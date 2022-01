Intema nomme Ty Root en tant que nouveau chef de la direction de HypeX.gg





MONTRÉAL, 11 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer la nomination de Ty Root en tant que nouveau chef de la direction de sa filiale HypeX.gg. M. Root remplace Evan Ryer, qui a quitté son poste de chef de la direction pour poursuivre ses objectifs professionnels.



Ty Root est un leader chevronné, très au fait du secteur des jeux et des médias, toujours prompt à former des équipes talentueuses qui aident à créer et à produire des contenus et des plateformes engageants, que ce soit pour la vidéo, le web ou les publications numériques. Avant de se joindre à Intema et HypeX, Ty était vice-président de la production et des opérations de livraison pour Subvrsive, un studio/agence spécialisé dans la conceptualisation et la création d'expériences immersives en réalité virtuelle, réalité augmentée et web pour le compte de marques et de sociétés de médias. Au cours de sa carrière de 15 ans, Ty s'est forgé un solide palmarès de partenariats fructueux avec des entreprises de renom telles que Samsung, WPP, Google, Lionsgate, Ford et Apple et a conclu des alliances créatives avec Snapchat, Facebook et TikTok. Ty a également été un acteur clé du succès de la stratégie vidéo d'IGN et de Gamespot, et a participé à la création de la IGN Pro League, l'une des premières ligues de esports basée aux États-Unis et spécialisée dans StarCraft.



« Je suis très heureux que Ty prenne les rênes de HypeX en tant que nouveau chef de la direction, » a déclaré Evan Ryer, ancien chef de la direction de HypeX.gg. « Ty amène avec lui une longue liste de compétences et une expertise de vétéran qui permettront à Intema de propulser HypeX dans une toute nouvelle ligue au sein de la sphère des tournois esports. Cela marque une nouvelle ère dans le parcours d'Intema vers le succès et je suis extrêmement emballé de voir ce qui se passera en 2022, ça va être énorme, j'en suis sûr. »



« Nous sommes ravis que Ty ait accepté de se joindre à notre équipe et nous lui souhaitons la plus grande des bienvenues, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « Ty possède une vaste expérience dans les secteurs que nous privilégions pour développer les activités de HypeX.gg, y compris la gestion d'équipes performantes, la stratégie et la production de contenu et la création de partenariats. Dans son nouveau rôle et dans le cadre de sa stratégie de croissance, Ty veillera à rehausser l'expérience utilisateur de HypeX.gg avec une importante refonte du site par l'ajout de fonctionnalités, à accroître les revenus grâce aux commandites de marques et aux prestataires de tournois, à négocier des alliances stratégiques avec les éditeurs de jeux pour permettre à HypeX.gg de fournir une formidable agrégation de statistiques pour sa base d'utilisateurs, à créer un nouveau système de paris pour permettre aux joueurs de se mesurer les uns aux autres avec des paiements sûrs et rapides, et à faire de HypeX.gg une force reconnue dans le secteur du esport, renforçant ainsi la position d'Intema en tant qu'acteur de premier plan dans le domaine du iGaming et du esport. »



La Société remercie Evan pour sa contribution et lui souhaite le meilleur des succès dans ses projets futurs.



À propos de HypeX.gg

HypeX.gg est la première plateforme sociale de jeu esports au monde, spécialisée dans le jeu entre pairs, l'agrégation de statistiques par API et l'intégration de fonctionnalités sociales. HypeX.gg propose des tournois gratuits avec des prix en espèces. Vos statistiques sont automatiquement mises à jour au fur et à mesure que vous jouez. Il vous suffit de jouer le jeu sélectionné en respectant les règles du tournoi et de voir vos statistiques apparaître comme par magie dans le classement du tournoi. Jouer avec HypeX.gg est plus payant que jamais!

À propos d'Intema

Intema Solutions Inc. est le chef de file mondial émergent de l'industrie du esport et du iGaming. Notre mission est de faire vivre l'excitation des paris esports au monde entier grâce à des plateformes en ligne entièrement autorisées, sûres et sécurisées. Notre écosystème se compose de filiales dans les domaines du esport, du iGaming, du positionnement de produits, de la publicité numérique et de la conception de campagnes de marketing qui sont tous des vecteurs complémentaires de la croissance future de nos revenus. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à intema.ca.



Contact

Laurent Benezra

Président et chef de la direction

514-861-1881

info@intema.ca



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « énoncés prospectifs » (collectivement, « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le placement privé; le développement prévu des activités et des projets de la Société; l'exécution de la vision et de la stratégie de croissance de la Société; les sources et la disponibilité du financement pour les projets de la Société; et les liquidités, le fonds de roulement et les besoins en capitaux futurs, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime être des hypothèses raisonnables, ils sont intrinsèquement sujets à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles, et rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse concernent, entre autres, des énoncés relatifs aux conditions du placement privé et aux conditions de la Transaction proposée; les perspectives d'avenir d'Intema et les événements ou résultats anticipés; et la réalisation du placement privé et de la Transaction proposée. Les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futures soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents au placement privé et à la Transaction proposée, notamment le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; les conditions générales défavorables du marché et de la concurrence; l'incapacité de financer les activités et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en place de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une plus grande présence en ligne grâce à de nouveaux produits dans le secteur du esport et du jeu; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions du marché liées à la pandémie de la COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

