooper, une société du portefeuille de SeaFort Capital, basée à Halifax, est la première entreprise canadienne indépendante de location d'équipement de construction à service complet. Elle compte plus de 50 succursales à travers le Canada, au service des entrepreneurs de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, du Québec et des provinces de l'Atlantique. Cooper se spécialise dans la location d'équipement de construction compact, d'équipement aérien, de solutions de sécurité pour les tranchées et de pompes, tout en fournissant une vaste gamme de fournitures, ainsi qu'un service et un soutien sans égal.

