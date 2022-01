Probe Metals annonce ses plans d'exploration et de développement pour 2022





Réalisations de 2021 :



Mise à jour des ressources minérales aurifères à Val-d'Or Est ? le nombre d'onces mesurées et indiquées double pour s'établir à 1,8 M et les onces présumées grimpent à 2,3 M.

et les onces présumées grimpent à 2,3 M. Étude d'évaluation économique préliminaire (« EEP ») positive basée sur un inventaire de 2,58 M onces de ressources exploitables par fosse et souterraines.

basée sur un inventaire de 2,58 M onces de ressources exploitables par fosse et souterraines. Modèle économique robuste ? production annuelle moyenne de 207 000 onces, atteignant un sommet de ~230 000 onces, avec une valeur actualisée nette après impôt (5 %) de 598 M$ CA et un taux de rendement interne de 32,8 % 1 .

production annuelle moyenne de 207 000 onces, atteignant un sommet de ~230 000 onces, avec une valeur actualisée nette après impôt (5 %) de 598 M$ CA et un taux de rendement interne de 32,8 % . Études de développement avancées complétées ? excellents résultats des travaux géotechniques et métallurgiques (taux de récupération de plus de 95 %).

excellents résultats des travaux géotechniques et métallurgiques (taux de récupération de plus de 95 %). 51 000 mètres forés sur le projet Val-d'Or Est ? les résultats continuent d'augmenter l'étendue des systèmes aurifères avec un potentiel à ciel ouvert et souterrain. Le couloir Monique s'est clairement démarqué, avec des meilleurs résultats allant jusqu'à 7,5 g/t Au sur 26 mètres et sur le gîte Béliveau, des teneurs jusqu'à 11,0 g/t Au sur 7,2 mètres.

les résultats continuent d'augmenter l'étendue des systèmes aurifères avec un potentiel à ciel ouvert et souterrain. Le couloir Monique s'est clairement démarqué, avec des meilleurs résultats allant Nouvelles cibles identifiées à l'aide de techniques géophysiques modernes très puissantes, à proximité des ressources existantes sur le projet Val-d'Or Est.

à l'aide de techniques géophysiques modernes très puissantes, à proximité des ressources existantes sur le projet Val-d'Or Est. Les programmes d'exploration régionale sur le projet aurifère Detour ont été complétés et ont généré des douzaines de secteurs prioritaires méritant un suivi par géophysique et forage; le premier programme de forage a été complété.

et ont généré des douzaines de secteurs prioritaires méritant un suivi par géophysique et forage; Bilan solide ? 7 M$ amassés suivant l'exercice de bons de souscription; la trésorerie et les investissements à court terme totalisaient plus de 31 millions de dollars à la fin de l'année.

Plans pour 2022 :

Programme de forage de 162 000 mètres planifié ? le plus imposant jusqu'à maintenant 150 000 mètres sur le projet Val-D'Or Est 12 000 mètres le long des couloirs Detour et Casa-Cameron

8 foreuses en action à Val-d'Or Est , dont six sur le couloir Monique.

, dont six sur le couloir Monique. Les travaux métallurgiques, environnementaux et géotechniques avancés se poursuivront pour caractériser les scénarios de développement en amont de l'étude de préfaisabilité (« EPF »).



TORONTO, 11 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le lancement de ses programmes d'exploration et de développement pour 2022 sur ses projets Val-d'Or Est et Detour. Le projet Val-d'Or Est est l'un des meilleurs projets en développement au Canada, situé dans l'une des juridictions les plus favorables à l'industrie minière au monde. La Société détient l'une des plus grandes positions de terrain consolidées à Val-d'Or, laquelle englobe trois anciens producteurs, soit les mines Béliveau, Monique et Bussières. Le projet Detour de Probe offre aussi d'excellentes possibilités pour de nouveaux catalyseurs d'exploration sur ses 90 kilomètres de potentiel aurifère sous-exploré dans l'une des ceintures les plus actives au Québec.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Bien que 2021 ait été l'année la plus marquante en termes de croissance à Val-d'Or Est et pour la Société, nous croyons que le meilleur reste à venir alors que nous avançons nos projets vers le développement et envisageons de bonifier nos programmes d'exploration à Val-d'Or et à Detour. Au cours des 12 derniers mois, nous avons augmenté notre inventaire de ressources aurifères à plus de quatre millions d'onces et avons démontré au marché l'ampleur de la production potentielle à Val-d'Or Est. Avec une moyenne de 207 000 onces par année et une VAN après impôt de 598 millions de dollars, l'EEP de Val-d'Or Est a livré de belles surprises. Et le projet continue de prendre de l'expansion. Avec des ressources aurifères ouvertes dans toutes les directions et d'autres opportunités à l'échelle de la propriété, nous franchissons de nouveaux jalons sur ce projet. Nous nous lançons dans une nouvelle étape de travail, vers un nouveau niveau de valeur, alors que nous augmentons le forage, bâtissons la confiance dans les paramètres économiques du projet et augmentons l'envergure du projet Val-d'Or Est. Nous avons réussi à atteindre les objectifs que nous nous étions fixés en 2015, et nous ajustons maintenant ces objectifs pour tenir compte des niveaux accrus de croissance et de production que nous voyons à Val-d'Or Est et à Detour. »

