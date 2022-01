Télésat et ENCQOR 5G s'associent pour transformer et accélérer le déploiement de réseaux 5G de prochaine génération à travers le Canada





OTTAWA, 11 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Télésat (NASDAQ et TSX: TSAT), l'un des opérateurs de satellites les plus importants et les plus innovants au monde, et le groupe canadien ENCQOR 5G, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique. Grâce à une promesse partagée des leaders de l'industrie des secteurs public et privé de développer la technologie 5G, l'investissement et la collaboration pour une infrastructure de communication à très haut débit permettront non seulement de développer et d'innover davantage dans la 5G et les technologies de communication numérique de nouvelle génération, mais aussi de stimuler la croissance économique au Canada et déployer la connectivité Internet à l'ensemble du pays, y compris dans les zones rurales et urbaines.



En collaboration avec le programme ENCQOR 5G, Télésat effectuera des démonstrations, des essais et des projets pilotes qui feront progresser la connectivité 5G, en particulier pour les industries oeuvrant dans les zones rurales. Cela comprend l'utilisation du banc d'essai ENCQOR, des actifs satellitaires, ainsi que des infrastructures 5G nationales et internationales. Le partenariat permettra également à Télésat et à ENCQOR 5G de collaborer avec d'autres industries, universités et organisations partout au Canada et dans le monde.

ENCQOR 5G est un programme transformationnel Canada-Québec-Ontario qui comprend des partenaires fondateurs et leaders en technologies numériques : Ericsson, Ciena Canada Inc., Thales Canada Inc., IBM Canada, et CGI, auxquels s'ajoutent des partenaires de mobilisation provinciaux, soit Prompt, l'ADRIQ et le Centre d'innovation de l'Ontario (CIO). Depuis sa création en 2017, le programme a permis d'établir le premier corridor pré-commercial canadien de technologies de communication sans fil 5G et à libérer le potentiel énorme des industries commerciales et industrielles (ex. véhicules autonomes, divertissement/médias à la demande et Internet des objets). En plus de garantir plus de 1 800 emplois de R&D hautement qualifiés, ENCQOR 5G rassemble un large réseau de petites et moyennes entreprises (PME), des membres de l'industrie, du gouvernement, des chercheurs et des universités pour collaborer à la création et à la commercialisation de nouveaux produits, processus, et services innovants sur une période de cinq ans et bien au-delà.

« En tant que chef de file des communications par satellite et grâce à notre étroite collaboration avec les gouvernements du Canada, du Québec et de l'Ontario, nous avons senti qu'un partenariat avec ENCQOR 5G était une prochaine étape naturelle pour fusionner l'industrie des satellites avec les réseaux mobiles afin d'accélérer l'avenir de la technologie 5G » a déclaré Stephen Hampton, directeur des politiques publiques à Télésat. « Nous croyons fermement que nos efforts combinés profiteront non seulement aux industries canadiennes des technologies de l'information et des communications (TIC) et des technologies numériques, mais également que le développement de ces services réduira le fossé actuel de connectivité au niveau des marchés industriels verticaux. Nous pensons que cela aura un impact marqué sur les citoyens du Canada et ouvrira la voie à l'exportation des technologies et des réseaux 5G vers le marché mondial, surtout lorsque nous aurons entièrement intégré notre réseau de satellites LEO très avancé Télésat Lightspeed dans ces réseaux 5G ».

« Soutenir le développement d'innovations de rupture nécessite de solides collaborations ainsi que de la transparence entre toutes les parties concernées ? allant des leaders de l'industrie aux entités gouvernementales, en passant par les instituts de recherche, les universités, les fournisseurs de services de télécommunications et les fournisseurs de satellites. L'entente conclue avec Telesat s'inscrit exactement dans la mission d'ENCQOR 5G », a déclaré Pierre Boucher, directeur général d'ENCQOR 5G. « Avoir à bord une entreprise de renommée mondiale comme Télésat s'avérera crucial pour étendre la portée géographique des réseaux 5G, et cet accord ouvre la voie à une collaboration productive entre Télésat et ENCQOR. »

À propos de Télésat

Fort de son héritage d'excellence en ingénierie, de fiabilité et de service à la clientèle de premier plan, la société Télésat (« Télésat ») (NASDAQ et TSX : TSAT) est l'un des opérateurs de satellites mondiaux les plus importants et les plus prospères. Télésat collabore avec ses clients pour fournir des solutions de connectivité essentielles qui répondent aux défis de communications les plus complexes au monde. Les solutions de Télésat offrent des avantages décisifs qui contribuent à l'amélioration des activités de ses clients et qui favorisent leur croissance.

Pour répondre aux exigences de connectivité du futur, Télésat Lightspeed, le réseau de satellites en orbite terrestre basse (LEO) de Télésat, est en innovation permanente et sera le premier et le seul réseau LEO optimisé pour répondre aux exigences rigoureuses des clients télécoms, gouvernementaux, maritimes et aéronautiques. Exploité dans le cadre de ses droits mondiaux prioritaires de licence de spectre dans la bande Ka, Lightspeed, le réseau de Télésat en orbite terrestre basse, redéfinira la connectivité mondiale par satellite grâce à des liaisons à large bande omniprésentes, abordables et à des vitesses semblables à celles de la fibre optique. Pour des mises à jour sur Télésat, suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, ou visitez www.telesat.com.

À propos d'ENCQOR 5G

L'initiative ENCQOR 5G est financée par les gouvernements du Canada, du Québec et de l'Ontario ainsi que par les principaux acteurs de l'industrie : Ericsson, Ciena, Thales, CGI et IBM. ENCQOR 5G est coordonné par ENCQOR Innovation. Il est mise en oeuvre en Ontario par CIO et au Québec par Innovation ENCQOR, Prompt et l'ADRIQ. Le programme a pour mandat de réunir les PMEs et les milieux académiques pour contribuer à l'avancement de la recherche, de l'innovation et de la démonstration des applications par le biais d'un banc d'essai pré-commercial en 5G. ENCQOR 5G dispose de 5 centres d'innovation situés en Ontario et au Québec offrant une plateforme 5G où les PMEs peuvent développer et tester de nouvelles solutions.

