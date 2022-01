TELUS International annonce sa collaboration avec Automation Anywhere pour accélérer l'adoption des solutions d'automisation sur Google Cloud





TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), une organisation de premier plan en matière d'expérience client numérique qui conçoit, développe et offre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales et créatrices de marché, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Automation Anywhere, une entreprise de premier ordre dans le secteur de l'automatisation robotisée des processus. La collaboration vient simplifier l'offre et la migration de solutions d'automatisation sur Google Cloud.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat de longue date avec Google Cloud à notre relation porteuse avec Automation Anywhere, affirme Jim Radzicki, chef des services technologiques de TELUS International. La prévalence de l'automatisation et des autres outils de transformation numérique grâce à la technologie infonuagique s'accentue, car de plus en plus d'organisations accordent la priorité à la souplesse et à l'agilité de leur effectif. L'avenir du travail repose sur les solutions d'automatisation qui appuient les humains, et il a été démontré à de nombreuses reprises que la fourniture de services dans l'architecture en nuage est essentielle pour permettre un rendement élevé et constant. »

À titre de partenaire platine privilégiée et de fournisseur de services gérés d'Automation Anywhere, TELUS International permet le développement de solutions d'automatisation robotisée des processus de bout en bout sur Google Cloud qui visent à accélérer les tâches organisationnelles et à en améliorer l'exactitude et l'efficacité.

« Automation Anywhere est un élément clé de la création d'une équipe, dit Jim Lambe, directeur de Google Cloud Canada. Nous sommes fiers de nous associer à TELUS International et à Automation Anywhere pour permettre aux organisations de croître grâce à des solutions infonuagiques extensibles, performantes et faciles à déployer qui accélèrent la transformation. »

TELUS International a fait valoir sa compétence en utilisant plusieurs fois avec succès les solutions d'automatisation intelligentes d'Automation Anywhere ayant permis aux clients d'atteindre divers objectifs et de saisir diverses occasions partout dans le monde. Dans le cadre de cette collaboration, TELUS International fournira des solutions d'automatisation robotisée des processus à la demande à des clients du monde entier, tout en menant à bien des projets de transformation à grande échelle à toutes les étapes du cycle d'automatisation.

« De nos jours, les organisations optent pour l'automatisation afin de s'adapter à un environnement de travail complètement différent, que ce soit pour améliorer leur efficacité, offrir de nouveaux produits sur le marché ou libérer les employés pour qu'ils se concentrent sur ce qu'ils font le mieux : innover, explique Prince Kohli, chef des services technologiques d'Automation Anywhere. Je suis ravi que nous renforcions notre partenariat avec TELUS International pour accélérer et intensifier le processus de transformation organisationnelle de nos clients communs. »

TELUS International facilite également la mise en oeuvre de la plateforme infonuagique native propulsée par l'intelligence artificielle Automation 360 d'Automation Anywhere et permet aux clients de trouver de nouvelles façons de travailler en leur fournissant des solutions extensibles, sûres et fiables pour gérer leurs migrations vers le nuage. Grâce à cette collaboration, les organisations peuvent héberger la plateforme d'automatisation robotisée des processus d'Automation Anywhere sur Google Cloud.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d'adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International comprennent des solutions de stratégie numérique, d'innovation, de services-conseils, de conception et de gestion du cycle de vie des technologies de l'information, notamment des solutions gérées, des solutions d'automatisation intelligente et des solutions de données IA de bout en bout dotées de fonctions axées sur la vision par ordinateur, ainsi que des solutions d'expérience client pour tous les réseaux et des solutions de confiance et de sécurité, y compris la modération de contenu. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s'associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l'hébergement.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion au moyen de ses politiques, de ses ateliers et groupes de ressources pour les membres de l'équipe et de ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. L'entreprise favorise l'épanouissement des collectivités et aide les personnes dans le besoin dans le cadre d'activités de bénévolat à grande échelle qui ont eu une incidence positive sur la vie de plus de 150 000 citoyens de partout dans le monde et par l'intermédiaire des cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International, qui ont versé 4 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2015. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com.