Réalisations de 2021

En juin 2021, Probe a annoncé sa troisième mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour le projet Val-d'Or Est au Québec. Les ressources ont augmenté à 1 800 900 onces d'or dans les catégories M&I et 2 309 600 onces dans la catégorie présumée. Cette plus récente mise à jour inclut des onces d'or exploitables par fosse et souterraines (auparavant seulement des ressources exploitables par fosse) et démontre un projet de développement potentiel robuste. Parmi les faits saillants, citons le fait que les ressources M&I et les ressources à Monique ont doublé par rapport à l'estimation précédente, les ressources à Monique formant maintenant ~37 % des ressources M&I et ~30 % des ressources présumées. En plus d'augmenter l'étendue et la qualité des ressources aurifères antérieures, la Société a aussi réussi à faire de nouvelles découvertes à proximité des zones de ressources, notamment à l'est et au nord-ouest des zones aurifères à Monique.

En septembre 2021, Probe a annoncé les résultats de sa première EEP, qui présentait une évaluation d'un scénario de base pour le développement des ressources minérales du projet Val-d'Or Est par exploitation minière à ciel ouvert et souterraine. Le modèle économique fait état d'un projet minier avec un faible coût en capital et un taux de rendement élevé sur une durée d'exploitation de 12,5 ans. Le projet présente des paramètres économiques robustes pour le plan conceptuel d'exploitation minière et de concentration du minerai, avec une valeur actualisée nette (après impôt) de 598 millions de dollars CA, un taux de rendement interne de 32,8 % et une période de recouvrement projetée de 2,7 ans. Le projet produirait en moyenne 207 000 onces d'or par année pour un total d'environ 2,58 millions d'onces d'or sur la durée de vie prévue de la mine. En se basant sur un prix de l'or de 1 500 $ US l'once, le coût comptant moyen est estimé à 786 $ US par once et le CMTC moyen est estimé à 965 $ US par once sur la durée de vie de la mine.

Durant l'année, la Société a foré plus de 55 000 mètres, incluant 51 000 mètres à Val-d'Or Est et 4 500 mètres à Detour. Au premier trimestre, Probe a publié les derniers résultats issus du programme de forage de 2020 qui ont été utilisés dans le cadre de l'estimation des ressources de 2021. Les résultats de ces travaux de forage comprenaient certains des meilleurs intervalles obtenus jusqu'à maintenant sur la propriété Courvan, incluant 14,8 g/t Au sur 7,5 mètres et 7,5 g/t Au sur 13,0 mètres. Les meilleurs résultats du couloir Monique montraient des teneurs allant jusqu'à 7,3 g/t Au sur 10,4 mètres dans la zone I, et au gîte Béliveau, jusqu'à 11,0 g/t Au sur 7,2 mètres. Durant le reste de l'année, la Société a publié surtout des résultats de forage d'expansion des ressources en provenance du couloir aurifère Monique. Ces résultats comprennent également certains des meilleurs intervalles jamais obtenus sur la propriété, incluant, en forage d'expansion dans la zone M, des intersections allant jusqu'à 5,3 g/t Au sur 18,7 mètres et 7,5 g/t Au sur 26,0 mètres (non coupé), ainsi que des intersections le long des structures aurifères J, L et P atteignant 21,8 g/t Au sur 2,0 mètres, 7,2 g/t Au sur 4,1 mètres et 6,5 g/t Au sur 4,8 mètres.

La Société a aussi réalisé des levés géophysiques et géochimiques d'envergure régionale, afin d'augmenter la portée des programmes d'exploration de Probe sur ses propriétés à l'étape de la découverte, incluant nos vastes positions de terrain le long des prolifiques couloirs de Detour et Casa-Cameron. De nouvelles cibles prometteuses ont été identifiées par des levés géophysiques de polarisation provoquée haute puissance, le long d'axes magnétiques et d'anomalies géochimiques.

Plans d'exploration et de développement pour 2022

Le programme 2022 aura comme objectifs de faire avancer les projets, de réaliser du forage de conversion des ressources et de faire de nouvelles découvertes.

Programmes d'exploration :

En 2022, Probe mettra en oeuvre ses programmes d'exploration les plus ambitieux à ce jour. En tout, 162 000 mètres de forage sont prévus sur les projets Val-d'Or Est, Detour et Casa-Cameron.

Programme d'exploration à Val-d'Or Est : Un programme de forage de 150 000 mètres est planifié, avec des composantes d'exploration, d'expansion et de conversion des ressources. Les travaux d'expansion des ressources cibleront principalement le secteur entre la surface et 500 mètres de profondeur le long du couloir Monique et dans le secteur Bussières-Creek du couloir Courvan. Le forage d'exploration servira principalement à tester les meilleures anomalies géophysiques identifiées sur les grilles de PP en 3D haute puissance réalisées en 2021 dans les secteurs Monique-Bonnefond et Senore.

Programme de forage à Detour et Casa-Cameron : Entre les projets Detour et Casa-Cameron, Probe a l'intention de compléter 12 000 mètres de forage de découverte. L'exploration en 2022 bâtira sur les résultats de 2021 et continuera d'améliorer notre compréhension de ce prolifique district aurifère. D'autres levés géophysiques et géochimiques sont aussi prévus au premier trimestre de 2022 sur ces propriétés, afin d'identifier de nouvelles cibles à tester au-delà de 2022.

Programme de développement à Val-d'Or Est : En 2022, la Société avancera les études requises pour continuer à caractériser les scénarios de développement en amont de l'EPF :

Métallurgie (essais de tri de minerai, comminution, récupération par gravité et lixiviation)

(essais de tri de minerai, comminution, récupération par gravité et lixiviation) Génie minier (optimisation des limites des fosses/souterraines, aménagement détaillé des phases, optimisation du calendrier, opportunités de remblayage, optimisation du transport/de l'équipement minier)

(optimisation des limites des fosses/souterraines, aménagement détaillé des phases, optimisation du calendrier, opportunités de remblayage, optimisation du transport/de l'équipement minier) Caractérisation des résidus miniers et conception du parc à résidus (caractérisation des résidus miniers/propriétés des matériaux, conditions du sol/plans et devis d'une installation d'empilement à sec)

(caractérisation des résidus miniers/propriétés des matériaux, conditions du sol/plans et devis d'une installation d'empilement à sec) Conception de l'usine et des infrastructures (sélection du site et conception du schéma de traitement, ingénierie et conception de l'usine de traitement, ingénierie et conception des infrastructures)

(sélection du site et conception du schéma de traitement, ingénierie et conception de l'usine de traitement, ingénierie et conception des infrastructures) Géotechnique (caractérisation du terrain et du mort-terrain, mécanique des roches)

(caractérisation du terrain et du mort-terrain, mécanique des roches) Hydrogéologie (tests de pompage, puits/piézomètres et modélisation)

(tests de pompage, puits/piézomètres et modélisation) Estimations des coûts d'exploitation et des dépenses en immobilisations

Études environnementales et hydrologiques à l'échelle du site

Lancement du processus d'obtention des permis



Tous les succès remportés en 2021 et notre important programme d'exploration prévu pour 2022 nous rendent confiants que nous pourrons non seulement continuer de faire avancer le projet Val-d'Or Est vers le développement, mais aussi accroître nos ressources aurifères, tant localement que régionalement. Nous n'avons exploré que 15 % de notre propriété Val-d'Or Est jusqu'à maintenant et nous n'avons qu'effleuré la surface à Detour. Nous sommes bien financés pour l'année 2022 en entier, pour atteindre ces objectifs et pour explorer agressivement nos vastes positions de terrain.

À propos du projet Val-d'Or Est

Depuis 2016, Probe Metals s'affaire à consolider son portefeuille de propriétés dans le secteur très favorable à l'est de Val-d'Or, dans la province de Québec. Le projet Val-d'Or Est regroupe des terrains de l'échelle d'un district, couvrant une superficie de 436 kilomètres carrés; il représente l'une des plus grandes positions de terrain dans le camp minier de Val-d'Or. La propriété englobe trois anciennes mines (les mines Béliveau, Monique et Bussières) et est traversée par quatre couloirs miniers d'envergure régionale, incluant la prolifique Faille de Cadillac sur 14 kilomètres d'étendue latérale. Val-d'Or Est est situé dans un environnement minier à faible coût et politiquement stable, où l'on retrouve plusieurs mines en production et usines de traitement opérationnelles.

À propos du projet Detour Québec :

Ce projet à l'étape de la découverte est le deuxième plus grand portefeuille de propriétés dans le secteur Detour; il couvre une superficie de 777 kilomètres carrés le long du couloir aurifère Detour, incluant la propriété La Peltrie sous option, la propriété Gaudet-Fénélon en coentreprise, et les deux blocs (Principal et Nord) de la propriété Detour Québec détenue à 100 % par la Société. Le projet est situé à 190 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda et à 40 kilomètres au nord-ouest de la ville de Matagami au Québec, et couvre les zones de déformation aurifères de Sunday Lake, Massicotte et Lower Detour. Le projet est situé dans les extensions latérales de la deuxième plus grande mine d'or au Canada, la mine Detour Lake exploitée par Kirkland Lake Gold Ltd (TSX : KL), et des découvertes à haute teneur en or survenues dans la zone 58N ainsi qu'à Fénélon/Tabasco, Area 51 et Martinière/Bug Lake de Wallbridge Mining Company Ltd (TSX : WM), situées sur son portefeuille de propriétés adjacent à la limite nord de la propriété de Probe.

Personne qualifiée :

Le contenu technique du présent communiqué de presse a été révisé par M. Yves Dessureault, P.Eng., COO et Marco Gagnon, géologue, vice-président exécutif et administrateur de Probe, qui sont chacun une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s'affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 500 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp en mars 2015. Eldorado Gold Corporation détient actuellement une participation d'environ 10.9% dans la Société.

